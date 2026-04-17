Cinco obras de teatro para ver este fin de semana en el Alto Valle y Bariloche

"Santa quiero ser", este domingo en Club de Arte El Biombo de Roca.

“Una familia como la nuestra”

Ámbito Histrión

Una comedia ácida y entrañable sobre los enredos, los silencios, las explosiones y los afectos que conviven bajo el mismo techo. Porque no elegimos a la familia, pero sí cómo sobrevivirla.

Sábados de abril, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 0299 15-453-0771

Dramaturgia: Marcelo Bruno.

Actúan: Nicolás Añiñir, Ana Maria Alonso, Juan Fontana y Sofia Tarruella.

Operación Técnica: Mariana Scialpi

Dirección: Ana María Velaz

Diseño gráfico: Sofia Tarruella

Escenografía: Fernando Avila

“Certificaciones Médicas”

Ámbito Histrión

“¡Váyase de mi casa…! Un ama de casa, un visitador médico. Cara a cara. ¿Cuál es el límite entre una justificación médica laboral y la intromisión en la vida privada? El living como campo de batalla. Una comedia ácida despiadadamente actual que pone de manifiesto las desigualdades.

Dirección de Ariel Azcurra. Actúan Viviana Herrera y Fabian Najman. Dramaturgia: Leo Masliah. Sábados de abril, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reservas: 2996071575.

“La penúltima oportunidad”

El Arrimadero Teatro

Domingos de abril, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén).

Entradas: $18.000 Anticipadas / 20.000 en puerta

ALIAS: teatronqn.mp

Enviar comprobante al 299 5713050

La obra, escrita por el reconocido dramaturgo argentino Rafael Bruza, propone una historia atravesada por el absurdo y la persistencia de los conflictos más allá de todo límite. Bajo la dirección de Dardo Sánchez, la puesta invita al público a sumergirse en un universo donde el humor y la incomodidad conviven en equilibrio constante.

La trama gira en torno a Marta y Juana, dos amigas que han pasado toda su vida compitiendo entre sí en un pequeño pueblo. Sin embargo, ni siquiera la muerte logra poner fin a esa rivalidad: en “otro plano”, ambas continúan enfrentándose en situaciones cada vez más disparatadas, en una búsqueda cargada de sinsentidos que expone, con humor mordaz, las tensiones humanas más profundas.

Las actuaciones están a cargo de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani, quienes sostienen la dinámica de este duelo escénico con precisión y potencia interpretativa. La escenografía e iluminación, diseñadas por Bárbara Treves Moran, acompañan la propuesta estética reforzando el clima entre lo onírico y lo absurdo.

“Santa quiero ser”

Club de Arte El Biombo

“Santa quiero ser”, la comedia musical adaptada y dirigida por Leo Braun, se presenta este domingo, a las 20, en Club de Arte El Biombo. Entradas: $15000. Por MP o transferencia alias pulsoteatral2026. Reservas al 2984 352677.

“Casi hermanas”

Biblioteca Sarmiento Bariloche

La comedia musical “Casi Hermanas” tendrá su última función el sábado, a las 20, en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento. Una despedida que llega impulsada por el público y que propone volver, o llegar por primera vez, a una experiencia que encontró su propio lugar en la escena local.

Entradas disponibles en bibliotecasarmiento.com o boletería del teatro. Valor: $20.000.



