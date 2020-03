Cuarentena: clases, cursos y ayuda gratis en la web

Hay momentos, como este en particular, en el que muchos tenemos la oportunidad de quedarnos en casa; de repensar aquellas cosas que difrutábamos y dejamos de hacer por las miles de obligaciones que nos mantenían en la calle, hiperactivos. El parate es tan necesario como obligatorio, así que podemos aprovechar este tiempo de encierro para desempolvar viejas inquietudes y sacarles brillo.



¿Siempre te preguntaste qué es eso de la masa madre y cómo se hace?. Bueno… ahora tenés tiempo para probar de qué se tratar y para aprender la receta. En Roca, y bajo el nombre Masa.Prima, en Instagram, te enseñan cómo hacerlo desde cero. Y es más, también podés ver el video de cómo estrenarla haciendo un pan en casa.



En la misma frecuencia -la de la comida - muchos cocineros argentinos han revolucionado las redes estos días con sus recetas o consejos. No es que nos enseñan esas recetas complejas con ingredientes imposibles. No. Responden inquietudes cotidianas y te ayudan a preparar algo con lo poco que tenés en la heladera. ¿No es un lujo?.

Todos los días, “entre las 17 y las 19, todos los cocineros de la Argentina te ayudamos a cocinar. Con lo que tenés en tu heladera, en la despensa, en tu casa. En Instagram, Twitter o Facebook de cada cocinero podés encontrar la solución.



No es lo único que encontramos a un click de distancia. El Inta, por ejemplo, acaba de lanzar un curso virtual de Huerta orgánica (http://procadisaplicativos.inta.gob.ar/…/huertao…/index.html). Está dividido en seis lecciones y enseña justamente producir horatlizas sanas en las tierras de casa, y durante todo el año. Esto no es sólo entretenimiento para estos días. Es un aprendizaje que bien nos puede servir para cuando volvamos a estar en movimiento y afuera.

¿La idea es ayudar a los más chicos a estudiar sin morir en el intento?. A no desperar. Estos días, las redes han tomado un rol que no teníamos tan en cuenta en los días previos al coronavirus. Hoy, hacen honor al término red, en el sentido de no dejarnos caer al vacío de la desesperación.



El canal argentino, Aula365 (aula365.com), por ejemplo, ofrece clases de todo tipo de materias, desde matemáticas, lengua, e inglés, hasta ciencias naturales y sociales. El canal está dirigido a padres, profesores y niños de Educación Primaria mediante dibujos divertidos, que hacen que la “clase” sea más entretenida.



Por su parte, el Ministerio Nacional de Educación lanzó la plataforma Seguimos Educando, que brinda materiales y recursos culturales correspondientes a cada nivel de enseñanza: inicial, primaria y secundaria.



En Neuquén, en la página de Copade, sumaron actividades para concientizar y acompañar en esta cuarentena total. En su página hay una serie de archivos digitales para ser utilizados desde el hogar. Los recursos abarcan desde registros públicos integrados al Centro de Documentación Científica y Técnica “Ing. Pedro Salvatori” hasta plantillas para pintar o profundizar en temas científicos.



En Río Negro, la página web del gobierno, en el apartado del Ministerio de Educación tiene una serie de propuestas y de trabajos por proyectos para poder darle continuidad al ciclo lectivo.



También en la región, los institutos de inglés y las profesoras particulares dan sus cursos virtuales y encuentros de conversación para que los alumnos no pierdan las clases y para que quienes quieran aprovechar el tiempo, lo aprovechen aprendiendo idioma.

Para quienes tienen inquietudes artísticas, hay varios sitios o perfiles que investigar. Mundo Cacharro, y Cerámicas_amanita, por ejemplo, enseñan a hacer esgrafiados y engobe simplemente por seguir la cuenta. Piwke Bordados, liberó su curso online para que quienes quieran, puedan aprender ese arte.



Es cuestión de buscar en las redes qué cosas nos interesan. Bajo el hashtag, #YoAprendoEnCasa, hay una enorme variedad de cursos.

Lo mismo ocurre con el hashtag #Yomequedoencasaleyendo en el que hay cientos de recomendaciones de lecturas. ¿La ayuda? : hay muchas editoriales que han liberado libros para que podamos darnos el gusto de leer, sin ninguna excusa.

En la lista de quienes tiraron una red en la red figuran también los profes de gimnasia, y los gimnasios. Muchos d ellos enviaron a sus clientes las rutinas por whatsapp para que nadie se quede sin moverse en estos días en los que es prioritario quedarse en casa.

Y, los que no van a gimnasios o no tienen un plan establecido, Youtube cuenta con propuestas para vencer la tentación del sillón.



Es cuestión de buscar. Estos días, en las redes, todos estamos juntos tratando de hacernos el mundo más amigable.