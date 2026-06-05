Dos acusados estarán frente a un jurado popular por un doble homicidio en Cutral Co

Dos varones estarán frente a un jurado popular para ser juzgados por el homicidio a quemarropa y por la espalda de dos adolescentes de 16 y 18 años, en el barrio Nehuen Che de Cutral Co. Así lo resolvió el juez de Garantías, Ignacio Pombo, en una audiencia hecha en la Oficina Judicial cutralquense. La fecha se fijó durante el 10 al 14 de agosto próximos.

Se trata de un hecho que tuvo como víctimas fatales a Nicolás Piovesan, de 16 años y a Junior Riquelme, de 18. Los acusados son Carlos De la Vega y Juan José Canihuan sobre quienes pesa la acusación de doble homicidio agravado por el uso de armas de fuego y por media alevosía.

Un hecho que se produjo en agosto del año pasado llegará a juicio. Después de la audiencia de control de acusación que llevó adelante el juez Ignacio Pombo confirmó que será un jurado popular el encargado de juzgarlos.

Los dos acusados De la Vega y Canihuan están acusados de ser coautores del homicidio, agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía. El magistrado detalló que la fiscalía describió «un hecho, con las coordenadas de tiempo, modo y lugar. Entiendo que tiene elementos para sostener esta acusación en un juicio».

En la audiencia, el fiscal del caso Federico Cúneo presentó la prueba documental y testimonial que presentará en el debate. La fiscalía expuso las convenciones probatorias alcanzadas con el defensor de los imputados, entre ellas el lugar de hallazgo de los cuerpos de las víctimas y las causas de muerte.

La teoría de la fiscalía, especificó que Piovesán y Riquelme iban a bordo de una moto, hacia la casa de una vivienda conocida en el barrio Nehuen Che de Cutral Co. Fue el 26 de agosto, alrededor de las 2 de la madrugada.

Tanto Canihuán como De la Vega los perseguían en un vehículo a corta distancia. Una vez que los alcanzaron efectuaron varios disparos y se dieron a la fuga. Las dos víctimas recibieron los balazos que terminaron con su vida en el lugar de la agresión. Las autopsias revelaron que Piovesán fue alcanzado por tres proyectiles que ingresaron por la espalda; mientras que Riquelme, sufrió la lesión mortal en el cuello.

Las audiencias del juicio por jurado se desarrollarán desde el 10 al 14 de agosto próximo en la Oficina Judicial de Cutral Co .