Crisis comercial por las bajas ventas en fiestas

Las fiestas de fin de año suelen ser un buen momento de ventas para los comercios de barrio. Sin embargo, este mes en Roca el escenario es “crítico” y varias despensas ni siquiera encargaron productos de la canasta navideña como panes dulces y budines. También en las carnicerías se notan aumentos del más de 100%. Por su parte en el rubro juguetes hay más expectativa aunque reconocieron fuertes incrementos en los modelos importados por la suba del dólar.

Si bien la inflación acumula 51,2% en los últimos doce meses, festejar navidad y año nuevo costará el doble que en 2020.

Pablo Malba tiene su almacén en el Barrio Tiro Federal, en la calle Santa Cruz. Allí ofrece además pollería, verdulería y fiambrería.

El comerciante contó que generalmente el stock de productos navideños se empieza a elaborar entre septiembre y octubre.

“Nosotros solemos hacer un pedido importante en cambio este año no podemos proyectar nada porque los precios cambian constantemente”, expresó.

Malba mencionó que tampoco hay un capital suficiente para comprar 40 cajones de cerveza y guardarlas para las fiestas.

“Las empresas de alimentos suelen lanzar ofertas a fin de año por el pago del aguinaldo pero ninguna lanzó ofertas este año”, dijo.

El comerciante contó que casi no está trabajando productos de la canasta navideña, solo algunos budines.

“Un budín de 170 gramos salía $40 el año pasado, hoy está arriba de $100”, detalló.

Remarcó que en varios productos los aumentos fueron de más del 100%, “el 51% de inflación en realidad es una mentira”, aseguró.

“Mis ventas están equiparadas a 2019 pero con más de 100% de inflación”, dijo.

Según el dueño del almacén, el poder adquisitivo de los vecinos de los barrios sigue siendo el mismo que antes de la pandemia.

“Antes encargaba para estas fechas unas 15 cajas de pan dulce pero ahora no puedo comprar nada porque la gente no está viniendo, prefieren ir al mayorista para poder ahorrarse unos pesos más”, manifestó.

Pan dulce $200 es el precio más económico que se puede encontrar en varios comercios.

Patricia tiene su comercio en Barrio Nuevo, en la calle San Juan. Su almacén comenzó en plena pandemia pero vendió mucho más la navidad pasada con restricciones que lo que está vendiendo esta temporada, explicó.

“Las ventas vienen muy tranquilas, la gente está cuidando mucho el bolsillo, compra lo más necesario y seguramente está ahorrando para el asado”, contó.

Todos los días abre su negocio pero ni con la bebida se recuperan las ventas. “Voy comprando menos panes dulces y budines porque la gente viene poco a llevárselos”, dijo.

Alejandro tiene su comercio sobre calle Santa Cruz, en el Barrio Tiro Federal. Su familia hace más de 40 años tiene ese almacén.

“Hicimos un encargo mucho menor al del año pasado. Los budines arrancan en los $100 y hay panes dulces desde $190 a $500”, detalló.

El hombre manifestó que los precios subieron mucho a raíz del aumento del dólar. “Nosotros encargamos menos cantidad, los valores se incrementaron hasta en un 100% en comparación con el año pasado”, dijo.

Alejandro encargó la mitad de productos navideños que el año pasado.

“La gente viene menos a comprar, muchos optan por los mayoristas para tener un mejor ahorro, buscan mucho la oferta”, manifestó.

El comerciante al observar la poca cantidad de clientes recién hizo compras a fines de noviembre aprovechando alguna promoción.

“Están guardando el poco dinero que tienen para pasar la fiestas”, explicó.

Las ventas cayeron un 90%

Para Viviana Vallejos la situación es muy complicada. Hace más de 20 años tiene su despensa en la calle Montevideo del Barrio Noroeste. El año pasado aún con restricciones horarias pudo vender bien y aprovechar las fiestas. Pero este año apenas pudo ofrecer un pan dulce.

“El año pasado se vendía todo, panes dulces, budines, turrones, garrapiñadas y sidras pero ahora la gente viene a preguntar el precio y se va”, expresó preocupada.

La mujer contó que sus ventas cayeron un 90% en comparación con el año pasado. “No se trabaja, no llego ni a los $500 en todo el día y los impuestos siguen llegando y aumentando”, detalló.

Vallejos manifestó que los clientes se acercan con poco ánimo a la despensa, “nadie habla de las fiestas. El año pasado con medidas restrictivas pudimos vender bien pero ahora es todo una incertidumbre”, expresó.

Siempre lanzamos cortes en promoción antes de las fiestas para aumentar ventas y este año no funcionó”, Carlos Mellado Carnicero

Carnicerías en crisis de venta para navidad

Los carniceros de Roca mantienen bajas expectativas con respecto a las ventas de cortes específicos para las fiestas navideñas.

“Hasta el momento no hay demasiado para decir. La gente no está comprando mucha carne como antes”, explicó Carlos Mellado desde Frigoríficos y Carnicerías Río Negro.

Según pudo consultar LA COMUNA, los precios de la media res sufrió un aumento mayor al 70% con respecto a temporadas anteriores.

“La gente que viene a nuestra carnicería no llega a fin de mes. Estamos en un contexto muy complicado, donde no podemos stockearnos con carne porque la gente no la compra”, explicó José Luis Gómez, dueño de la carnicería San Juan.

Cada vez son menos las familias que compran grandes volúmenes de carne para las fiesas. Foto César Izza



En la zona norte de la ciudad, en el área que comprende a barrio Nuevo y noroeste, la situación es crítica en cuanto a la desocupación en la que se encuentran los vecinos. “No podemos pensar en cortes para las fiestas cuando acá me intentaron robar más de tres veces o cuando me aumentan los precios varias veces en menos de seis meses”, aseveró el carnicero.

Para Gómez, estas medidas fomentan la compra ilegal, el contrabando o las denominadas “carnicerías virtuales”, las cuales ofrecen distintos cortes de carne a un precio más bajo. “Esto genera preocupación y bronca. Bromatología siempre nos viene a inspeccionar y a quienes venden por internet no les piden nada. Es ilógica esa competencia en estas fechas”, sostuvo.

Por otro lado, en la carnicería y verdulería Irene, quienes transitan sus tres primeros meses de apertura en el rubro de las carnes, aseguran haber recibido dos aumentos en los precios de la res durante el último mes.

“La gente que empezó a comprar hace dos semanas atrás viene por descuentos que hacemos cuando compran en cantidad”, culminó Irene Ramírez dueña del comercio ubicado en el centro de Roca.

Rubro juguetería expectante hasta los últimos días

Las restricciones por la pandemia, según referentes del rubro comercial, ha generado un cambio en los hábitos de los clientes.

“Nos viene muy bien que la gente se vaya anticipando en muchos casos. Eso está buenísimo porque los podemos atender tranquilos. De todas formas, la venta masiva se espera para la semana que viene”, explicó Pilar Martínez Cavallo, dueña de la tienda Mínima, en Roca.

En el mismo sentido, desde Librerías y Jugueterías Jumbo analizaron una temporada “rara” y coinciden en que la concurrencia aumentará días antes de la Nochebuena.

Los precios de los juguetes importados aumentaron significativamente con respecto al año pasado. Algunas tiendas optaron por productos nacionales. Foto César Izza

“El panorama ha remontado. En cuanto al ritmo de personas que ingresan al local, comparados al 2020, notamos que la gente sale en familia a buscar los regalos navideños. El año pasado salían de a uno por el aforo que nos permitían”, aseguró Claudia Lloret, encargada de la sucursal de Jugueterías Jumbo en Roca.

Ambos comercios coinciden en que la metodología que adoptan sus clientes es acercarse con la famosa “cartita navideña”, donde los niños solicitan algún producto en particular.

Por otro lado, muchos se acercan interesados en la asesoría de los vendedores o salen en búsqueda de la mejor opción de acuerdo a un presupuesto.

“Hemos hecho una inversión importante en cuanto al stock en mercadería. En este último tiempo, los productos importados han subido muchísimo de precio. En algunos casos más de un 100% con respecto a los últimos meses”, dijo Martínez Cavallo.

En sintonía, Lloret explicó que sigue la tendencia de los juguetes novedosos de origen importado, los cuales subieron en gran escala por estar dolarizados. Además, existe un gran faltante de stock en determinadas marcas lo cual imposibilita aún más la inversión en estos productos.

“Entre las opciones predilectas se encuentran las categorías de superhéroes, personajes como Peppa Pig, Pinipon, Cry Babies, muñecas LOL y Na Na Ná surprice”, aseguró Lloret.

“Hemos tenido que recurrir a comprar juguetes de industria nacional. Entendimos que si traíamos jueguetes de afuera y los ofrecíamos al precio que correspondía, no los íbamos a poder vender. O bien, era una vergüenza publicarlos debido al contexto actual”, concluyó Martínez Cavallo.

Respecto a una temporada 2020 atípica para comercios que concentran sus actividades en épocas festivas, las estadísticas arrojan que no se han superado las ventas de las últimas dos temporadas. Es por eso que se mantiene la expectativa de un 2022 superador a nivel comercial.