Robin Williams: claroscuros de un genio

Hizo reír a millones de personas durante décadas, pero detrás de escena Robin Williams luchaba contra el alcohol, las drogas y la enfermedad mental. Fue uno de los comediantes más queridos y el creador de personajes inolvidables, como lo mostrará el documental “Robin Williams: Come Inside my Mind”, que HBO y HBO GO estrenará el lunes 6 de agosto a las 22.

La producción, que dirigió Marina Zenovich, es un divertido, íntimo y desgarrador retrato contado, en gran parte, a través de las propias palabras de Williams. La película celebra su contribución a la comedia y a la cultura en general, profundizando en su extraordinaria vida y carrera, y revelando lo que lo llevó a dar voz a los personajes en su mente.

Según adelantó la señal de cable “con material nunca antes visto sobre su proceso creativo a través de las entrevistas con Williams, así como películas caseras y tomas en el escenario, este perspicaz tributo presenta entrevistas en profundidad con quienes lo conocieron y lo amaron, incluyendo a Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber y su hijo, Zak Williams”.

El documental destaca lo que hizo a Williams tan único, desde sus días de juventud en San Francisco, hasta su paso por Nueva York en Juilliard, su fama impulsada por la serie de televisión “Mork & Mindy”, y su profundo impacto en la cultura estadounidense. Grandes logros profesionales, incluyendo su actuación ganadora del Premio Oscar en “En busca del destino” y “sus clásicas frases de confesión sobre sus problemas con el alcohol y las drogas capturan la chispa que lo hizo destacar durante cuatro décadas en el entretenimiento”.

Murió en 2014, y en ese momento se reveló que sufría de Demencia con Cuerpos de Lewy.