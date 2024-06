Cómo será y qué trae Disney+ tras el relanzamiento del 26 de junio

En pocos días más, a partir del 26 de junio, Disney+ será la plataforma que contanga a Star+ y los deportes de ESPN, pero en los hechos, se podrá acceder a Star+ hasta el 24 de julio. A partir de ese día, Star+ ya no tendrá acceso. Todas sus producciones se podrán ver en Disney +.

Según la información que distribuyeron ambas plataformas, «no habrá cambios inmediatos en el precio ni en la fecha de facturación. Seguirás pagando el precio actual hasta la primera factura que recibas a partir del 26 de julio de 2024, cuando el precio pase a ser ARS 7.399 por mes (precio final)»

Los anuncios de programación de Disney+

Disney + anunció, entre los estrenos de su plataforma:

* La temporada número 35 de Los Simpson estrenará el 31 de julio.

* La tercera temporada de la serie «El oso» desembarcará el 17 de julio.

* La cuarta temporada de Only Murders in the Building, el 27 de agosto;

* La nueva serie La Máquina de Searchlight Television, 20th Television y La Corriente del Golfo, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González, estará disponible en la plataforma este año.

* La película «de 20th Century Studios «La primera profecía», el 10 de julio.

* El episodio de final de temporada de «Star Wars: The Acolyte», la serie de acción real de Lucasfilm, que debutará el 16 de julio.



· Otras series que llegarán son «Agatha: en todas partes», de Marvel Television, que estrenará el 18 de septiembre; «Ariel», la nueva serie animada musical de Disney Branded Television inspirada en «La sirenita», y «Wizards Beyond Waverly Place», que llegarán al servicio este año.

El deporte de ESPN

Por primera vez, la propuesta deportiva de ESPN de eventos en vivo estará disponible para los suscriptores de Disney+: partidos en Europa de la UEFA, Premier League, LaLiga y Serie A, entre otros, y en Sudamérica con los de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana; todas las canchas de los grandes torneos de tenis, la Fórmula 1, el IndyCar Series y el MotoGP de punta a punta. Además, ESPN Knockout con boxeo y UFC, rugby, básquetbol, golf, hockey, ciclismo, polo, voleibol, fútbol americano, béisbol, atletismo y pádel.

Hecho en Latinoamérica

En alianza con casas productoras de la región, llegarán a la plataforma varias series. Durante julio estrenarán:

«Pedro el escamoso: más escamoso que nunca», la continuación de la icónica serie colombiana, el 16 de julio,

«El encargado»: el 19 de julio, llegará la tercera temporada de la serie argentina

Durante la segunda mitad del año, desembarcarán proyectos íntegramente realizados en Argentina como el thriller psicológico «La voz ausente», inspirado en la novela policial de Gabriel Rolón, protagonizada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi; y la serie de comedia dramática «El mejor infarto de mi vida», basada en el célebre relato homónimo del escritor Hernán Casciari.

«La voz ausente», inspirado en la novela policial de Gabriel Rolón.

También estrenará la segunda temporada del reality «Los Montaner» y, más adelante, llegarán la serie en clave de drama psicológico «Camaleón, el pasado no cambia, protagonizada por Eugenia “China” Suárez y Pablo Echarri, y «Argentina ´78», la serie documental que repasará las distintas caras del campeonato mundial de fútbol realizado en Argentina.

«Camnelón».

Nuevos planes de suscripción

El nuevo Disney+ estará disponible a través de tres planes de suscripción:

* Disney+ Premium: el contenido familiar y de entretenimiento general de Star y el deporte de ESPN, con la calidad de audio (Dolby Atmos) y video (UHD/HDR); en hasta 4 dispositivos en simultáneo e incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales básicos de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming. Esta opción permitirá descargas de hasta 25 títulos en hasta 10 dispositivos.

* Disney+ Estándar: el catálogo de contenidos familiares y de entretenimiento general de Star y el deporte de ESPN, con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1; incluye las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Este plan dará la posibilidad de disfrutar de los contenidos en hasta dos dispositivos en simultáneo y descargar hasta 25 contenidos en 10 dispositivos.

* Disney+ Estándar con Anuncios: el catálogo de contenidos familiares y de entretenimiento general de Star con anuncios publicitarios, y los deportivos de ESPN con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1. Incluye las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, a ser integrado en paquetes de socios comerciales como Mercado Libre que brindará este plan a través de su programa de beneficios Nivel 6



Quienes ya cuenten con una suscripción a Disney+, Star+ o Combo+ de manera directa, comenzarán a disfrutar del plan Premium a partir del 26 de junio.