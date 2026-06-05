“No es un problema”: expertos debatieron en el Congreso de Inclusión Educativa de Centenario

El V Congreso de Inclusión Educativa transformó a Centenario en el epicentro de un debate urgente: cómo usar la tecnología y la pedagogía para derribar las barreras que el aula y la sociedad todavía imponen a las personas con discapacidad. Con la presencia destacada de Mateo Salvatto, creador de la app “Háblalo”, y especialistas internacionales, más de 500 docentes, estudiantes y funcionarios se reunieron para adquirir herramientas que promuevan una sociedad más justa.

Guardapolvos, camperas de abrigo, sacos y ropa deportiva contrastaban en las instalaciones Club Stábile. Las canchas se llenaron de sillas para montar un gran auditorio. El presidente de la Fundación Stábile, Matías Sánchez, abrió el evento con el deseo que “aprovechen la riqueza y profesionalidad” de los expositores. Le siguió el presidente de la Federación Europea de Deporte Adaptado, Javier Pérez Tejero, quien se vio sorprendido ante la masiva concurrencia. “Queremos ayudar a que el profesorado vea en la inclusión un valor y no un problema”, remarcó.



Luego, el parroco de la Escuela Virgen de Lujan, Oscar Carus, invitó al auditorio a reflexionar a través de una analogía bíblica sobre el “cuerpo” y sus miembros. Criticó la lógica utilitarista del mundo y reivindicó a la “fragilidad” como una característica esencial de la humanidad: “El valor de una persona no depende de su productividad. La vida humana es valiosa y maravillosa por sí misma”.

Mateo Salvatto en Centenario: «La tecnología es el mayor aliado para la igualdad»



El auditorio escuchó atento y luego se sumergió en la conversación entre el creador de la app “Háblalo”, Mateo Salvatto, y el presentador Daniel Darrieux. El joven emprendedor compartió su historia personal, marcada por la labor de su madre como docente de educación especial. “Crecí entre dos mundos: la tecnología que propone que nada es imposible y la sociedad que ponía trabas a mis amigos sordos”, comentó.

Mateo Salvatto en el Congreso de Inclusión Educativa. (Gentileza).



Así surgió “Háblalo”, de la convicción de que la tecnología debe ser un puente para derribar las barreras comunicativas que la sociedad todavía impone. Para el joven emprendedor, la verdadera innovación ocurre cuando el ingenio se pone al servicio de quien enfrenta dificultades cotidianas para hacerse entender en una farmacia o un hospital.

cuestionó la mirada caritativa que suele rodear a la discapacidad y propuso un cambio de paradigma hacia la autonomía plena. En su intervención, defendió el potencial de las herramientas digitales para cerrar brechas sociales históricas y equiparar el acceso al conocimiento. “La tecnología es el mayor aliado para la igualdad de oportunidades en la historia de la humanidad”, enfatizó Salvatto.

De Chile a Neuquén: docentes y estudiantes participaron del congreso



Debajo del escenario, más de 500 asistentes se inscribieron para participar de las exposiciones y los talleres. Algunos cruzaron la cordillera desde Chile para asistir al evento, como en el caso de Camila Rocío Pérez Courbis, que llegó junto a dos de sus estudiantes. “Asistir a este tipo de congresos, a países donde está un poquito más avanzado que el nuestro en cuanto a temas de inclusión, nos enriquece mucho”, aseguró.



En Neuquén se encontraron con Diego Frugone Zaror, académico de la Universidad Autónoma de Chile y doctorando en Educación en la Universidad Nacional del Comahue. Destacó que la docencia y la comunidad educativa se encuentren para pensar en estrategias que contemplen a la diversidad del estudiantado. “Tenemos que entender que la discapacidad es una característica más de las personas. La inclusión está en la capacidad de incluir a todos en una situación de aprendizaje real”, enfatizó.



La representación local también aportó su mirada desde el trabajo cotidiano en las aulas de Centenario. Noelia, preceptora de inclusión en la Escuela Virgen de Luján, participó del evento con el objetivo de ampliar su formación sobre dislexia. “Es algo que siempre existió, pero hoy tenemos más recursos para atender estas dificultades. Me interesa llevar herramientas que ayuden a los chicos en la lectura y la participación”, contó.



La primera jornada del congreso consolidó a Centenario como un foro de debate técnico y humano, donde la convergencia entre tecnología, pedagogía y marcos legales trazó una hoja de ruta clara para la región. El encuentro continuará hoy, sábado, con una dinámica de producción grupal, donde los asistentes trabajarán en la elaboración de conclusiones y propuestas concretas.

Caminos de Tiza: la escuela itinerante que recibió una distinción

Para el presidente de la Fundación Stábile, Matías Sánchez, el certamen de “Buenas Prácticas de Inclusión Educativa” es el corazón del evento. Allí, el proyecto «Escuelas Ambulantes Caminos de Tiza» recibió un especial reconocimiento por su labor en territorios de difícil acceso. Esta iniciativa, la única escuela itinerante de Iberoamérica, traslada el aula a comunidades indígenas y zonas de media montaña en Corrientes y otros puntos de la región.



El proyecto surgió hace 14 años al detectar a niños que vivían en situaciones de extrema vulnerabilidad en basurales, muchos de ellos con discapacidades no escolarizadas. El fundador y referente, Julio Pereyra, explicó que el trabajo no se limita a lo pedagógico, sino que aborda la interseccionalidad: la pobreza, la ruralidad y la pertenencia a pueblos originarios.

La profesora de Educación Especial y cofundadora, Yanina Rossi, lidera el trabajo con perspectiva de género. Aborda la educación sexual integral, la higiene y la prevención de violencias y abusos en contextos de aislamiento.



Uno de los pilares de la propuesta es la creación de materiales pedagógicos con descartables. «La construcción del material es un ejercicio intelectual en sí mismo. No lo hacemos para ellos, lo hacen ellos para trabajar la grafomotricidad y el lenguaje», explicó.

El proyecto «Escuelas Ambulantes Caminos de Tiza» trabaja con tecnología de bajo costo.



El equipo también forma a auxiliares docentes indígenas y a familias en procesos terapéuticos y de cuidado diario, asegurando que la capacidad instalada permanezca en el territorio.



Precisó que, además de su perfil educativo, el proyecto funciona como un mecanismo de control social en zonas de riesgo, mediante censos y geolocalización de familias nómades para garantizar el acceso a salud, educación y documentación.

Pereyra, quien además tiene autismo, destacó la importancia de estos espacios de socialización de conocimientos para dar respuestas. “Hoy las aulas están sostenidas desde la diversidad. Más allá de que los docentes se formen, es fundamental buscar herramientas porque estamos en un momento bisagra”, recalcó.

Cronograma de actividades viernes 5 de junio

08:00: Acreditaciones.

Acreditaciones. 08:45 : Acto de Apertura.

: Acto de Apertura. 09:30 : Charla Central: “La tecnología ante el desafío de la inclusión”, a cargo del Mg. Mateo Salvatto (presenta Cr. Daniel Darrieux).

: “La tecnología ante el desafío de la inclusión”, a cargo del Mg. Mateo Salvatto (presenta Cr. Daniel Darrieux). 11:00 : Primer bloque de talleres simultáneos: Trastornos del Desarrollo (Dra. Ariana Priani). TDAH en el aula y en la vida (Lic. María Gabriela Rave Luppi). Aprendizaje y Servicio en Educación Física (Mg. Camila Rocío Pérez Courbis). Laboratorio Lúdico: El juego inclusivo (Lic. Agustín Sánchez). Estrategias para el deporte y la actividad física (Mg. Sofía Castilla Gutiérrez). Procesos de aprendizaje-evaluación (Lic. Pablo Eduardo Maliqueo). Dislexia y otras DEAs en el aula (Mg. Mercedes Cobian).

: 11:00 a 13:00 : Mesa de Trabajo: “Inclusión laboral: una apuesta posible” (Coord. Mg. Pablo Marín, Mg. Leila Abdala y Lic. Cecilia Argüello).

: Mesa de Trabajo: “Inclusión laboral: una apuesta posible” (Coord. Mg. Pablo Marín, Mg. Leila Abdala y Lic. Cecilia Argüello). 12:45 : Almuerzo (Buffet a cargo de Asociación Civil Compromiso).

: Almuerzo (Buffet a cargo de Asociación Civil Compromiso). 13:45 : Conclusiones y entrega de premios del concurso “Buenas Prácticas de Inclusión en Educación” .

: Conclusiones y entrega de premios del concurso . 14:4 5: Disertación: “El deporte y la actividad física ante el desafío de la inclusión”, por el Dr. Javier Pérez Tejero.

5: “El deporte y la actividad física ante el desafío de la inclusión”, por el Dr. Javier Pérez Tejero. 16:45 : Segundo bloque de talleres simultáneos: Deporte inclusivo en contexto (Dr. Javier Pérez Tejero y Mg. Pablo Marín). Buenas prácticas en la escuela (Gabinete Escuela Virgen de Luján). Diseño de experiencias de participación real (Prof. Diego Frugone Zaror). Miradas que transforman (Prof. Ana Boffa y Lic. Griselda Boffa). Tutoría e inclusión en la secundaria (Equipo Tutores Colegio Virgen de Luján). Braille en el aula desde el juego (Lic. Lucía Barberini). Diseño Universal para el Aprendizaje – DUA (Lic. Mariana Altamirano y Lic. Josefina Iribarne).

: 18:30 hs. – Cierre de la primera jornada.

Cronograma sábado 6 de junio