El dato que rompió la tendencia: por qué la inflación llegó al 2,1% en julio 2026 y qué precios más subieron

La inflación de julio rompió con la tendencia a la baja que pretendía sostener el Gobierno para cumplir el pronóstico del presidente Javier Milei, según el cual, a partir del segundo semestre, el IPC alcanzaría el «cero».

Tras el informe publicado por el Indec, se confirmó que durante el séptimo mes los precios aumentaron, ubicando al indicador por encima del 2% mensual. De todas formas, la cifra representó solo una leve aceleración respecto al 1.9% registrado en junio.

Por qué la inflación llegó al 2,1% en julio 2026: los precios que más subieron

Diferentes economistas coincidieron al señalar que el repunte estuvo explicado, en gran medida, por un componente estacional vinculado a las vacaciones de invierno. Sin embargo también identificaron otros factores que empujaron los precios al alza.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, en diálogo con el sitio Infobae, indicó que «el dato no sorprende» y a su vez, explicó que ya había sido anticipado por el Índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires que marcó una suba de 2,9% mensual

El disparador de mayor peso fue el impacto de las vacaciones de invierno sobre los precios de turismo, recreación y gastronomía. Según el Indec, la categoría de precios estacionales subió 4,5% en julio, mientras que la división “Recreación y cultura” fue la que más aumentó dentro de la canasta, con una suba de 5%, seguida por “Restaurantes y hoteles”, con 2,8%.

Casas reiteró que la estacionalidad siempre juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios. De todas formas, aclaró que «la aceleración no fue exclusivamente estacional: la inflación núcleo también subió levemente, hasta 1,8% mensual».

Siguiendo la misma línea, el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Julián Neufeld, habló sobre las raíces del rebote de la inflación y lo separó en dos tipos: los estacionales y los estructurales.

Respecto a los estacionales indicó que el diagnóstico es claro y comentó: «Tal como vimos en el IPC de CABA, los bienes y servicios relacionados con el turismo y actividades recreativas subieron de precio sustancialmente por el aumento de la demanda impulsado por las vacaciones de invierno». Tras esto precisó que los bienes estacionales escalaron en 4,5% e «incidieron con 0,41 p.p. en el índice».

Desde la consultora LCG coincidieron en el análisis y sostuvieron que «el dato de inflación de julio estuvo dentro de lo inicialmente esperado» y que «contrasta con el anticipo que había marcado el IPCBA con una suba del 2,9% en el mes a partir de absorber el impacto de la suba en estacionales, por turismo».

Además del factor estacional, Neufeld apuntó a la evolución del dólar mayorista como otro elemento clave que presionó sobre los precios. «Tuvimos una mayor incidencia del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas en relación con el mes pasado. La depreciación del tipo de cambio mayorista entre mayo y julio rondó el 6%, como consecuencia los bienes transables sufren del efecto de pass through, con este rubro con gran peso en la canasta como primer damnificado», explicó.

Cabe mencionar que en el informe del Indec, el rubro de «alimentos y bebidas no alcohólicas» registró una suba de 2,0% en julio.

Para Neufeld, el comportamiento respondió claramente a «un rebote motivado por factores transitorios, pero no relacionados con la dinámica de precios interna de la economía».

Otro de los factores que agregan los economistas es el aumento de las tarifas de los servicios públicos. De acuerdo a lo publicado por el Indec, la categoría de “precios regulados” subió 2,1% en el mes, con incrementos en transporte público, electricidad y gastos de prepagas.

Más allá del componente estacional, los economistas también hicieron foco sobre la inflación núcleo. La misma pasó de 1,6% en junio a 1,8% en julio. Al respecto desde LCG plantearon que «podría pensarse que la aceleración de la inflación correspondió enteramente a una mayor inflación núcleo», debido a que los precios estacionales fueron compensados por una suba más moderada en los regulados.

Con información de Infobae