“Guerra Civil”: la película que imagina un Estados Unidos polarizado y violento

“Guerra civil”, que está en los cines desde la semana pasada, imagina un escenario apocalíptico, pero angustiantemente posible: una segunda guerra civil en Estados Unidos, un país fracturado por la polarización extrema y el populismo. El escenario es tan distópico como probable, y por eso mismo, perturbador.



El elogiado filme del británico Alex Garland retrata a un país devastado por la lucha interna mientras un presidente (Nick Offerman) que lleva tres mandatos seguidos -uno más de lo permitido según la constitución de Estados Unidos- lucha desde Washington contra fuerzas separatistas de California y Texas, que se han unido en algo llamado las Fuerzas Occidentales (FO).



Ese dato es importante. En la realidad, California y Texas no pueden ser más distintos. Históricamente han estado en las antípodas: California es “progresista” y demócrata, mientras que Texas es “conservadora” y republicana. Pero aquí se hace evidente que el director no quiere ponerle nombres, partidos ni ideologías a los bandos. Lo que quiere, a veces con imágenes de violencia extrema, es que los espectadores se miren en un espejo incómodo, oscuro y perfectamente probable.



La trama de Guerra Civil sigue a un grupo heterogéneo de reporteros gráficos y periodistas que se aventuran desde Nueva York hasta Washington D.C. en una peligrosa travesía a través de los campos de batalla del país. Encabezados por Sammy, un patriarca veterano, el equipo incluye a los experimentados Lee (una excelente Kristen Dunst) y Joel, así como a la intrépida novata Jessie. A medida que avanzan, se enfrentan a horrores inimaginables: vecinos colgados de ganchos, fosas comunes vigiladas por soldados sádicos.



“Guerra Civil” no se limita a mostrar la brutalidad de la guerra. Con crudeza, Garland expone un mundo donde la violencia es moneda corriente y donde muchas veces lo que impera es la más absoluta falta de lógica.



Si bien “Guerra Civil” es una obra de ficción, su relevancia política no puede ser ignorada. Garland utiliza la guerra civil como metáfora para explorar las divisiones y tensiones que aquejan a la sociedad contemporánea. No es difícil imaginar ese panorama después de las revueltas ocurridas en los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando Donald Trump llamó a sus seguidores a desconocer el resultado de las elecciones en las que él fue derrotado por Joe Biden, y muchos de sus más fanáticos partidarios asaltaran el capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos. Pero, saliendo de ese país, tampoco es difícil imaginarla en muchos otros lugares y por otras cuestiones que igualmente dividen y enfrentan a quienes piensan distinto.



En las primeras reseñas dle filme, “The Atlantic” destacó que la película tiene una “resonancia incómoda en estos tiempos políticamente polarizados”. Y “Rolling Stone” dijo que “podría confundirse accidentalmente con el presente”.

EE.UU, dividido



Donald Trump fue criticado por bromear sobre ser “dictador” desde “el día uno” si gana las elecciones y regresa a la Casa Blanca.

Una encuesta del Public Religion Research Institute (PRRI) el año pasado reveló que 23% de los estadounidenses coinciden en que “verdaderos patriotas pueden recurrir a la violencia para salvar al país”.



Las élites políticas y el Congreso están más divididos que nunca, pero la polarización en la ciudadanía está “sobredimensionada”, opinó William Howell, profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago.



Las respuestas a preguntas vagas en las encuestas no reflejan necesariamente la realidad acerca de cómo se comportarán las personas, indicó. “No creo que estamos a un paso de una guerra civil”, dijo.

En cambio, el autor Stephen Marche cree que “Estados Unidos es un caso de estudio de un país que se enfila hacia una guerra civil”, pero no como se muestra en la película.



El libro de Marche, “The Next Civil War: Dispatches from the American Future” (La próxima Guerra Civil: Notas desde el futuro de Estados Unidos), utiliza modelos de ciencia política para sugerir cinco escenarios que podrían desencadenar un conflicto interno generalizado.

Por ejemplo, el enfrentamiento de milicias antigubernamentales con las fuerzas federales o el asesinato de un presidente.



La violencia política “se vuelve aceptable y, en cierto sentido, inevitable, porque la gente no siente que su gobierno sea legítimo y le parece que, por tanto, la violencia es la única respuesta”, afirmó Marche. “Yo diría que, hasta cierto punto, eso ya ocurrió en Estados Unidos”.

En el libro de Marche, el coronel retirado del ejército estadounidense Peter Mansoor afirma que un nuevo conflicto “no sería como la primera guerra civil, con ejércitos maniobrando en el campo de batalla”.



“Creo que sería una batalla campal, de vecino contra vecino, basada en las creencias, el color de la piel y la religión. Y sería horrible”.

“Fallas y presiones”



En su película, el director Alex Garland elude de forma deliberada los orígenes concretos del conflicto. Garland afirma que la película pretende ser “una conversación” sobre la polarización y el populismo.

“No necesitamos que nos lo expliquen: sabemos exactamente por qué puede ocurrir, sabemos exactamente cuáles son las fallas y las presiones”, dijo Garland.



El “presidente de tres mandatos” de la película parece invocar los temores de muchos estadounidenses de que Trump, si es reelegido, intente desconocer el plazo máximo de dos periodos presidenciales y quiera buscar un tercero.



“Es difícil pensar lo contrario, si le tomas la palabra, y creo que nos equivocaríamos si no lo hiciéramos”, dijo Howell.

De llegar a ese escenario, según Marche, hablar de una guerra civil podría ser ya redundante.

“Si hubiese un presidente de tres mandatos, Estados Unidos se habría terminado”, dijo. “Ya no habría Estados Unidos”.