¿Cuándo finaliza la concesión de la terminal de Villa Regina?

La terminal de colectivos de Villa Regina estará nuevamente en el centro de la polémica, porque los concejales reginenses quieren determinar con exactitud cuándo vence el contrato de concesión que hace 30 años se otorgó a quien hasta el momento mantiene la explotación comercial del edificio.

La situación en la que se encuentra la terminal de ómnibus de esta ciudad ya fue motivo de discusión durante los últimos años en el municipio reginense por proyectos que fueron impulsados por el exintendente Carlos Vazzana, para instalar una sala de juegos en ese lugar. El año pasado el exjefe comunal, incluso avanzó en un acuerdo para finalizar anticipadamente la concesión y que el edificio pase a manos del municipio, aunque el convenio no tuvo el final esperado.

“Creo que debemos conocer y analizar que prevé el acuerdo de concesión que se firmó entre el municipio y el señor Pedro Nardanone, porque no está en qué momento se termina ese acuerdo”, indicó el concejal Silvio Rodríguez, presidente de la bancada de JSRN.

El tema fue puesto en debate en la última sesión del Concejo Deliberante reginense, dado que dentro del temario a analizar estaba un pedido para pasar a archivo un expediente en el que se solicitó la declaración de “la emergencia edilicia de la terminal de ómnibus de Villa Regina”, proyecto que fue presentado en julio de 2018 por exconcejal Luis Baleani.

Si bien los concejales acordaron el pase a archivo del expediente por considerarlo extemporaneo, al mismo tiempo aprobaron solicitar a la secretaría de Coordinación del Departamento Ejecutivo, un nuevo informe sobre el “estado actual del edificio, situación de la playa de maniobras, posibles proyectos de ejecución para sus mejoras y de utilización de la planta alta” de la terminal.

No obstante a partir del pedido de informes, los concejales consideraron necesario determinar la fecha en la que expirará el contrato de concesión que en 1990 se otorgó a Pedro Nardanone para que explote comercialmente la terminal.

El edificio, ubicado sobre la calle Las Heras entre las avenidas Cipolletti y Mitre, sobre la margen sur de la ruta 22 y el arroyo Salado, fue construido en 1990 por una iniciativa privada de Nardanone, que como contrapartida obtuvo por parte del municipio la concesión de explotación por 30 años; por lo cual este año vence el acuerdo firmado en ese momento.

Sin embargo el concejal Silvio Rodríguez explicó que el Concejo Deliberante “tiene el convenio original que se firmó entre el municipio y Nardanone, pero no tiene los acuerdos anexos, por lo que no se tiene una fecha cierta de finalización de la concesión, porque en ese acuerdo no está precisada la fecha de inicio”.

Agregó que dentro de la documentación que está en poder del municipio, tampoco se encuentra el acta de finalización de obra. “Es probable que ese acta no se haya labrado”, dijo el presidente de la bancada de JSRN.

Por su lado Edgardo Vega, que preside el legislativo municipal, señaló que “el contrato de concesión tiene convenios de clausulas adicionales, a través de las cuales se puede dilucidar esta cuestión. Es norma que el plazo de concesión empieza a correr a partir de la finalización de la obra, en este caso desde el momento en que se terminó de construir el edificio de la terminal”.