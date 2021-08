Cruces por las escuelas y la pobreza en una Legislatura en modo campaña

La Legislatura de Neuquén no interrumpió su actividad por la proximidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, pero el clima electoral recrudeció los intercambios políticos entre oficialismo y oposición en la última sesión del recinto.

Si bien las sanciones incluyeron la aprobación del aumento salarial para los empleados judiciales y la declaración para que se comience a trabajar en la recuperación del control de las hidroeléctricas, fueron el mantenimiento de escuelas y los reclamos de organizaciones sociales para que el Estado provincial brinde mayor asistencia frente a la pobreza los ejes que marcaron la reunión de anoche.

Desde varios bloques de la oposición se intentaron imponer mociones de preferencia o tratamientos sobre tablas para pedidos de informe al Poder Ejecutivo que no pudieron prosperar.

Uno de la diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) y sus pares de bancada para reclamar información sobre el estado del Centro de Educación Física Nº5 de Chos Malal terminó en un reclamo del Movimiento Popular Neuquino por la baja coparticipación federal que envía la Nación a Neuquén.

La legisladora kirchnerista enumeró que al edificio le falta "recambio de 15 vidrios, no tiene luces de emergencia ni mantenimiento de tomas de agua, hacen falta cambiar las válvulas, la conexión de termotanques, tiene filtraciones de agua en el techo", entre otras falencias. En ese contexto, pidió saber "cuáles son las cuentas públicas de la provincia teniendo en cuenta que el gobierno nacional está haciendo en educación una inversión de 1.600 millones en obras".

"Hace poco vino el ministro (de Economía) Pons a decir que íbamos a tener un déficit de 3.869 millones y resulta que ya, al semestre, tenemos un superávit de 5.277 millones. Lo que estamos pidiendo es que, si no quieren que de Nación ayudemos a las escuelas, que usen ese superávit para ayudar a todas las que no pueden volver a la presencialidad porque no tienen en condiciones sus intalaciones", dijo Parrilli.

La diputada Liliana Murisi (MPN) le respondió que Neuquén "recibe un 33% de lo que aporta al país" por coparticipación federal. "Contribuimos todos los neuquinos, todos los trabajadores, todas las empresas en un 2,4% del PBI nacional, pero la provincia recibe el 1,71%", planteó.

"Entonces entiendo que todo aporte que nos pueda hacer el gobierno de la Nación a la provincia es nada más que devolvernos lo que los neuquinos aportamos a todo el país", sostuvo.

Pobreza y nuevos cortes de ruta

Otro capítulo de discusión se abrió cuando desde el FIT se intentó darle preferencia a un proyecto para crear un ámbito de conciliación con las organizaciones sociales que reclamaron ayer frente de la Legislatura.

La diputada Patricia Jure dijo que la movilización "mostró la magnitud del hambre y del ajuste que azota a las familias trabajadoras" y pidió a los demás bloques que acompañen el proyecto. Si bien desde Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y la Democracia Cristiana votaron a favor, el MPN lo hizo en contra y no alcanzó para imponer la moción que pretendía.

Soledad Salaburu (Frente de Todos) recordó que "en esta que es una de las provincias más ricas, la pobreza asciende a más del 41% y la indigencia al 12,3%" y pidió a sus pares mirar esas manifestaciones "con mucho respeto y preocupación". "Estas personas han anunciado que necesitan respuestas urgentes porque el hambre no espera", reclamó.

La respuesta fue de María Laura Du Plessis (MPN), quien aseguró que "no hay provincia rica en país pobre" y culpó a las políticas nacionales por la inflación y la deuda externa. "Por supuesto que nos vamos a solidarizar y nos preocupa el hambre y la falta de trabajo, pero no se puede atribuir a un gobierno provincial", consideró.

Otros diputados de la oposición hicieron hincapié en la necesidad de que el gobierno abra el diálogo para evitar que nuevamente tomen medidas de fuerza que interrumpan la circulación por las rutas y recordaron lo que ocurrió en abril con el conflicto de salud.

"Vivimos en una provincia con el gasto anual por habitante más alto del país, por lo tanto no es que vivimos en una provincia pobre porque el país es pobre. Vivimos en una provincia donde el Estado es rico pero buena parte de la población es pobre", manifestó Leticia Esteves (Juntos por el Cambio).

La diputada oficialista María Fernanda Villone eligió una chicana para responder a este bloque. "Tener un bloque de seis dividido en tres significa que no tienen diálogo hacia adentro. Aquellos que nos quieren dar consejos de diálogo tendrían que mirar primero para adentro para después opinar sobre nuestros funcionarios", concluyó.