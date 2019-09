¿Cuáles son las inversiones?

Viedma

Soy un simple ciudadano al que la economía le llega de forma simple. Se produce riqueza con el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos que componen el país, que trabajan con voluntad, honestidad, inteligencia, educación y capacidad de emprender con esfuerzo una empresa. Esta es la inversión que necesita un país. Así se formaron miles de pequeñas y medianas empresas, que solamente con el esfuerzo propio de una familia, y junto a trabajadores capaces, van acompañando el desarrollo de la misma y todos juntos progresan al unísono, ampliando la cantidad de trabajadores.

También es muy importante el apoyo de los bancos, desarrollando el crédito para la ampliación de las distintas empresas, ya sean fábricas, emprendimientos agrarios, servicios, comercios, etcétera. Los bancos tienen la obligación de apoyar estos emprendimientos y no ingresar en la especulación para captar el interés de quienes solo se interesan en la famosa y muy conocida bicicleta financiera. Hay inversiones importantes en petróleo, gas, minería, etc., que son muy importantes por los montos que se manejan, pero no son de gran capacidad de absorción de personal, como sí son las pymes.

Mi pregunta es: ¿no eran inversiones reales las inversiones de las miles de pequeñas, medianas y grandes empresas que desaparecieron en estos últimos años? Las que al cerrar a su vez dejaron miles de trabajadores en la calle, sin trabajo, rompiendo el desarrollo del país, sumiéndolo en la pobreza, desperdiciando así todas esas inversiones, suplantándolas por especulación financiera.

Creo que todos los argentinos no nos merecemos semejante desatino.

Aldo O. Guichal

DNI 4.576.461