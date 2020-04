Cuarentena: seis dudas que respondió Educación para asesorar a familias y docentes

A través de una transmisión vía Facebook, el ministro de Educación de la Nación se dirigió a la comunidad educativa de todo el territorio argentino, para responder una serie de consultas de cara a cómo seguir las actividades en el marco de esta cuarentena que volvió a prorrogarse.

Desde el Palacio Sarmiento que utiliza la cartera educativa, Nicolás Trotta se refirió a las siguientes dudas:

Conectividad y actividades en el hogar

Recalcó que el desafío es llegar a través de "todos los caminos, para que logremos trabajar juntos". Reconociendo la desigualdad que existe en el acceso a las conexiones de internet o computadoras disponibles, recalcó la importancia de apuntar a los recursos analógicos.

Para eso, valoró la disposición de 14 horas de programación del ministerio en televisión por día, y los siete programas de radio, de una hora cada uno. También la distribución de siete millones de cuadernillos, pensados para cubrir las tres semanas a partir de comienzos de abril.

Sigue disponible también el portal oficial seguimoseducando.gov.ar, que gracias a gestiones con las empresas de telefonía celular, no consume datos cuando se lo navega.

Continuaban las tratativas con el Enacom para entrar a los sitios de las universidades al igual que los portales gubernamentales, en forma gratuita.

Calendario escolar

"Aún es muy prematuro, hasta que no tengamos la certeza de cuándo volver a las aulas, no se puede hablar de cambios", dijo Trotta y aclaró que para el Ministerio la educación en Argentina no está de receso, sino que "nos seguimos educando, los maestros siguen trabajando y las familias con mucho esfuerzo están acompañando a los estudiantes", consideró.

Sobre las vacaciones de invierno, afirmó que "también somos conscientes de que vamos a necesitamos un respiro", así que llegado el momento lo van a definir con las provincias, los sindicatos docentes y las familias.

La misma situación de trabajo en el hogar impide pensar por ahora en evaluaciones de los estudiantes. Cuando todo esto pase se va a analizar el proceso de cada uno, estimó. Cuando se retome la presencia física en las escuelas también se va a abordar qué sucede con aquellos chicos que no cumplieron con los ejercicios propuestos. Exhortó a las familias a ayudarlos, sostenerlos, sin sobrecargarlos, para "cuidarlos del impacto de este aislamiento".

Alumnos que cierran un ciclo

"Para quienes terminen el ciclo este año hay que garantizar un cierre", insistió. Evalúan la posibilidad de que haya una propuesta pedagógica especifica para trabajar de aquí al año próximo, para que tengan la acreditación de los saberes y para proyectarse al nivel siguiente".

ESI

Trotta señaló que contenidos abocados a la Educación Sexual Integral ya fueron incluidos en los materiales que están distribuyendo, ademas de lo que sale por radio y TV.

"Como Estado nacional debemos cumplir la ley, es fundamental porque ayuda a reconfigurar comportamientos, para atacar la violencia machista y desnudar estos comportamientos que nos deben avergonzar a todos los

hombres... las leyes no se discuten, las leyes hay que aplicarlas", opinó.

Colegios privados

"Priorizar la salud lleva al hecho de que muchas familias no puedan garantizar su ingreso", reconoció el funcionario, para explicar por qué muchas familias no podrán pagar las cuotas de la educación privada.

Recordó que días atrás fueron convocadas por Nación las cuatro Cámaras que agrupan a esas instituciones, para insistir en que "es tiempo de solidaridad". Como medidas, se les pidió postergar los pagos sin interés de aquellas familias que no tengan ingresos, sin que eso implique afectar el vínculo con la entidad educativa. De todos modos, apuntó que "el que pueda pagar, que lo haga", así como también que se va a disponer de espacios para denunciar abusos en el cobro de cuotas.

Plan Fines

Trotta recordó que el pasado viernes aprobaron la resolución del plan, y que lo propusieron a las provincias para estar iniciando cuando

superemos la pandemia. Esto sumado al aporte de Nación para garantizar el salario a esos docentes, sobretodo a los oriundos de Buenos Aires, donde no se estaban cumpliendo con los pagos en tiempo y forma.

"Sólo palabras de agradecimiento a los docentes que a la distancia, usaron las plataformas, redes sociales, correo electrónico, para contactarse con los estudiantes y las familias, para seguir educando y que sigan aprendiendo" Ministro Trotta

