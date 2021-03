Críticas de la oposición al discurso de la gobernadora Carreras

María Eugenia Martini, presidenta del bloque del Frente de Todos; opinó que el discurso de la gobernadora Arabela Carreras fue una enunciación de buenas intenciones que podrían verse condicionadas por el gigantesco pasivo; mientras que Juan Martín, Juntos por el Cambio; sostuvo que "esperaba mucho más del discurso de la gobernadora".





“Hacemos votos para que en su tarea la gobernadora consiga reducir la distancia que media entre discurso y la realidad”, consideró Martini en referencia a la alocución de la mandataria provincial.

Agregó que "reconocemos en algunos casos el esfuerzo del gobierno provincial; tenemos la expectativa de que se concreten proyectos que por el momento son anuncios y buenas intenciones, pero también escuchamos afirmaciones que no encuentran demasiado sustento en los hechos", indicó.

"No cabe duda de que ha sido el 2020 un año atípico" dijo la titular del FdT y reconoció que "el esfuerzo del gobierno provincial -como el de todos los rionegrinos y rionegrinas- ha sido grande, con pocos recursos y en una provincia que venía de dos gestiones del ex gobernador (Alberto Weretilneck) durante las que no hubo proyectos de desarrollo ni generación de empleo ni crecimiento económico".

"La gobernadora asegura que tenemos en el Ipross la mejor obra social, pero recordemos que el Instituto está en una situación de quebranto, con una deuda de miles de millones de pesos, y que cae recurrentemente en cesación de pagos" sostuvo Martini.

Resaltó que la gobernadora no menciona “la tremenda deuda con la que carga la provincia de Río Negro, pero sí felicita a su ministro de Economía por la exitosa renegociación, cosa que está muy bien, es querer hacer de un defecto una virtud. Si hubo renegociación es porque la deuda es impagable y porque la provincia cayó en default en 2020".

La presidenta de la bancada del FdT recordó que "Río Negro vivió durante 2020 gracias al gigantesco apoyo del gobierno nacional que permitió, entre otras obligaciones, pagar los sueldos a la administración pública".

"Esperamos que los dichos de la gobernadora se hagan realidad, le deseamos una gestión exitosa, porque la provincia necesita recuperarse lo más rápido posible de lo que ha sido un año catastrófico" señaló Martini.

Martín calificó al discurso como "un repaso de microgestión". Foto: Marcelo Ochoa.

Por su parte el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, indicó que "esperaba mucho más del discurso de la gobernadora" porque "hizo un repaso que podríamos llamar de microgestión pero no dijo a dónde vamos ni se refirió a los temas que preocupan a los rionegrinos".

El parlamentario señaló que "veo una desconexión de la agenda de los vecinos, producto de esa falta de diálogo que le venimos marcando desde hace tiempo. Esa desconexión la lleva a decir que no se perdieron empleos, que no cerraron comercios, que los impuestos son totalmente pagables, que hubo clases, que los trabajadores de Río Negro tienen los mejores sueldos del país".

Dijo que "no se explica cómo en un año de una crisis económica tremenda le parece destacable haber metido 3.000 empleados en la planta permanente por presión de ATE".

Martín consideró que “no hubo anuncios importantes” y agregó que la gobernadora "definió como gran anuncio la compra de un avión sanitario, que realmente es algo necesario pero que esperemos que no termine como en otras provincias donde es el avión que lleva y trae funcionarios".

Respaldo desde el oficialismo

"En el marco restrictivo de una pandemia que encerró a los argentinos por prácticamente un año, el discurso de la gobernadora Carreras, pone blanco sobre negro y deja constancia de que Río Negro no se detuvo a pesar de la adversidad generalizada", expresó la legisladora Julia Fernández, Juntos Somos Río Negro.

La integrante de la bancada oficialista calificó el discurso de apertura de sesiones como "estimulante, pone en palabras un gran trabajo".

Agregó que "desde el impulso a una nueva ley pesquera, para promocionar la actividad, imprescindible en una de las únicas 5 provincias con litoral marítimo, hasta el récord histórico de faena, después de cenizas, incendios y sequías; el crecimiento en la exportación de frutas, el impulso de las cerezas que se suman a peras y manzanas, demuestran que elegimos el camino correcto", señaló Fernández quien fue confirmada como vicepresidente primera del Parlamento rionegrino.

"El Estado, representante de todos los rionegrinos, apunta los objetivos y facilita las condiciones, desde el llano, los ciudadanos demuestran que es posible una Provincia mejor, esa que hoy describió la gobernadora Arabela Carreras en números y datos concretos", concluyó Fernández.