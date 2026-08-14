Airbag, Devra y el estreno de «Arrabalera»: los espectáculos de fin de semana en Neuquén, Roca y Cipolletti:

Destacado I

Airbag trae El Club de la Pelea 2026 a Neuquén

En 2025, la banda hizo historia en la ciudad: su primera actuación agotó las entradas en apenas 24 horas. Este año Airbag redobla la apuesta y llega con El Club de la Pelea II al estadio Ruca Che.

Tras agotar la primera función de este viernes, habilitaron un nuevo show para este sábado a las 21. Entradas por livepass.com.ar y en boletería de Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).

Destacado II

Devra presenta Colección 20 años. Canciones del Mundo en Roca

Un viaje musical por distintas culturas, géneros e idiomas: tango, folklore argentino, bossa nova, rock patagónico e internacional, jazz y canciones italianas y francesas, con alguna sorpresa en árabe. Seis idiomas, múltiples culturas y 20 años de música reunidos en un espectáculo para disfrutar y viajar a través de las canciones. |

Este sábado, a las 22, en Casa de la Cultura de Roca (9 de julio 1043). Entradas en boletería, ticketera, www.survivo.com.ar y a través del 2995016493.

Cipolletti

“Ana, el Mago y el Aprendiz”

Teatro

Llega a Cipolletti una propuesta imperdible atravesada por lo onírico, el humor y la poética de Arístides Vargas.

El Elenco Municipal de Teatro de Zapala presenta “Ana, el Mago y el Aprendiz, una historia donde la realidad y la fantasía se entrelazan en una estación abandonada. Ana busca a su esposo desaparecido, y en su camino, Sotolongo (el mago) y Luis (su aprendiz) se ponen a su servicio para emprender un viaje lleno de desafíos e ilusiones.

Este sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354).

Sinopsis: En una estación abandonada donde la realidad y la fantasía se entrelazan, Ana, una mujer del pasado que busca a su esposo desaparecido, se encuentra con un mago y su aprendiz.

Juntos emprenderán un viaje con grandes desafíos, humor y mucha magia, prometiendo ver lo que no se puede y revelando que son muchos los convocados y pocos los elegidos…

A medida que la historia se desarrolla, Sotolongo (el mago) y Luis (el aprendiz) se pondrán al servicio de Ana y de su búsqueda mientras viven situaciones inesperadas. La obra está atravesada por lo onírico y lo poético. Un viaje para ilusionarse…

Dramaturgia: Arístides Vargas

Dirección: Patricio Ponce

Elenco: Jael Alejandrina Vera, Juan José Zavala, Marco Antonio y Jairo Contreras. Elenco municipal de teatro de Zapala

Entradas en lcmticket.com

Boletería del teatro: lunes a viernes de 17 a 21 (descuentos y promociones solo en efectivo).



Neuquén

“Gaucho a la témpera”

Música y títeres

Mameluco Títeres presenta un espectáculo imperdible de música y títeres para toda la familia.

Domingos 16, 23 y 30 de agosto, a las 16, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)

Un payador acompañado por su guitarra, dibujará el paisaje y la querencia donde vive Moreira, protagonista gaucho. Conforme se desarrolle la obra, este pintoresco personaje tendrá que descubrir quién es el responsable de que todo aquello que habita en su rancho desaparezca poco a poco. “¿Será cosa de Mandinga?” ¿o será Florencio, un pintor en busca de la inspiración para su próxima obra? “Gaucho a la témpera” está inspirada en los personajes del artista costumbrista Florencio Molina Campos.

Titiritero: Martín Andreoni

Músico: Ezequiel Boronat

“Un simio rojo”

Teatro

Comedia folklórica de Maria Rosa Pfeiffer y Javier Santanera. Actúan: Dardo Sánchez, Gustavo Azar y Javier Santanera. Dirección musical: Dardo Sánchez.

Dirección: Gustavo Azar.

No hay dos sin tres… Después de 20 años de Un simio oscuro y 10 años de El simio ¡claro! llega para completar la trilogía El simio rojo.

Abelino, Rauli y el Caña vuelven a brindar y a soñar. Los tres integrantes del grupo folklórico Los del Ceibal en una nueva comedia folklórica al vino tinto. Esta vez los planetas parecen alinearse y llegar a Cosquín está a un paso. ¿Y después de Cosquín quién los para?

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234).

Valor entradas: $25.000.-

Reservas 299 5022828 / 299 4089045 / 299 5117232

Habrá buffet.

“Pacientes en Espera”

Teatro

¿Cuánto puede cambiar una sala de espera? No te pierdas “Pacientes en espera”, una obra escrita por Rubén Casabella y dirigida por Gabriela Dolinsky.

Una sala de espera médica se convierte en el escenario de encuentros tan cotidianos como absurdos. Mientras un grupo de pacientes aguarda la llegada de un médico que parece no llegar nunca, comienzan a aparecer historias personales, dolores, ansiedades, secretos y situaciones inesperadas. Cada personaje trae consigo una forma particular de transitar la espera y, entre discusiones, confesiones y malentendidos, el tiempo se transforma en una sucesión de escenas cargadas de humor. Sobre la propuesta Pacientes en espera trabaja desde el humor de situaciones y la construcción de personajes reconocibles. Propone una experiencia teatral ágil y cercana donde el público puede identificarse con escenas de la vida cotidiana. Público destinatario: Jóvenes y adultos

Actúan: Laura Domínguez, Mirta García, Cristina Geymonat, Claudia Impiccini, Arvid Knudsen, Gladys Yayi Jaureguy y Marta Teneberculo.

Este viernes, a las 20:30, en El Arrimadero Teatr0(Misiones 234)

“Arrabalera”

Teatro

“Arrabalera” es un unipersonal de humor y tango que invita al público a transitar por situaciones tan desopilantes como cotidianas. A través de una mirada aguda, risueña y profundamente humana, la obra desmenuza los mandatos, los enredos del día a día y la identidad suburbana, logrando una complicidad inmediata con el espectador mediante la risa y la emoción.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)

Entradas:

anticipadas $30.000

en puerta: $35000

Alias : teatronqn.mp

Enviar comprobante 2995713050

Funciones Agosto:

Domingos 16, 23 y 30 20 hs

Viernes 21 y 28 21hs

Autor : Mónica Cabrera

Dirección : Silvana Feliziani

Actúa : Mariana Corral

“Conferencia sobre la lluvia”

Teatro

¿Qué ocurre cuando un hombre intenta dar una conferencia sobre la lluvia… y termina desnudando su propia vida?

En Conferencia sobre la lluvia, Juan Villoro nos invita a un encuentro tan divertido como conmovedor. Un bibliotecario, apasionado por los libros y las palabras, intenta sostener una conferencia mientras la memoria, el amor, el humor y los imprevistos lo desbordan.

Una obra inteligente, sensible y llena de poesía que nos recuerda que, como la lluvia, hay historias que llegan para empaparnos el alma.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771

Actúa: Pablo Cosa

Dirección: Pablo Todero

“Granujas”

Teatro

Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 299 401 9051 o en www.teatrohistrion.com

A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar. Granujas es una comedia sobre los caídos y los tirados. Te vas a reír, te vas a reconocer. No estamos tan lejos.



“Siniestra”

Teatro

¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo?

Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.

En Siniestra, lo cotidiano empieza a resquebrajarse y aquello que parecía conocido se vuelve extraño. El tiempo, la identidad, el amor y la realidad se mezclan en un juego de espejos donde nada es exactamente lo que parece.

Dramaturgia: Javier Daulte.

Dirección: Pablo Todero

Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.

Estreno este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771 – https://teatrohistrion.com/event/130259-siniestra

“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila

“La casa de Bernarda Alba”

Teatro

A 90 años de su publicación, La Casa de Bernarda Alba sigue conmoviendo al público.

Una madre, cinco hijas y un hogar donde el silencio, el poder y los mandatos familiares desatan una tragedia inolvidable.

La obra maestra de Federico García Lorca continúa planteando preguntas que siguen vigentes:

¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde pesa la tradición? ¿Qué sucede cuando el deseo lucha contra las normas?

Con dirección de Leandro Stepanchuc Crljenko (Leandro Stepanchuc) y Chacho Prunetti (Chacho Prunetti Doblas), y un destacado elenco de actrices neuquinas, esta puesta rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del teatro universal.

Sábados de agosto y septiembre, a las 20:30, en sala TENEAS (Leguizamón 1701, Neuquén.

Entradas anticipadas: $40.000

En puerta: $45.000

Reservas: 299 4155215.

Les Lusiers

Humor + música en vivo + teatro

Después de cuatro presentaciones a sala llena y con una propuesta que combina humor, teatro y música en vivo, Les Lusiers comienza su gira neuquina y llega por primera vez a la ciudad de Neuquén.

Este domingo, a las 20, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Dos hermanos del norte neuquino sueñan con convertirse en músicos y emprenden un viaje en busca del éxito y el reconocimiento. En el camino, se cruzan con canciones, humor y situaciones desopilantes.

Les Lusiers nació en San Martín de los Andes como un homenaje —con mucho entusiasmo y poca afinación— a esos grandes músicos y humoristas que marcaron generaciones: Les Luthiers.

Una obra original que juega con la música, el absurdo y el humor argentino.

Anticipadas: $20.000

Reservas por WhatsApp: 299 512 7497

Hasta el sábado 15 de agosto.

En puerta: $25.000



Roca

“Tita de Buenos Aires”

Música

El espectáculo que inmortaliza la carrera de Tita Merello se presentará nuevamente, luego del éxito del año pasado, en el Espacio Cultural (San Luis 2085) de Roca. Música e imágenes brillarán este viernes a las 21.

La producción es un homenaje a la cantante y actriz Tita Merello (1904-2002), un ícono del 2 x 4, ya que fue una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de 1920 que crearon la modalidad vocal femenina en el rubro.

“Tita de Buenos Aires” comparte la música de un gran elenco y la voz de Andrea Alberelli junto a un importante despliegue visual creado por el Centro de Producción de FCP, con la dirección y puesta en escena de Tato Cayón. El espectáculo cuenta con la actuación de Tango FCP, integrado por Pablo Borgia, bandoneón; Humberto Taglialegna, piano; y Marcelo Pope González, contrabajo. También son parte de la propuesta Laura Covicchi, violonchelo; y Miguel Spaciuk, violín. La asistencia de puesta es de Karina Acosta y María Luz Pérez.

El programa está compuesto por “Arrabalera”, “Trago amargo”, “Qué vachaché”, “Che… pepinito”, “El choclo”, “Pipistrela”, “Milongón porteño”, “Niebla del riachuelo”, “Aquí nomás”, “Llamarada de pasión”, “Dónde hay un mango”, “Niño bien”, “Garufa”, “El que atrasó el reloj”, “Se dice de mí”, “La milonga y yo” y “Decime Dios, dónde estás?”.

“Tita de Buenos Aires” cuenta con la actuación de Tango FCP, integrado por Pablo Borgia, bandoneón; Humberto Taglialegna, piano; y Marcelo Pope González, contrabajo. También son parte de la propuesta Laura Covicchi, violonchelo; Miguel Spaciuk, violín; y la cantante Andrea Alberelli. El espectáculo tiene la asistencia de puesta de Karina Acosta y María Luz Pérez; el diseño visual del Centro de Producción FCP y la dirección general y puesta en escena de Tato Cayón.