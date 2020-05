La idea de vivir dignamente en un lugar propio o alquilado muchas veces choca con la realidad que marca la economía de cada persona y es por ello que en muchos casos se termina construyendo o alquilando “lo que se puede” en ese momento en que surge la necesidad.

Ahora bien, la pregunta es cuánto espacio es el ideal para que una persona sola, una pareja o una familia con más o menos hijos pueda vivir cómodamente en su lugar de residencia.

Justamente es la cantidad de personas que van a vivir en el espacio en cuestión lo que decide en buena parte cuál será la superficie adecuada para la vivienda.

Acuántos les pasó que construyeron una gran casa para vivir todos confortablemente, pero luego los hijos crecen y se van y queda un gran espacio solo para la pareja. O a la inversa, una vivienda con una superficie acotada que no cumple con las comodidades necesarias para satisfacer a sus habitantes, como por ejemplo tener un solo baño para 3 o 4 personas.





Queda claro entonces que cada familia va a tener requerimientos diferentes de acuerdo a su conformación y al espacio de tiempo que se transite. Es a partir de la experiencia de profesionales arquitectos, compradores y constructores que se logró establecer algunas medidas básicas que podrían catalogarse como estándar para obtener como resultado una vivienda cómoda.

Las medidas recomendadas por los expertos son:

• Habitación del matrimonio o principal. Incluye una cama matrimonial y un área normal de almacenamiento conformada por un placard. Se recomienda una superficie no menor a 14m².

• Habitación secundaria. Para incluir dos camas individuales, mesa de luz y un área de armarios o placares. Lo mínimo recomendado es 12m².

• Habitación simple o estudio. Para colocar una cama individual, una mesita de luz y un armario pequeño, debe tener como mínimo una superficie de 8m².

• Baño. Se considera que un baño completo no debería tener una superficie menor a los 5m². Se debe tener en cuenta que la puerta de ingreso no choque con ningún artefacto o mueble y que el espacio tenga una buena circulación para que el usuario no se golpee con el mobiliario o los sanitarios.





• Cocina. Debe tener entre 8 y 9m² como mínimo. Este espacio es muy utilizado para reuniones familiares y suele ser muy transitado. Debe ser cómodo, tener espacio para todos los muebles que integran la cocina, sitios de guardado y debe ser fácil para transitar. La medida apuntada es la más ajustada posible, pero las máximas dependerán en este caso de cada familia y de las costumbres que tengan.

• Garaje. Mínimo de 18m² para un auto (6×3) y mínimo 36m² para dos autos (6×6). Si la familia no utiliza un auto para transportarse este espacio puede convertirse en un depósito.

• Sala y comedor. Para una vivienda ocupada por entre 4 a 6 personas el área de sala comedor debería tener una superficie de 30m2 para poder incluir un sillón, mesa y sillas y alguna alacena para la vajilla.