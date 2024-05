Agenda de actividades de la Feria del Libro 2024: cuáles son las principales actividades de hoy sábado 4 de mayo

Con el fin de semana en marcha, la feria Internacional del Libro de Buenos Aires muestra una enorme variedad de actividades que incluyen, hoy, a las 17:00, la firma de ejemplares por parte de la escritora Mariana Enríquez, autora de «Nuestra parte de noche», «Bajar es lo peor» y su más reciente libro «Un lugar soleado para gente sombría», y a las 18:30, la firma del escritor Martín Kohan, autor de «Confesión», «Dos veces junio» y «Bahía Blanca», entre otros libros.

En una feria marcada por el pulso político del país, hoy habrá por lo menos dos presentaciones de libros sobre Javier Milei: Uno es «El loco», de Juan Luis González, que hace rato que ya circula, y el otro es el que escribió Victor Hugo Morales y qque se llama «Milei»

Principales actividades de hoy

10:00: “Taller de Escritura de No Ficción a partir de la obra de Michael Jacobs”. Este taller gratuito surge a partir de la Beca Michael Jacobs, organizada por la Fundación Gabo y The Michael Jacobs Foundation for Travel Writing. El objetivo es que los participantes se apropien de herramientas de no ficción para mejorar sus textos. Se analizarán fragmentos de escritos de Michael Jacobs a partir de los cuales se realizarán ejercicios de escritura a fin de aplicarlos a proyectos propios. Participan: Periodistas y/o escritores que estén desarrollando un proyecto de escritura, preferentemente de no ficción. Presenta: Federico Bianchini. Sala: Ernesto Sábato. Pabellón: Pabellón Azul.

14:00. Espectáculo de Narración Oral para Niños. Participan: Anabella Bertol, Laura Muller y Gazel Zayad. Sala: Rodolfo Walsh. Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00: Espectáculo de Narración Oral para Adultos. Participan: Mauro Guzmán, Liria Arroyuelo, Caszacuento y Alma Muguera (Uruguay) Sala: Tulio Halperín Donghi. Pabellón: Pabellón Amarillo.

16:00: Presentación del libro «Milei» de Víctor Hugo Morales. Participa: Victor Hugo Morales (autor). Sala: Victoria Ocampo. Pabellón: Pabellón Blanco.

16:00: Juan Luis González presenta «El loco». Participa: Juan Luis González, Jorge Fontevecchia, Carlos Maslatón, Ernesto Tenembaum y Victoria de Massi. Sala: Julio Cortázar. Pabellón: Pabellón Amarillo.

16:30: Charla sobre diversidades y arte latinoamericano, con Andrea Giunta en conversación con Tamara Tenenbaum. Participa: Andrea Giunta y Tamara Tenenbaum. Presenta: Paz Langlais. Sala: Zona Futuro. Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30: Cristina Pérez presenta Tiempo de renacer Participa: Cristina Pérez. Organiza: Penguin Random House. Sala: Victoria Ocampo. Pabellón: Pabellón Blanco.

20:30: Entrega del Premio de la Crítica. Participa: Autoridades de Fundación El Libro. Organiza: Fundación El Libro Sala: Adolfo Bioy Casares

Datos útiles

Se realizará del 25 de abril al 13 de mayo de 2024 en el Predio Ferial La Rural.

Días y horarios

Lunes a viernes de 14:00 a 22:00.

Sábados, domingos de 13:00 a 22:00.



Entradas

Lunes a jueves: $3.500 (tres mil quinientos pesos)

Viernes, sábados, domingos y feriados: $5.000 (cinco mil pesos)

Pase tres visitas: $7. 500 (siete mil quinientos pesos). Exclusivo venta online. El pase es personal e intransferible, permite una única visita por día a la Feria.

Ingreso gratuito

Todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad.

Todos los días para docentes. Deberán presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

Todos los días presentando PASE CULTURAL.

Lunes a viernes: para estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es necesario presentar comprobante que acredite condición.

Llunes 6 de mayo de 20 a 22h, martes 7 de mayo de 20 a 22h, miércoles 8 de mayo de 20 a 22h y Jueves 9 de mayo de 20 a 22h.



Beneficios con la compra de la entrada

Cada visitante que compre una entrada (para cualquier día) o pase (para tres visitas) recibirá un chequelibro de $4.000 para usar en las librerías adheridas una vez que finalice la Feria. Cada entrada, además, estará acompañada por vales de descuento que podrán utilizarse para la compra de libros en los stands de la Feria. Las entradas de $3.500.- tendrán 3 vales de $1.000 y un vale de $500. Las entradas de $ 5.000 y los pases tendrán 5 vales de $1.000. Cada vale de $500 ó $1.000 podrá usarse para cubrir hasta el 10% del pago en compras de $10.000 o superiores. Los vales son acumulativos, por ejemplo: para la compra de un libro de $20.000.- puede descontar $2.000 en dos vales de $1.000.

IMPORTANTE: Si la compra de la entrada se realiza online, el chequelibro y los vales de descuento se retiran presencialmente en la Feria, presentando la entrada adquirida online en los mostradores del Hall Central (Pabellón 9) o Pabellón Azul.