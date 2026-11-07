Marcha del Orgullo: dónde habrá movilizaciones en Neuquén y Río Negro y cuáles son las fechas

La 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ se realizará este sábado 7 de noviembre en Buenos Aires, en una jornada atravesada por los reclamos por los derechos de las diversidades y el rechazo a la violencia. En Neuquén y Río Negro también habrá movilizaciones y actividades, aunque no todas coincidirán con la fecha nacional.

La convocatoria se da pocos días después del ataque a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, donde un grupo de jóvenes las persiguió y golpeó. La agresión fue filmada y difundida en redes sociales. La Justicia inició una investigación para identificar a los responsables.

Cómo serán las marchas del Orgullo en Neuquén y Río Negro durante noviembre

En Roca, la convocatoria será este sábado. La Asociación de Trans y Trabajadorxs Sexuales de Río Negro anunció que a las 8 se relizó el izamiento de la bandera del orgullo en la esquina de avenida Roca y Paraguay.

Por la tarde, la actividad comenzará a las 18 con una convocatoria abierta a la comunidad en la Plaza San Martín. Según lo anunciado por la organización, la movilización por las calles de la ciudad está prevista para las 19.30.

En Neuquén capital, en cambio, la movilización está programada para el próximo sábado 14 de noviembre. Así lo informaron ADUNC y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQNB+, que convocaron a participar de la 26° edición.

La convocatoria lleva como consigna «¡Basta de persecución a las diversidades!». En el comunicado, las organizaciones señalaron: «Organizarse y luchar por derechos no es un crimen», y expresaron su respaldo a quienes enfrentan situaciones de violencia y persecución. La movilización será a partir de las 17 en el Espacio Intercultural Graciela Alonso.

Villa La Angostura, Viedma y Bariloche también tendrán sus propias convocatorias

En Villa La Angostura, la séptima Marcha del Orgullo se realizará el sábado 28 de noviembre. La Agrupación por los Derechos LGBTTNBIQ+ de la localidad convocó a concentrarse en la Plaza Pioneros desde las 16, para preparar la carroza, y anunció que la marcha comenzará a las 18.

En Viedma y Patagones, la comisión organizadora confirmó la 11° Marcha del Orgullo de la comarca para el mismo sábado 28 de noviembre. La propuesta incluirá música en vivo, espectáculos, baile, circo y una feria.

Por su parte, en Bariloche, la asamblea local fijó la 14° Marcha del Orgullo de Furilofche para el sábado 12 de diciembre de 2026.

De acuerdo con las publicaciones difundidas por las organizaciones y comunidades vinculadas al colectivo LGBTIQ+, no hay convocatorias anunciadas para este sábado en Bariloche y Viedma.