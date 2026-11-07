Pampita, furiosa tras su crisis con Martín Pepa: acusó a sus amigas y Yanina Latorre contó un dato inesperado

La supuesta separación de Pampita y Martín Pepa sumó un nuevo escándalo, pero esta vez el conflicto no estaría directamente relacionado con la pareja, sino con el círculo íntimo de la modelo. Según reveló Yanina Latorre, Carolina Ardohain estaría muy enojada con sus amigas porque sospecha que alguna de ellas filtró información sobre su vida sentimental.

La conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) aseguró que Pampita habría comenzado a investigar quién contó los detalles de su crisis amorosa, una situación que habría generado incomodidad entre sus amistades.

Según informó Ciudad Magazine, Latorre contó que la modelo no comprende cómo la periodista consigue enterarse de sus separaciones antes de que ella decida hacerlas públicas. Sin embargo, la conductora reveló un detalle que podría cambiar por completo las sospechas.

Pampita, enojada con sus amigas: qué reveló Yanina Latorre

Durante su programa, Yanina Latorre aseguró que Pampita estaría convencida de que alguien de su entorno cercano habló con la prensa sobre su situación sentimental.

Según su relato, la modelo habría mantenido conversaciones individuales con varias amigas para intentar descubrir de dónde había salido la información.

La situación habría provocado malestar dentro del grupo. Incluso, algunas de ellas le habrían pedido que dejara de compartirles cuestiones privadas para evitar quedar involucradas en futuras filtraciones.

El enojo de Pampita estaría relacionado con la exposición de una crisis que, según las versiones periodísticas, todavía considera posible revertir.

El dato inesperado de Yanina Latorre: de dónde salió la información sobre Martín Pepa

Lo más llamativo llegó cuando Yanina Latorre reveló que la información no habría salido del círculo íntimo de Pampita.

Según explicó, la persona que le contó sobre la crisis sentimental estaría vinculada con el entorno de Martín Pepa y el mundo del polo.

De esta manera, las sospechas de la modelo sobre sus amigas podrían estar equivocadas.

La periodista también aclaró que no había buscado deliberadamente información sobre la pareja, sino que recibió un llamado en el que le contaron lo que estaba sucediendo.

Esta revelación sumó un nuevo capítulo al conflicto, ya que las amistades de Pampita habrían quedado bajo sospecha sin ser necesariamente responsables de la filtración.

Qué pasa entre Pampita y Martín Pepa: ¿se separaron definitivamente?

Las versiones sobre una nueva ruptura comenzaron a circular después de que Yanina Latorre asegurara que Pampita y Martín Pepa llevarían aproximadamente dos semanas distanciados.

Según la información difundida por la conductora, las dificultades para sostener una relación a distancia y las diferencias en las expectativas de pareja habrían influido en la crisis.

Sin embargo, Pampita no confirmó públicamente una separación definitiva.

La modelo habló recientemente con LAM y dejó en claro que prefiere mantener su vida sentimental fuera de la exposición mediática.

También explicó que busca proteger la privacidad de las personas con las que comparte su vida y que, si en algún momento considera necesario hablar, lo hará.

Pampita y Martín Pepa: una relación marcada por las idas y vueltas

La relación entre Pampita y Martín Pepa ya había atravesado momentos de distanciamiento y posteriores reconciliaciones.

La modelo reconoció anteriormente que mantener un noviazgo a distancia no siempre resulta sencillo, especialmente por las agendas laborales y la imposibilidad de compartir la vida cotidiana.

Ahora, mientras crecen las versiones sobre una nueva crisis, el foco también se trasladó a la confianza dentro de su círculo más cercano.

Por el momento, no hay confirmación pública de una ruptura definitiva ni pruebas de que alguna de sus amigas haya filtrado información.

La incógnita es si Pampita y Martín Pepa podrán superar esta nueva crisis y si la revelación de Yanina Latorre logrará poner fin a las sospechas que habrían generado tensión entre las amistades de la modelo.