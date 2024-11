Agenda cultural en Neuquén, Roca, Cinco Saltos y Bariloche este fin de semana

Se acerca el fin de semana y es momento de planificar qué obra de teatro o show en vivo ver. Acá una guía de toda la agenda cultural del viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de noviembre en Neuquén, Roca, Cipolletti y Bariloche.

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro en un solo lugar ¿Cuál es tu próxima salida?

Cuál es la agenda cultural en Neuquén:

-Inauguración de Muestra Fotográfica ETÉREO /02: Esta es la segunda entrega de este proyecto fotográfico, que recopila imágenes de moda editorial realizadas en México y Argentina desde 2021, con una selección especial de fotografías creadas en Neuquén y Río Negro. Un viaje visual que explora lo etéreo en distintos paisajes y culturas. Jueves 21/11/2024 20:00. Más información.

-«La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus»: Una obra de teatro de Diego Carreño y Gabriel Wolf, basado en posteos ludolingüisticos de Wolf. Un espectáculo de HUMOR UNIPERSONAL. Jueves 21/11/2024 21:00. Más información.

-Reapertura de sala e Inauguración de Muestra «Colección Tesoro»: Se reabrirá la sala de exhibiciones del MNBA Neuquén luego de realizarle las refacciones necesarias, con la inauguración de la muestra «Colección Tesoro», una muestra de vestuario teatral argentino, curada por Silvina Vicente. Sábado 23/11/2024 20:00 Más información.

-«La edad de la ciruela» de Arístides Vargas: Humor, poesía y realismo mágico. Imperdible. Te vas a reír y te vas a emocionar. Sábado 23/11/2024 21:00 y Domingo 24/11/2024 20:30 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Cinco Saltos:

-Wellness – Teatro FCP: Llueve copiosamente en la ciudad. Mery, la recepcionista del centro de estética Wellness, desaparece misteriosamente. Las cuatro mujeres que “habitan” el local están a la deriva: Luli, la cosmetóloga presa del destrato laboral, ya no tiene sueños; a Silvi, la dueña con excesos de soberbia, no le cierran las cuentas; Roxi, que no puede superar la orfandad y Nube, la influencer número uno del país, se debate en una constante incomodidad con su celebridad. Sábado 23/11/2024 21:00 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Roca:

–Jueves íntimos: Jazz FCP: El programa está integrado por “Birdlike” (Freddie Hubbard), “Spiral” (Kenny Barron), “Round midnight” (Thelonious Monk), “Tell me a bedtime story” (Herbie Hancock), “Three flowers” (McCoy Tyner), “Swedish pastry” (Barney Kessel), “Velas” (Iván Lins) y “Voyage” (Kenny Barron). Jueves 21/11/2024 21:00. Más información.

-Elementos – Ballet Español y Folclórico FCP: El programa está conformado por “Huella y malambo”, “Amanecer del Paraná. Chamamé y rasguido doble”, “Bombos y boleadoras”, “Malambo”, “Tangos”, “Sevillanas”, “Alegrías”, etc. Sábado 23/11/2024 21:00 Más información.

-Muestras en el MMBA Juan Sánchez: “Rizoma“ conformada por fotografías en variados formatos y soportes de las artistas Ayelén Koopman, Stefanie Wolf, Verónica Roig, Amanda Mujica y Viviana Portnoy

“Territorio(s):Entre lo ceremonial y lo distópico” de Claudia Celeste Bustos y Gustavo Abalde que reúne fotografías y grabados en los que se muestran diferentes formas de habitar y contemplar el territorio desde la cultura mapuche y las prácticas de extractivismo. “Cuerpos y territorios” del Colectivo artístico Las Recolectoras, conformado por 11 mujeres que habitan diferentes territorios de Argentina y Chile, que presentan en esta oportunidad obras de arte textil en grandes formatos. Martes 26/11/2024 09:00 a 19:00 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Bariloche:

-«Fabulosas»: El arte del transformismo llega a la Usina Cultural del Cívico de la mano de los actores Leandro Stepanchuc y Matías Castro. Más de 19 años en la escena, creando personajes humorísticos. Miércoles 20/11/2024 21:00. Más información.

-Sentido Margarita en concierto desde el Auditorio: Las canciones de Sentido Margarita recorren vivencias, miradas, experiencias, luchas, tristezas y alegrías. Relatan los deseos que atravesamos desde las diversas maneras de ser y sentirnos mujeres. Hablan de ese lugar que habita cada una, de cómo nos interpelan, nos conmueven y nos cambian esas experiencias personales y colectivas. El hacer música es una de ellas. Ese Sentido que le da Sentido a las cosas; que nos habita, nos salva y nos transforma. Eso es Sentido Margarita. Viernes 22/11/2024 19:00 Más información.

-Noelia Custodio presenta: «Cerdo de miel«: Su canal suma más de 30 millones de visualizaciones. Y desde ese lugar y trabajos radiales como Splendid, Futurock, El Destape y el streaming Olga en vivo continúa conquistando espectadores que la siguen para aplaudirla también en distintas salas. Sábado 23/11/2024 20:00 y 22:30 Más información.

-Adrián Berra: Desde su primera canción en el año 2006 hasta hoy cuenta con 5 discos editados, 3 singles, una película, un documental de más de 100 millones de reproducciones, 400 mil oyentes únicos en Spotify y 15 mil suscriptores en Youtube. Domingo 24/11/2024 19:00 y 21:00. Más información.

