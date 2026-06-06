Narcodrones, una nueva amenaza de seguridad

Hubo una reunión reciente en Tucumán con gobernadores del NOA y la Ministra de Seguridad de la Nación. Tema: el narcotráfico. Históricamente Jujuy-Salta-Tucumán-Santiago son una línea perpendicular que abastece de cocaína a toda la Pampa Húmeda, la Patagonia y más allá también. En mi pasado como Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero asistí a muchas reuniones que incluían las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Las quejas y solicitudes se repetían y creo que se volvieron a repetir en la última jornada: más dinero, más equipamiento, más radares, más… Más aún cuando el narcomenudeo quedó en manos de fiscales provinciales. Si. No es más competencia de la justicia federal -y por ende de las fuerzas de seguridad federales- investigar y juzgar la tenencia de estupefacientes y el narcomenudeo. Esto da para otro debate porque me quiero enfocar en una tecnología nueva utilizada por los narcotraficantes y que en aquella reunión de la que hablé no estuvo en agenda: drones

El uso de drones en el narcotráfico se está expandiendo en tres dimensiones: transporte de droga (en el mes de mayo pasado se ha dado un caso entre España y Marruecos), inteligencia y ataques armados (México) y tensión geopolítica entre EE.UU. y México. Quiero enfocarme en el primer segmento porque según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU (https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789211576351 ), en los últimos años aumentó la incautación de estos dispositivos en América, Europa, Asia y África. Equipados con tecnología de navegación por satélite, los traficantes pueden programar lugares de aterrizaje específicos, asegurando entregas precisas y seguras. En países como México, Colombia y Estados Unidos es común el uso de drones en fronteras y centros penitenciarios para transportar drogas como metanfetamina, heroína y cocaína. Las primeras advertencias en México surgieron en 2010, mientras que en EE.UU. comenzaron a detectarse drones cruzando la frontera entre 2012 y 2014. Es decir que tenemos noticias desde hace mas de quince años pero…¿Y en Argentina?

En noviembre, la Policía de Córdoba encontró drogas en un dron que quedó atascado en cables de alta tensión. Los reportes indicaron que llevaba 140 gramos de cocaína y casi 90 de marihuana, que presuntamente iban a ser entregados en la cárcel de Bouwer, al sur de la capital provincial. Anteriormente, un dispositivo de esa especie intentó ingresar teléfonos móviles a ese mismo penal. Según informó el diario La Voz, tras la detección de negocios ilegales en las cárceles, en septiembre se abrió una investigación al Servicio Penitenciario cordobés que resultó en varias detenciones, incluyendo a cuatro altos mandos, acusados de integrar una asociación ilícita. Se han dado otros casos de narcomenudeo con drones pero nada parece indicar que estemos preparados para enfrentar esta tecnología en el norte de nuestro país.

Unas semanas atrás estuve en Chilcas, un pueblo tucumano a pocos kilómetros de Salta y cerca de la frontera con Santiago del Estero. Allí se fumigan los sembradíos con drones que cargan hasta 50 litros de fitosanitarios, con una importante autonomía de vuelo y son transportados por las empresas que se ocupan de esas labores en unas camionetas cerradas. Las quejas de los vecinos eran con respecto a las fumigaciones con agrotóxicos, pero me quedó claro que la tecnología está al alcance de quien la quiera. En julio de 2025 se rociaron un millón de hectáreas en Argentina y se proyecta superar los 2 millones de hectáreas al cierre de la campaña 2025/2026, con cerca de 2.000 drones operativos en el país. Estos equipos pueden cargar 50 kg -pero con drones hechos a medida pueden superar los 100 kg- y tienen un desplazamiento autónomo de unos 20 km.

El Congreso Internacional de Drones 2026 (CID2026) se realizará del 23 al 25 de septiembre en la sede de la Sociedad Rural de Tucumán, coorganizado por el INTA, bajo el lema «Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible». Va a ser el evento de referencia del sector en el Cono Sur este año. Quizá a los gobiernos del NOA les interese darse una vuelta por allí. Digo, como para ver cuáles son las contramedidas por tomar. Y les tiro una punta por si están muy perdidos en el tema: hay que organizarse en dos fases: detectar y luego neutralizar.

* Ex Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. www.gustavogomez.ar