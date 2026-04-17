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Cultura

Cinco obras de teatro para ver este fin de semana en el Alto Valle y Bariloche

Juan Mocciaro

Por Juan Mocciaro

"Santa quiero ser", este domingo en Club de Arte El Biombo de Roca.

"Santa quiero ser", este domingo en Club de Arte El Biombo de Roca.

“Una familia como la nuestra” 

Ámbito Histrión   

Una comedia ácida y entrañable sobre los enredos, los silencios, las explosiones y los afectos que conviven bajo el mismo techo. Porque no elegimos a la familia, pero sí cómo sobrevivirla.   

Sábados de abril, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 0299 15-453-0771   

Dramaturgia: Marcelo Bruno.  

Actúan: Nicolás Añiñir, Ana Maria Alonso, Juan Fontana y Sofia Tarruella.   

Operación Técnica: Mariana Scialpi    

Dirección: Ana María Velaz   

Diseño gráfico: Sofia Tarruella 

Escenografía: Fernando Avila  

“Certificaciones Médicas”    

Ámbito Histrión 

 “¡Váyase de mi casa…! Un ama de casa, un visitador médico. Cara a cara. ¿Cuál es el límite entre una justificación médica laboral y la intromisión en la vida privada? El living como campo de batalla. Una comedia ácida despiadadamente actual que pone de manifiesto las desigualdades.   

Dirección de Ariel Azcurra. Actúan Viviana Herrera y Fabian Najman. Dramaturgia: Leo Masliah. Sábados de abril, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reservas: 2996071575.  

“La penúltima oportunidad”  

 El Arrimadero Teatro 

Domingos de abril, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén).  

Entradas: $18.000 Anticipadas / 20.000 en puerta  

ALIAS: teatronqn.mp  

Enviar comprobante al 299 5713050  

La obra, escrita por el reconocido dramaturgo argentino Rafael Bruza, propone una historia atravesada por el absurdo y la persistencia de los conflictos más allá de todo límite. Bajo la dirección de Dardo Sánchez, la puesta invita al público a sumergirse en un universo donde el humor y la incomodidad conviven en equilibrio constante.  

La trama gira en torno a Marta y Juana, dos amigas que han pasado toda su vida compitiendo entre sí en un pequeño pueblo. Sin embargo, ni siquiera la muerte logra poner fin a esa rivalidad: en “otro plano”, ambas continúan enfrentándose en situaciones cada vez más disparatadas, en una búsqueda cargada de sinsentidos que expone, con humor mordaz, las tensiones humanas más profundas.  

Las actuaciones están a cargo de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani, quienes sostienen la dinámica de este duelo escénico con precisión y potencia interpretativa. La escenografía e iluminación, diseñadas por Bárbara Treves Moran, acompañan la propuesta estética reforzando el clima entre lo onírico y lo absurdo.  

“Santa quiero ser” 

Club de Arte El Biombo 

“Santa quiero ser”, la comedia musical adaptada y dirigida por Leo Braun, se presenta este domingo, a las 20, en Club de Arte El Biombo. Entradas: $15000. Por MP o transferencia alias pulsoteatral2026. Reservas al 2984 352677. 

“Casi hermanas” 

Biblioteca Sarmiento Bariloche

La comedia musical “Casi Hermanas” tendrá su última función el sábado, a las 20, en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento. Una despedida que llega impulsada por el público y que propone volver, o llegar por primera vez, a una experiencia que encontró su propio lugar en la escena local.  

Entradas disponibles en bibliotecasarmiento.com o boletería del teatro. Valor: $20.000. 



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