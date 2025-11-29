Vida de un sobreviviente: el documental Toska llega a las plataformas

¿Quién es Raúl Toscani? Es, por ejemplo, un sobreviviente apasionado, fogonero de causas colectivas. Es un maestro sin diploma y un artista incorrecto. Es una figura clave del teatro independiente patagónico, uno de los más potentes de Argentina en producción y convocatoria.



Raúl Toscani, “El Toska”, es muchas cosas más para mucha gente. Mario Tondato, cineasta y documentalista neuquino, trató de reunirlas en un filme . No le fue fácil porque su personaje, como era de esperar, no se la hizo fácil por cuestiones que el propio Tondato contará.



Trató, no le fue fácil, pero lo logró. El resultado de aquel trabajo es “Toska. El teatro le hace bien a la gente”, un documental que retrata mucho más que el pensamiento y la acción de Raúl Toscani, que de por sí ya es mucho. Porque Toska es un sentido homenaje al teatro que Tondato define como un espacio necesario de resistencia vital contra la amenaza de la deshumanización.



Estrenada en el Cine Teatro Español en 2023 y luego de un extenso e intenso recorrido por espacios convencionales y no tanto, como aclara su realizador, Toska será liberada este domingo, cuando quede alojada en la plataforma de streaming Vimeo, de acceso gratuito.



El código necesario para acceder al filme en Vimeo se obtiene a través de las cuentas de Facebook e Instagram de Foro Cine del Sur o de la cuenta Soñar, Soñar. Allí se solicita el link que incluye el código que habilita la reproducción del documental.

Toska: historia de un filme



¿Por qué una película sobre Raúl Toscani? “Yo a Toscani lo conozco hace 40 años. Puedo decir que somos amigos, pero nos veíamos poco. Nos hemos encontrado ocasionalmente, una vez cada tanto, para compartir alguna tarea creativa. Nos encontrábamos cada tanto, nos tomábamos un café y nos poníamos al día. Para mí él es un maestro, algo que él, por supuesto, como suele pasar con todo maestro, no lo admite y no lo acepta, se corre de ahí todo el tiempo”, comienza diciendo Mario Tondato, realizador de más de veinte producciones, incluyendo documentales, cortometrajes y largometrajes de ficción.



“Pero yo le decía muchas veces, mirá, a mí me gustaría hacer un documental sobre tu pensamiento, porque una de las ventajas que tiene el cine es que podemos lograr que se preserve en el tiempo algo que si no, se va con el viento, se pierde. Y a mí me parece que no solo su pensamiento, sino además su acción, su acción política, su acción artística, su resistencia, su carácter de sobreviviente, como él dice. Cuando yo le decía, vos cómo te considerás, teatrista, te considerás, no sé, profesor, maestro. No, me dice, yo soy un sobreviviente”, continúa explicando.



En pandemia y con proyectos frustrados por el encierro, Tondato comenzó a pensar en la idea de filmar a Toscani y lo primero que hizo, no solo pensando en el documenta, sino porque fue la primera señal de vida ante tanta incertidumbre, fue ir al teatro. A Teneas, el lugar en el mundo dramático de Toscani.

“Empecé a ir al teatro porque el teatro fue lo primero que se abrió. Y los vi ahí, vivos, como siempre. El teatro sosteniendo, sobreviviendo a todo, ya milenario. No hay manera de combatirlo al teatro. Porque la experiencia del teatro es eso, es humana, ante todo. Es una experiencia de humanidad. Porque el teatro sigue poniendo la humanidad al centro, a lo humano del teatro, cuando estamos viviendo la experiencia social y política contraria ¿no? Sacar lo humano del centro.

Tondato vio allí una beta interesante para mostrar un aspecto de la vida que no sale tanto en los medios. “A mí siempre me gusta eso, algo que sea alternativo, que no tenga tanta prensa, ¿no? Que esté en la sombra, pero que sea válido para todos también”.



Ante la negativa del Toska de filmar un documental sobre él, Tondato decidió filmarlo con la óptica más abierta y allí entró el teatro, con Toscani incluido. ”Él trabaja muchísimo, todo su trabajo relacionado con el teatro está en Teneas, una asociación increíble, ejemplar, es maravillosa. Una asociación que de la nada construyó uno de los teatros más importantes de la Patagonia”.



Cuando de poco la cuarentena abrió oportunidades, a finales de 2020, Tondato empezó a ir al teatro. Se comunicó con la gente de Teneas, les contó su idea y preguntó se le permitían filmar. “No sé qué voy a hacer, pero quiero empezar a filmar”, recuerda que les dijo. “Porque mientras todo el mundo estaba encerrado con miedo y con pánico, el teatro no. El teatro estaba vivo ahí mostrándose, por supuesto, con los protocolos, con barbijo, con etcétera, etcétera, con todo lo que correspondía. Pero diciendo, estamos acá, somos diferentes, ¿no? Estamos en movimiento, estamos vivos”.



En ese contexto, empezó a filmar unos eventos que se organizaban, una serie obras cortas que se sucedían una tras otra. “Y de a poquito le empecé a torcer el pulso a Toska y empezó a hablarme, porque para mí charlar con él siempre fue muy enriquecedor, porque es una fuente de sabiduría, estamos charlando siempre. Yo le digo mirá voy a prender la cámara pero vos seguí hablando, nada más. Seguimos charlando, es una charla. Yo no quiero que vos me des un seminario. Bueno, no sé si fue por ese lado, pero de alguna manera lo convencí”.