San Antonio Oeste recibió fondos para las ampliación de la red cloacal

El municipio de San Antonio Oeste recibió del Gobierno de Río Negro un aporte de 88 millones de pesos (56.000 dólares) para continuar con la obra de ampliación de la red cloacal que beneficia a 875 familias y se financia con fondos de las renegociaciones de las concesiones de petróleo y gas llevadas adelante por la provincia.

El desembolso fue entregado por el gobernador Alberto Weretilneck durante una reunión con el intendente Adrián Casadei realizada en la Casa de Gobierno en Viedma.

La obra cuenta con una inversión total de 2.500 millones de pesos (1,59 millones de dólares) y contempla la instalación de 10.000 metros de cañerías y la construcción de una estación elevadora de líquidos cloacales, con la ejecución a cargo del Municipio y la supervisión de la Provincia.

Durante el encuentro Wertilneck y Casadei repasaron otros proyectos para San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto. Entre ellos, el Plan Director de Agua, que contempla una inversión superior a los 25.000 millones (15,9 millones de dólares) y permitirá garantizar el abastecimiento para una población futura de 100.000 habitantes en las tres localidades.

Casadei adelantó que el 1 de diciembre se realizará la apertura de sobres de la licitación para una obra de gas que alcanzará a 500 familias de San Antonio Oeste y Las Grutas. El proyecto se llevará adelante junto a la Provincia y la empresa Camuzzi.

También analizaron los preparativos para la próxima temporada de verano y el avance de los grandes proyectos energéticos que tienen como epicentro a San Antonio Oeste y Las Grutas.

Comienza la construcción de una rotonda clave

Desde este viernes y por el plazo de 15 días, está interrumpida la circulación sobre Automóvil Club Argentino (Ruta Nacional A026) a la altura de Antonio De Vicenzi, para avanzar con los trabajos de la rotonda prevista en ese lugar.

La obra permitirá una solución integral y fue un pedido de la Junta Vecinal del barrio Matadero para brindar más seguridad a uno de los accesos con más tránsito de la ciudad. Está financiadas con el aporte comunitario acordado entre la Provincia y Southern Energy SA (SESA), en el marco del proyecto de GNL.

Mientras duren los trabajos se realizaron cambios en los recorridos habituales y se organizaron desvíos señalizados para entrar y para salir de la ciudad, con el objetivo de que la circulación sea lo más ordenada posible.

Ingreso: la circulación está interrumpida en intersección de la calle O’HigginsPara y la ruta A206, el desvío es por Antártida Argentina y para ingresar a la ciudad se sugieren las calles Torello o Alemandri para continuar por Belgrano o Libertad.

Egreso: la circulación se corta en el cruce de calle Pueyrredón y ruta A206 y el desvío es por la colectora. La sugerencia oficial es salir por O’Higgins y luego por Automóvil Club Argentino.