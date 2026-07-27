Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este martes 28: las zonas afectadas más allá de la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro para este martes 28 de julio. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, se aguardan «nevadas persistentes de variada intensidad», con valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, aproximadamente. «Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia», añadieron.

Mapa de alertas del SMN para este martes 28 de julio.

Los peores horarios de la alerta por nieve en Neuquén y Río Negro

En la provincia rionegrina, las zonas que estarán bajo alerta por nieve desde horas de la madrugada y la mañana inclusive son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por su parte, estarán bajo alerta amarilla únicamente en horas de la mañana de este martes:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Del lado neuquino, la alerta rige desde el inicio de la madrugada hasta horas del mediodía del martes en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por último, las zonas afectadas desde la madrugada hasta que termine la tarde son: