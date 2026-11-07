Villa Regina apuesta al crecimiento: Vaca Muerta, fruticultura y nuevos desafíos

El intendente Luis Albrieu destacó el crecimiento de Villa Regina y las oportunidades de desarrollo que se abren para la ciudad.

Villa Regina celebra un nuevo aniversario en un contexto de transformaciones. La ciudad conserva su identidad frutícola, pero comienza a mirar las oportunidades que genera el desarrollo de Vaca Muerta. Para el intendente Luis Albrieu, el desafío es impulsar el crecimiento sin perder las características que distinguen a la localidad.

En diálogo con Río Negro, el jefe comunal realizó un balance de su gestión, destacó el ordenamiento financiero del municipio y valoró el acompañamiento del gobierno provincial. También se refirió a las posibilidades de crecimiento del sector privado, la generación de empleo y el potencial turístico de Villa Regina.

“Las cuentas están ordenadas. Estamos en una situación económica estable”, aseguró Albrieu. Según explicó, la administración de los recursos municipales permitió sostener inversiones propias, mejorar servicios y avanzar con proyectos que habían quedado pendientesEl intendente también destacó el trabajo conjunto con el gobierno de Río Negro. “El acompañamiento de la Provincia fue vital para poder revertir el proceso de decadencia que tenía Regina con la gestión anterior”, sostuvo, al referirse a las inversiones y obras impulsadas en los últimos años.

Más allá de la infraestructura, Albrieu consideró que el futuro de la localidad depende de su capacidad para fortalecer la actividad privada. La producción de peras y manzanas continúa siendo un pilar de la economía, aunque comienzan a surgir nuevas oportunidades en los servicios, la industria y las actividades vinculadas con el petróleo y el gas.

En ese escenario, el desarrollo de Vaca Muerta aparece como una posibilidad para diversificar la economía regional. El jefe comunal planteó la importancia de que las empresas y los trabajadores reginenses puedan aprovechar ese crecimiento, sin abandonar la tradición productiva que caracteriza a la ciudad.

También destacó el potencial turístico de sus espacios naturales y recreativos.

“Regina es una ciudad hermosa, una ciudad muy linda, que tenemos que cuidar”, expresó. Y concluyó: “Regina mantiene la esencia que nos dejaron los pioneros, que es la actividad privada como eje”.

Cuentas ordenadas y capacidad para invertir

“Las cuentas están ordenadas. Nosotros hicimos mucha obra, estamos haciendo y seguimos proyectando. Con fondos propios este año debemos estar por encima de los 3.500 millones de pesos”, señala el intendente.

Según explicó el funcionario, el ordenamiento comenzó con una serie de decisiones destinadas a reducir gastos estructurales. Entre ellas mencionó la no renovación de contratos municipales al inicio de la gestión y el traspaso del servicio de agua potable a la Provincia.

Esta última medida, sostuvo, permitió reducir significativamente los compromisos económicos de la administración local.

“El traspaso del agua nos produjo un ahorro del orden de los 200 millones de pesos por mes”, precisó.

A esa reducción se sumaron los cambios en la estructura de contrataciones, que también contribuyeron a disminuir los gastos corrientes.

Albrieu consideró que estas decisiones fueron fundamentales para recuperar el equilibrio entre los recursos destinados al personal y los fondos disponibles para el funcionamiento cotidiano del municipio.

“Antes se pagaban los sueldos y no había para nada”, resumió al describir la situación que encontró al asumir.

Otro aspecto importante fue el fortalecimiento de la recaudación.

En ese sentido, sostuvo que la mejora de los servicios públicos ayudó a generar una mayor predisposición de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones.

Para el jefe comunal, esa relación entre recaudación y prestación de servicios permite construir un círculo virtuoso: los vecinos observan mejoras concretas y el municipio obtiene mayores posibilidades de inversión.

Vaca Muerta abre oportunidades aunque la fruticultura sigue siendo el gran motor

El crecimiento de la actividad petrolera y gasífera genera nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores de Villa Regina. Sin embargo, el intendente Luis Albrieu remarcó que la fruticultura continúa siendo el principal motor económico de la ciudad.

“Regina depende de la fruticultura. Por más que de a poco aparezcan otras actividades, el gran desarrollo nuestro sigue estando vinculado con la producción”, sostuvo.

El jefe comunal destacó que el impacto de Vaca Muerta ya se refleja en los alquileres, la gastronomía, los comercios y las empresas proveedoras de insumos y servicios. También señaló que algunas firmas locales lograron incorporarse a la cadena de abastecimiento de los grandes proyectos energéticos.

En ese contexto, consideró fundamental promover la asociación entre empresas para responder a la demanda y avanzar en la capacitación de trabajadores reginenses. Mencionó, además, las iniciativas de formación junto con la UOCRA para facilitar el acceso al empleo.

“Yo creo que con lo que se viene tenemos cinco años de algo similar. Hay que aprovecharlo”, expresó Albrieu, quien destacó la importancia de transformar ese movimiento económico en más trabajo y oportunidades para la ciudad.

Fortalecer el turismo de cercanía es la meta

Villa Regina busca ampliar sus posibilidades de desarrollo a partir de su potencial turístico y la tranquilidad que ofrece como lugar para vivir. El intendente Luis Albrieu destacó que la ciudad cuenta con atractivos naturales que todavía pueden aprovecharse para diversificar la economía local.

“Estoy convencido de que Regina es una de las ciudades del Alto Valle que tiene más potencial turístico, por la cercanía con la barda y por la Isla 58”, expresó.

En ese sentido, señaló que el objetivo es fortalecer el turismo de cercanía y atraer visitantes de otras localidades de la región.

El jefe comunal también destacó el crecimiento residencial de Villa Regina, impulsado por nuevos loteos y familias que eligen establecerse en una ciudad tranquila, con valores de terrenos competitivos respecto de otras localidades del Alto Valle.

Por otra parte, reconoció que el desarrollo industrial presenta desafíos, especialmente por la necesidad de ampliar la infraestructura y los servicios disponibles para nuevas inversiones.

“Regina es una ciudad muy linda, que tenemos que cuidar entre todos”, concluyó Albrieu, al destacar la importancia de acompañar el crecimiento sin perder la identidad de la localidad.