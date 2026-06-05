Juntos Somos Río Negro tendrá la asunción de su nueva conducción: «Vamos a poner al partido en el centro de la agenda»

Juntos Somos Río Negro realizará este sábado 6 de junio el acto de asunción de sus nuevas autoridades partidarias. La actividad está prevista para las 14 en la Finca La Nonina de Cipolletti y marcará el cierre formal del proceso de renovación interna que el oficialismo provincial inició durante los últimos meses.

La jornada comenzará varias horas antes del acto. Según adelantó a Diario RÍO NEGRO, el presidente actual del partido, Rodrigo Buteler, desde las 9 se desarrollará una agenda de trabajo que incluirá reuniones entre el Gabinete Provincial, el gobernador Alberto Weretilneck, la Mesa Provincial y los presidentes de las 33 mesas locales. También habrá encuentros con los intendentes de Juntos Somos Río Negro antes de la ceremonia central.

«Va a ser una jornada de mucho trabajo», señaló Buteler. El dirigente explicó que uno de los principales objetivos de la nueva conducción será darle mayor dinamismo a la estructura partidaria mediante reuniones periódicas y una articulación más estrecha entre el partido y el gobierno en el territorio.

Una nueva conducción con foco en el territorio

El acto servirá para oficializar la nueva conducción de Juntos Somos Río Negro, una estructura que tendrá a Buteler al frente y al intendente de Viedma, Marcos Castro, en la vicepresidencia. Además de la renovación de la mesa ejecutiva, también se espera la formalización de las autoridades de la Asamblea partidaria, el órgano que reúne a dirigentes y referentes de distintos puntos de la provincia.

Según trascendió, Facundo López continuaría al frente de ese espacio, aunque la conformación definitiva quedará formalizada durante la actividad prevista para este sábado.

La jornada reunirá a dirigentes, legisladores, intendentes, concejales y referentes territoriales de toda la provincia. Consultado sobre la presencia de dirigentes como Pedro Pesatti, actual vicepresidente, Buteler afirmó que las invitaciones fueron enviadas a todos los referentes que ocupan cargos institucionales y partidarios dentro de Juntos Somos Río Negro.

«Es una mesa con mucho territorio, integrada por intendentes, presidentes de concejos deliberantes y dirigentes que tienen una fuerte representación en sus ciudades y en la provincia», sostuvo Buteler.

El desafío de darle una agenda propia al partido

La renovación partidaria se produce luego de la decisión de Alberto Weretilneck de dejar la presidencia de Juntos Somos Río Negro y promover una nueva generación de dirigentes al frente de la estructura política.

En ese contexto, Buteler planteó que uno de los desafíos será consolidar una agenda partidaria complementaria a la gestión de gobierno. «También buscamos que el partido tenga una agenda propia, complementaria a la agenda del gobierno. La decisión de Alberto de no ser presidente del partido permite justamente que existan dos agendas distintas, que se complementan porque una le da vida a la otra», explicó.

La nueva conducción viene planteando una estrategia basada en tres pilares: gestión, territorio y renovación. Durante los últimos meses se avanzó en la conformación de mesas de trabajo y en la definición de un esquema de coordinación entre funcionarios provinciales, intendentes, concejales y dirigentes locales.

Según detalló Buteler, la intención es fortalecer el funcionamiento de las mesas partidarias en cada localidad y generar mecanismos permanentes de contacto con los distintos niveles del gobierno provincial. «Queremos establecer reuniones permanentes, al menos una vez por mes, con intendentes, concejales, integrantes de tribunales de cuentas y legisladores», indicó.

El oficialismo busca fortalecer su estructura política

Desde el oficialismo sostienen que el fortalecimiento partidario es una condición necesaria para sostener el proyecto político provincial en los próximos años. «Tenemos la expectativa de seguir siendo el partido de gobierno de la provincia, reivindicando el provincialismo, el municipalismo, el federalismo, el diálogo y el consenso, manteniendo los valores históricos de Juntos Somos Río Negro», afirmó Buteler.

Al mismo tiempo, remarcó que la renovación de autoridades no debe limitarse a un cambio de nombres. «Queremos que esa renovación tenga contenido, adaptándose a los tiempos que vivimos», señaló.

Para la nueva conducción, el partido deberá asumir un rol más activo en la discusión pública provincial, promoviendo debates internos y acompañando las políticas impulsadas por el gobierno sin perder identidad propia.

«Queremos que el partido tenga protagonismo en la agenda política de la provincia a partir de los debates internos. Aspiramos a un partido con mucho diálogo, mucho debate y definiciones políticas vinculadas a la realidad provincial y a los valores que defendemos», sostuvo.

Los discursos centrales del acto estarán a cargo de Buteler y Weretilneck. La ceremonia servirá como presentación formal de la nueva conducción y como punto de partida para una etapa en la que el oficialismo buscará combinar renovación generacional, presencia territorial y fortalecimiento de su estructura partidaria.