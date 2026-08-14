La tajante decisión que tomó Cholo Simeone con Julián Álvarez en Atlético Madrid

La novela de Julián Álvarez y Atlético Madrid sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Araña expresara en el medio del Mundial su deseo de continuar su carrera en el Barcelona, comenzó una disputa entre el futbolista y el Colchonero que todavía no tiene resolución.

En el regreso a los entrenamientos, Julián buscó charlar con el Cholo Simeone y el CEO del Aleti y ambos le remarcaron que la postura del club es clara: no lo dejarán salir a un rival directo en el futbol español.

Pero el Barcelona no se rinde y seguirá intentando. Según el periodista Gerard Romano, Hansi Flick, entrenador del equipo catalán, «le pidió al club un esfuerzo más» para fichar al jugador de 25 años. La última propuesta del culé fue de 100 millones de euros, que el Atlético consideró insuficiente.

El DT alemán pidió que el delantero argentino continúe siendo la prioridad de este mercado de pases. Aunque el Barcelona también está en apuros. Luego de que Lewandowski se fuera a la MLS, Ferran Torres está a un paso del PSG, lo que deja sin un centrodelantero al equipo catalán, que debutará dentro de 9 días en la Liga.

Según Romano, «Flick continúa completamente obsesionado» por Julián. Además, tampoco hay una clara opción B en caso de caerse la llegada de Álvarez. Otro nombre que suena es el de Lautaro Martínez, capitán y figura del Inter, que ya sonó en el pasado, pero que no tendría intenciones de dejar el Inter.

El tenso clima persiste en el Colchonero. El equipo de Simeone jugará un amistoso ante Olympique Marsella y Julián no fue convocado. Se espera que en los próximos días, el delantero junto a su representante intenten nuevamente hacer una presión interna en el Atlético Madrid para forzar una salida. Además, no se descarta que Barcelona realice una oferta superadora para destrabar esta operación.