La oposición en Río Negro se une para que sus proyectos se traten en la Legislatura

La Legislatura de Río Negro tiene un reglamento interno que desde la oposición se busca modificar. Archivo

El reproche que muchas veces realizan los bloques opositores de la Legislatura por la no inclusión de sus proyectos en los temarios y comisiones, se tradujo en un proyecto de reforma del reglamento interno para definir plazos y la obligatoriedad de que las iniciativas se traten en comisiones.

La propuesta no obliga a llevar a sesión los proyectos, pero sí a ponerlos en agenda parlamentaria con una lectura inicial y exposición por parte del autor en la comisión a la que es girado al momento de su ingreso formal y fija un plazo de 60 días.

La iniciativa lleva la autoría de la legisladora Martina Lacour con el acompañamiento de los referentes de Cambia Río Negro y el libertario César Domínguez, pero es un tema que podría tener más adhesiones si avanza en su tratamiento porque se trata de cierta solución a una demanda de toda la oposición.

“Hemos reclamado muchas veces por el tratamiento de los proyectos, con esta modificación del reglamento buscamos que aunque sea tengan lectura, no obliga a emitir dictamen ni llevar a sesión”, fundamentó Lacour ante Diario RÍO NEGRO.

La legisladora Martina Lacour impulsó el proyecto. Archivo

Para la legisladora, que recientemente se pasó a las filas de La Libertad Avanza, aunque la fuerza no tiene bloque reconocido, dijo que a su entender no tratar los proyecto “es una falta de respecto al autor y a la ciudadanía que manifestó que exista ese proyecto, porque el 95% de las cuestiones que llevamos como iniciativa son trasladadas por la ciudadanía”.

Hoy en la Legislatura solo se fija que una vez ingresado el proyecto se designen comisiones, pero nada se dice del eventual tratamiento. Ahora el proyecto establece que un plazo de 60 días para tratar el tema o a más tardar en la segunda reunión ordinaria de esa comisión. Si no se cumple, automáticamente pasa al temario de la siguiente comisión y además permite la participación del autor aunque no integre la comisión a la que fue girada su iniciativa.

Lacour tiene expectativas de que el proyecto encuentre respaldo en la mayoría de los bloques opositores, descartando que el oficialismo de JSRN no se plegaría. Al cierre de esta edición no se logró la opinión del oficialismo.

Coincidencias de otros sectores políticos por la «pluralidad» de voces

Sin embargo, expresó coincidencia José Luis Berros (Vamos con Todos): “Es un tema que atraviesa a toda la oposición e inclusive a legisladores del oficialismo con los que hablo, que no les permiten presentar proyectos y en algunos casos son cajoneados igual que a los nuestros”, afirmó ante este diario.

Opinó que “la Legislatura debe ser la caja de resonancia de lo que le pasa a nuestros vecinos y vecinas, entiendo que debe haber pluralidad de voces y para que suceda eso deben tratarse, mejorarse o hasta incluso rechazar si la mayoría así lo dictaminara” y consideró mal que nos e respete el trabajo de los legisladores cuyas propuestas muchas veces surgen de la sociedad.

Juan Martin (PRO Unión Republicana) remarcó que “hace tiempo que desde el bloque PRO venimos señalando lo que podría calificarse como un ‘abuso de la mayoría’. Juntos Somos Río Negro maneja a su antojo la agenda legislativa y cuando la oposición presenta un proyecto que los incomoda ni siquiera se discute en las comisiones”.

Recordó que su bloque impulsó otros proyectos para “que la voz de la oposición pueda ser escuchada” como cambios en la cantidad de firmas para los pedidos de informes. “Por supuesto, vemos con buenos ojos cualquier iniciativa que vaya en este sentido, porque creemos que la Legislatura tiene que ser un ámbito real de pluralidad de voces y no una escribanía del Gobierno. El oficialismo tiene que perder el miedo a debatir”, afirmó.

Lorena Matzen (UCR) en una primera lectura consideró que tiene “un espíritu atendible y que incluso podemos compartir: ningún proyecto debería quedar indefinidamente sin tratamiento, independientemente de quién lo presente”, afirmó y valoró que se promueva la participación del autor.

También planteó dudas con el texto porque a su entender los plazos para el tratamiento podrían “resultar demasiado rígido” y tampoco dijo estar convencida del tratamiento automático una vez vencido el plazo. “Corremos el riesgo de generar tratamientos meramente formales para cumplir con el Reglamento: se menciona el expediente, se escucha al autor y se dispone continuar su estudio. Ahí quedaría como que formalmente fue tratado, pero en los hechos no resolvimos el problema que se pretende solucionar”, objetó.

Se propone modificar los artículos 69 y 77 del Reglamento Interno de la Legislatura y sumar un bis para que todos los proyectos se traten en comisiones.