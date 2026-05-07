El efecto Colapinto: Alpine vive su mejor comienzo de año desde su desembarco en la Fórmula 1

En el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto protagonizó su mejor fin de semana desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino finalizó en la 7° posición en la carrera del domingo y sumó 6 puntos, la mayor cantidad desde su arribo a la máxima categoría.

La mala fue el abandono de Pierre Gasly, que debió retirarse en la sexta vuelta tras un vuelco espectacular por una pésima maniobra de Liam Lawson (Racing Bulls). A pesar de que el francés no logró sumar puntos, Alpine tiene su mejor inicio de temporada desde su llegada a la Fórmula 1.

Colapinto y un fin de semana de ensueño en Miami.

La escudería francesa se encuentra en la 5° posición en el campeonato de constructores con 23 puntos, gracias a los 16 unidades de Gasly y las 7 del argentino, y se ubica seis puntos adelante de Haas, su principal perseguidor. Por este rendimiento, ya superó lo obtenido en 2025, una temporada negra para Alpine donde terminó en la última ubicación.

Desde que se modificó el nombre de Renault a Alpine en 2021, la escudería vive su mejor arranque de año, donde se demuestran las diferentes mejoras pensadas para esta temporada que comenzaron a finales de 2025.

Con este panorama, el objetivo desde ahora para Franco Colapinto será estar en la zona de puntos y tratar de pelearle al lote de arriba, que ocupan McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Tras la sólida actuación en Estados Unidos, el nacido en Pilar se encuentra en Enstone, sede de Alpine, entrenando con el simulador y festejando su primer aniversario como piloto de Alpine.

El argentino volverá a la acción recién el fin de semana del 24 de mayo, cuando se correrá en Montreal el Gran Premio de Canadá. Luego, comenzará la gira europea que tendrá como primera cita el GP de Monaco.