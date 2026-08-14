Quini 6: ¡se sortea un pozo récord de $13.650 millones este domingo 16 de agosto 2026!

El Quini 6 volverá a ser el gran foco de atención en todo el territorio nacional, este domingo 16 de agosto 2026.

Con una masa acumulada en premios que alcanza la histórica cifra estimada de $13.650 millones, el tradicional juego poceado Quini 6 se posiciona como una de las oportunidades más atractivas del mes para los apostadores.

De acuerdo con los datos oficiales provistos por la Lotería de Santa Fe, los pozos vacantes acumulados de Quini 6 en las modalidades Tradicional y Revancha impulsaron este volumen millonario de cara a la próxima edición.

Pozo estimado del Quini 6 para el sorteo del domingo 16 de agosto 2026

Las autoridades de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe ratificaron que el sorteo número 3.400 mantendrá un esquema de premios individuales, sumamente elevado.

La masa poceada del Quini 6 para este fin de semana se distribuirá en las siguientes alternativas:

Tradicional Primer Sorteo: $7.800 millones

La Segunda del Quini: $1.180 millones

La Revancha: $3.950 millones

El Quini que Siempre Sale: $520 millones

Sorteo Extra: $200 millones

La categoría Tradicional encabeza la expectativa general con un acumulado que roza los $8.000 millones, consolidándose como el principal incentivo para las jugadas registradas en las agencias de todo el país.

Cómo participar en la Lotería de Santa Fe y horarios del próximo sorteo de Quini 6

Para formar parte de la jugada del Quini 6, los apostadores deben seleccionar seis números entre el 00 y el 45 en cualquier agencia o subagencia oficial habilitada.

Las apuestas comerciales se recibirán en las terminales autorizadas hasta los horarios habituales de cierre comercial de la jornada, previa al sorteo.

El acto oficial de la Lotería de Santa Fe se realizará este domingo a las 21:15, en su sala institucional de sorteos.

La transmisión podrá seguirse en vivo y en directo a través de la TV Pública, RTS Santa Fe, Telefe Santa Fe, Argentina 12, Canal 9 de Paraná y mediante la plataforma de streaming en el canal oficial de YouTube del organismo.