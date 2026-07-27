En Neuquén votan el jueves el nuevo código de Faltas de para la ciudad

El nuevo código de Faltas modernizará el sistema de multas y contravenciones que rige hace una década en Neuquén (foto Florencia Salto)

El nuevo código contravencional se votará el jueves en la sesión ordinaria del Deliberante y “no habrá un plazo muy amplio hasta la implementación, porque se viene trabajando en conjunto con los juzgados”, dijo la presidenta de la comisión de Legislación del Concejo, Victoria Fernández (MPN).



Según expresó, se buscó enfocar las sanciones en procesos más ágiles de resolución. “Se ordenaron aspectos en favor de la convivencia”, dijo. El despacho favorable tomó estado parlamentario los primeros días de julio. Con el fin del receso legislativo, el jueves se producirá la votación en el recinto, tras casi dos años de trabajo.



Fernández explicó que además de las responsabilidades económicas (el pago de una multa) se abrieron las puertas a nuevas herramientas que se consideraron más efectivas para el cese de la contravención.

Hubo un trabajo especial con integrantes del Ejecutivo y de los dos juzgados municipales de Faltas de la ciudad, además de las consultas a colegios de abogados y opiniones de otros estamentos.



La digitalización de los descargos y la notificación digital será uno de los cambios principales. En la actualidad los descargos se realizan solo de modo presencial. Fernández dijo que el Ejecutivo, a través del área de Modernización, será el contacto con las secretarías y equipos de trabajo de las juezas Romina Doglioli (Juzgado 2) y Natalia Dos Santos Almeida (Juzgado 1) para esta tarea.



A partir de la vigencia del nuevo código, todas las multas se fijarán en la Unidad Fija (UF) y se eliminarán los módulos y la Unidad Contravencional Ambiental (UCA). Las UCA equivalen al doble del valor de una UF: un litro de nafta súper en la YPF del ACA de la ciudad de Neuquén.



“No habrán distintas normas, será todo en base al procedimiento, la parte central de una misma ordenanza”, agregó Fernández . Las sanciones por faltas al medio ambiente fue otro de los cambios, luego que se debatieron las dificultades para agilizar o aplicar medidas de corrección o saneamiento ante faltas ambientales.

“El cuidado ambiental es transversal, con secciones que se tienen que hacer cargo de los parámetros ambientales. Las sanciones más graves son las de este apartado, pero además se enfocó el procedimiento hacia la reparación del daño”, describió la concejala.

Las nuevas herramientas



Una de las últimas incorporaciones fue la prohibición de acercamiento o concurrencia y sus sanciones.

Esto se agregó para la prohibición de la actividad de los limpiavidrios en los semáforos. La figura de “hito de habitabilidad” fue otra de las innovaciones. Junto con el final de obra, los desarrolladores deberán presentar la conformidad de los prestadores de servicios públicos disponibles en la zona.



Esto surgió por el conocimiento de que en una ciudad que tiene más de 1.000 edificios de más de cuatro pisos, hay construcciones en altura que funcionan hace años con el medidor eléctrico de obra. O que conservaron la capacidad de conexión sanitaria de agua y cloacas de una residencia familiar en un lugar donde funciona una construcción con varios pisos de departamentos.

“Va a haber una sanción hasta que (el constructor o el consorcio) regularicen la situación”, explicó Fernández.

El nuevo código prevé procedimientos más ágiles ante las contravenciones y una búsqueda de más efectividad para hacer cesar las infracciones (foto Florencia Salto)

Otras herramientas serán el trabajo comunitario, la restauración a cargo del infractor, la remediación y hasta la inhabilitación de la firma para algunos trámites, en el caso de profesionales involucrados en infracciones cometidas por los desarrolladores que derivan en problemas de habitabilidad de edificios.



La contaminación visual y el trabajo comunitario son dos de las figuras nuevas que se incorporaron.

El cuidado del arbolado, con medidas no solo de plazos de poda, sino de infracciones por mutilaciones, fue otra de los articulados innovadores. La afectación de las raíces, también se incluyó.



Aunque el apartado de infracciones de tránsito, alcoholemias, fotomultas y otras innovaciones estaban incorporadas en la modalidad de convivencia urbana más actualizada, se agregaron los ruidos molestos y conducción temeraria (por picadas). Se establecieron sanciones más duras y atribuciones para los inspectores de tránsito más específicas, como el secuestro y retención del vehículo.



En el área de transporte, se sumó la sección del despacho de viajes por plataformas digitales o aplicaciones. La primera tarea fue la eliminación de artículos obsoletos. La labor legislativa comenzó en septiembre de 2024 y se extendió en días especiales y diferentes a los establecidos para la comisión de Legislación durante 2025.



La comisión especial se dedicó específicamente a la modernización del código durante más de un año, pidió opinión a organismos de la ciudad y finalizó la redacción, con más de 600 artículos. A partir de la sanción, habrá un tiempo de tolerancia para la aplicación de los cambios.