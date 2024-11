«Based on a True Story»: el thriller de comedia negra tiene segunda temporada, detalles de lo que viene

Noviembre viene siendo un mes con muchos estrenos. Y antes que termine una serie que ya tiene sus fans estrenará su segunda temporada. «Based on a True Story», es todo un éxito.

Universal+ anunció que el 29 de noviembre será el estreno en Latinoamérica de la segunda temporada de Based on a True Story, el aclamado thriller de comedia negra protagonizado por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory, The Flight Attendant), Chris Messina (The Mindy Project, Argo), Tom Bateman (Murder on the Orient Express, Death on the Nile) y Liana Liberato (CSI: Miami, House).

La primera temporada de la serie, que se encuentra disponible en Universal+, mostró cómo el matrimonio de Ava (Kaley Cuoco) y Nathan Bartlett (Chris Messina) atravesaba un momento difícil. Para superarlo, ambos se involucraron en el mundo de los podcasts de crímenes reales hasta el punto de hacerse amigos de un presunto asesino, Matt Pierce (Tom Bateman) con el fin de obtener detalles inéditos de una serie de crímenes que asolaron la ciudad de Los Angeles e intentar desarrollar un podcast popular con el asesino como invitado principal.

La segunda temporada encuentra a los nuevos padres Ava y Nathan Bartlett tres meses después de recibir a su bebé. Centrada en cuidar a su familia, Ava está decidida a resistir su obsesión por los crímenes reales y volver a trabajar como agente inmobiliaria, mientras Nathan entrena a clientes privados de tenis. Pero una serie de nuevos asesinatos la arrastra de nuevo: ¿Matt está detrás de los asesinatos? ¿Está Tory, ahora envuelta en una relación con Matt, en peligro?

Por un tiempo, la vida es buena: el hábito de TikTok de Ava y su nuevo amigo Drew brindan una distracción bienvenida, y Nathan está totalmente comprometido con reactivar su carrera de tenis y su amistad con Matt, hasta que el peligro toca a la puerta, literalmente.

Based on a True Story, es el thriller de comedia negra que sus fans esperan.