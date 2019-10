Cuatro listas para tres bancas: qué proponen los candidatos a diputados en Río Negro

Este domingo, cuando se realicen las elecciones nacionales, Río Negro definirá tres reemplazos en la Cámara Baja, donde posee cinco espacios. Es que Doñate, Horne y Wisky -que busca ser reelecto- cumplirán sus mandatos.

En este contexto, y con cuatro listas compitiendo por esos tres lugares, repasamos las prioridades que cada candidato tendrá para el futuro Congreso.

Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro)

Así será la boleta de JSRN.

- Gestión: vamos a ser representantes rionegrinos y de los rionegrinos, por lo tanto vamos a proponernos una gestión de ida y vuelta que esté al servicio del gobierno provincial y sus organismos, los intendentes de toda la provincia y también de las distintas asociaciones y organizaciones rionegrinas de la sociedad civil.

- Construcción política: nos proponemos diálogo y negociación con el gobierno nacional desde posiciones autónomas pero que atiendan a la gobernabilidad y el interés común. Y en el ámbito parlamentario trataremos de construir con otras fuerzas provinciales e inclusive con legisladores que no sean de partidos provinciales pero que respondan a gobernadores que tengan una postura provincialista, para poder ver si es posible constituir un interbloque federal que defienda los intereses del interior frente al centralismo.

- Producción legislativa: el tercer aspecto va a tener que ver con la experiencia que tenemos tanto profesional como del punto de vista de esta gestión de ocho años al frente de un sector importante del Ejecutivo provincial. Nuestra experiencia nos va a permitir trabajar en leyes que van a estar en el debate, como lo que tenga que ver con los sistemas de salud en general, la salud mental y las adicciones, con la economía social, el cooperativismo y el mutualismo, con la defensa de las economías regionales frente al hegemonismo de la pampa húmeda. Vamos a trabajar desde posturas federalistas que nos posicionan como provincia incluso a partir de nuestra propia experiencia frente a otras experiencias provinciales. Y en todo lo que sea necesario modificar legislación para dar mayor autonomía, presencia y mayor poder a las decisiones a tomar desde las provincias.

Sergio Wisky (Juntos por el Cambio)

Así será la boleta de Juntos por el Cambio.

- Es necesario crear un Sistema Nacional de Prestación de servicios de Salud integrado a nivel nacional. La integración y modernización es urgente y no solamente en infraestructura y equipamiento sino también en el fortalecimiento de los sistemas de información como la historia clínica electrónica. Es necesario debatir en el Congreso nuevas políticas sanitarias. Los ejemplos internacionales muestran que los sistemas universales de salud son los que mejor pueden resolver las inequidades y evitar maniobras fraudulentas. Sé que una reforma de ese tipo necesariamente choca con un conjunto heterogéneo y poderoso de intereses que incluyen a laboratorios, empresas de medicina prepaga y sindicatos. Pero la Argentina del cambio debe priorizar el acceso a la salud en forma equitativa. No tenemos que seguir permitiendo o haciendo que no vemos las graves falencias producto de la corrupción del Sistema de Salud.

- Vamos a desarrollar consorcios de exportación para pequeñas y medianas empresas rionegrinas. Argentina finalmente ha logrado generar acuerdos para posicionar nuestros productos en mercados internacionales y vamos a trabajar para consolidar estos mercados y abrir nuevos. Vamos a facilitar el proceso de exportación por medio de la creación de consorcios regionales, asesorando, facilitando y acompañando en el proceso a los productores. El cambio que estamos llevando adelante es estructural.

- Mayor inversión en infraestructura educativa y creación de programas de formación en oficios digitales: vamos a seguir invirtiendo en la educación de nuestros niños y jóvenes. También en línea con el plan de inclusión digital que estamos desarrollando vamos a formar a jóvenes y adultos en oficios relacionados con el desarrollo de software, videojuegos y aplicaciones móviles para que puedan acceder rápidamente al mercado de trabajo. Hemos iniciado un camino de cambios estructurales que permitirán que la Argentina sea un país de oportunidades reales. Sabemos que en esta etapa, en el día a día la situación puede ser angustiante, pero estamos implementando medidas de alivio y apoyo para que este proceso de transición sea menos intenso.

Martin Soria (Frente de Todos)

Así será la boleta del Frente de Todos.

- Tenemos que recuperar el Fondo Federal Solidario para que la provincia y los municipios vuelvan a tener recursos exclusivos para financiar infraestructura. La obra pública es la actividad económica que mayor dinamismo provoca, con gran generación de puestos de trabajo y con desarrollo económico para todas las ciudades. Sé que el próximo gobierno va escuchar a los rionegrinos y como diputado voy a impulsar el restablecimiento del subsidio al Sistema Federal de Transporte para que vuelva a ser viable y accesible para todos los usuarios.

- Otra de mis prioridades será la producción, la fruticultura. Seguiremos insistiendo con la agenda legislativa que el actual gobierno decidió olvidar. La Ley de Trazabilidad Comercial será uno de mis objetivos, y de esta forma obtener un precio justo para la fruta. Este mecanismo permitirá poner fin a la crisis estructural que sufre nuestra principal actividad económica.

- Además es prioritario fortalecer el rol del Congreso en materia presupuestaria. Queremos que lo que se vote en el presupuesto, se cumpla; y de esta forma obtener el seguro financiamiento para nuestras universidades, garantizar los recursos para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación superior a través del Plan Progresar y para que el haber de nuestros jubilados este protegido.

Laura Santillán (Frente de Izquierda)

Así será la boleta del FIT.

- Nuestra primera prioridad es romper el pacto con el FMI, que para nosotros significa plantarse contra la herencia macrista, contra el saqueo. Hay que invertir las prioridades y que toda esa deuda que es impagable, ilegítima y fraudulenta se destine a las necesidades populares como salud, vivienda, educación y trabajo.

- Por otro lado, creemos que hay que nacionalizar la banca para evitar la fuga de capitales, nacionalizar toda la industria hidrocarburífera, para que todos los recursos del país estén puestos en función de las necesidades más urgentes de la población que se ha visto empobrecido durante estos cuatro años. Para nosotros forma parte de una serie de medidas elementales para que la crisis no la pague el pueblo trabajador y la juventud que se está viendo arrojada a tener que dejar de estudiar.

- Otro punto es fomentar todos los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito; un plan de emergencia contra la violencia hacia la mujer; la separación de la Iglesia y el Estado; y la educación Sexual Integral. En ese sentido, queremos recalcar que somos la única lista 100 por ciento verde, que no lleva ningún antiderecho, y que siempre ha mantenido estos derechos en la plataforma. Nosotros defendemos el proyecto que hace muchos años viene presentando la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.