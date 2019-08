Crimen del rugbier: Baldebenito dio su versión y contradice a la fiscalía

La investigación sobre la muerte de Joaquín Vinez, el joven rugbier cipoleño que fue asesinado en su casa del barrio Luis Piedrabuena, tuvo este miércoles su ultima jornada de debate, previo a los alegatos. La novedad fue que el acusado, Matías Baldebenito decidió declarar. Se arrepintió y dio una versión diferente a la investigación sobre los hechos.

Es importante recordar que en la audiencia de control de acusación, se dio por probado que Baldebenito apuñaló a Vinez y que eso le ocasionó la muerte, por lo que en este juicio no se debatió sobre ese punto, al igual que varios otros que también fueron acordados.

La muerte de Joaquín fue el 18 de noviembre del año pasado. Baldebenito irrumpió en su casa de la calle Río Negro, con la intención de robar, pero como no pudo, lo terminó asesinando. Eso dice la acusación de la fiscalía, que se apoya en las declaraciones de su madre, Matilde Maiolo, y de su hermano Marcelo, que también terminó apuñalado aquella madrugada. Ambos fueron testigos de los hechos.

Además presentaron como pruebas los peritajes que hicieron en la casa, en la ropa de los implicados, en el arma homicida y la reconstrucción que hicieron sobre lo que ocurrió.

Sin embargo, la declaración de Baldebenito fue muy diferente. Él aseguró que ingresó a la casa, fue al cuarto y tras despertar a Joaquín y pedirle que no haga ruido, lo apuñaló ahí mismo.

Basado en los rastros de sangre que hallaron tras peritar la vivienda, los profesionales afirmaron que la puñalada letal fue en la cocina. Además pudieron dilucidar que Marcelo recibió un puntazo en el pasillo, cerca del baño.

No obstante, Baldebenito aseguró otra cosa. Dijo que tras ingresar a la vivienda "Joaquín estaba durmiendo. Lo desperté y le dije ´quedate quieto esto es un robo, adonde está la plata y decime si hay alguien más en la casa´", relató con un tono de voz entrecortado. Frente a esto, aseguró que "Joaquín se negó, se levantó, se abalanza contra mi", por lo que tomó "un cuchillo de ahí y le causo la herida en el pecho", explicó.

"En ese momento seguimos forcejeando. pero aparece alguien de allá", advirtió en referencia a Marcelo, que acudió en ayuda de su hermano. "Me agarra del cuello, y sigo forcejeando y largo un puntazo para atrás. Me sueltan, y en el momento ese me fui para el comerdor y ahí me aleje del domicilio", finalizó

"Joaquín estaba durmiendo. Lo desperté y le dije ´quedate quieto esto es un robo, adonde está la plata y decime si hay alguien más en la casa´. Se negó, se levantó y se abalanza contra mi. Agarré un cuchillo de ahí y le causo la herida en el pecho", relató Matías Baldebenito, acusado de matar a Joaquín Vinez

Las declaraciones del acusado son claves, puesto que la fiscalía lo está acusando de homicidio criminis causae, es decir que mató por no poder haber cometido otro ilícito: el robo.

Con la versión que aportó el imputado valiéndose de su derecho a declarar, la calificación que busca la defensa es homicidio en ocasión de robo, y las penas bajan sustancialmente, arrancando desde los 10 años de prisión. En cambio, criminis causae implica únicamente la condena pertetua.

La investigación

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2018 alrededor de las 4:15 de la madrugada, cuando el acusado ingresó a la vivienda de la víctima con intenciones de robar. Una vez en el interior de la casa, el sujeto accedió a uno de los dormitorios donde se encontraba el Joaquín Vinez de 19 años.

En esas circunstancias en las que se produjo un forcejeo entre la víctima y el imputado y producto de los ruidos generados por la pelea, se acercó al lugar el hermano de Vinez. Tras verse impedido de poder cometer un robo en la vivienda el acusado, extrajo un arma blanca y lesionó a los hermanos provocándole la muerte al joven.