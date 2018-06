En las redes: el hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli denunció a la policía por amenazas y robo

La familia Fernández Capello-Bertuccelli no tiene paz. A la controversia mediática iniciada por Valeria Bertuccelli haciendo público por tevé ciertos malos tratos de parte de Ricardo Darín cuando compartían escenario en la obra “Escenas de la vida conyugal”, hace unas horas ocurrió algo bastante más serio: Florián Fernández Capello (23), hijo mayor de la actriz y de Gabriel Fernádez Capello, más conocido como Vicentico, denunció haber sido maltratado y robado por parte de la policía. En su relato de Instagram Stories, Florián dijo: “Me pusieron un arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto y me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro”, expresó el muchacho, quien también es músico. Y agregó: “La excusa para pararme fue un pozo que me comí yo en Luis María Campos, la verdad que no lo ví y me lo comí como el más salame, de desatento”.

Según el hijo de ambos artistas, el suceso ocurrió en la zona de Tres de Febrero y Virrey del Pino, en el barrio de Belgrano, y el joven agregó también que debió darles el dinero que llevaba encima. "Para no multarme me pidieron una coima, que no es una coima, es un robo. Lo otro ya sería bastante grave, esto es mucho peor. Y les tuve que dar cuatrocientos pesos que era lo único que tenía. Me revisaron la billetera y el auto entero", detalló.