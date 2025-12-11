Joaquín Martínez, el regreso de la voz neuquina: del reality y la hiper exposición mediática al miedo al vacío del día después y cómo seguir
El cantautor zapalino que participó este año de La Voz Argentina, el reality que se emite por Telefe, se presentará este jueves en Mood Live de Neuquén. En una extensa entrevista con Río Negro habló de su experiencia en la tevé, del aprendizaje bajo la mirada de otro y de cómo superó el temido día después de la exposición mediática.
Este jueves, Joaquín Martínez vuelve a Mood Live de Neuquén, pero en condiciones muy diferentes a las de aquella primera vez. No pasó tanto tiempo: hace menos de un año, el cantautor zapalino se presentó en el hall ante un puñado de personas. No más de treinta. Apenas once meses después, ofrecerá un concierto en la sala principal con tickets a la venta a buen ritmo ¿Qué (le) pasó entre un show y y otro? La Voz Argentina, eso (le) pasó.
Nacido y criado en Zapala, formado artísticamente en el IUPA de Roca, Joaquín Martínez tenía muchas canciones propias, una banda, unos cuantos shows encima y el proyecto de un primer disco encaminado cuando decidió anotarse a las audiciones para el reality de Telefe.
Su participación en el popular concurso televisivo fue un enorme paréntesis en el que pasó de todo, un revulsivo en cualquiera de sus sentidos, todos funcionan. Una experiencia que aceleró todos sus tiempos, no solo los musicales, que convirtió una carrera que se movía de modo artesanal en una figura mediática que por momentos lo sobrepasó, pero que supo mantenerse en la línea porque nunca olvidó a qué fue: a ser un mejor artista.
El regreso de Joaquín a Neuquén
De regreso al lugar que lo vio por primera vez hace un puñado de meses, Joaquín Martínez se presentará en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén), este jueves, a las 21, con entradas disponibles por sistema a través de protickets.com.ar o en la boletería de la sala. Con Club Río Negro, 20 por ciento de descuento.
En un extenso diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde Buenos Aires, donde está instalado desde hace meses, Joaquín Martínez habló del show de este jueves, de su experiencia en La Voz Argentina donde fue cuartofinalista, de la vorágine y el vértigo personal de semejante experiencia mediática, de los miedos al día después y de los proyectos que los volvieron a enfocar en su música.
P: ¿Qué tenés pensado para este show?.
R: La propuesta del show para es un recorrido por todos los momentos de mi vida, las canciones que hice hace algún tiempo, las canciones que están por salir y las canciones por las que muchas personas también se acercaron a mi arte, a mi música, sobre todo a partir de mi participación en La Voz Argentina.
P: ¿Cómo va a estar conformada la banda que te va a acompañar?
R: Son todos músicos del Alto Valle. Uno de ellos es Tomás Jara, que es con quien yo toco siempre, es mi guitarrista fijo. Nos conocimos todos en el IUPA. Alex González, en batería; Martín Bascur, en bajo. También voy a tener un breve momento en el que voy a hacer unas canciones del programa donde va a participar un pianista de la ciudad, Nahuel Herrera, que también es un compañero de la facultad.
P: ¿Qué tipo de músico eras antes de ingresar a La Voz Argentina?
R: En la música que hago convergen muchos estilos, no me cierro nunca a ningún género en específico. Sí es cierto que hace varios años vengo buscando una sonoridad cercana al indie pop que tiene que ver con el género canción, música de Latinoamérica y rioplatense, que es un poco la música que yo escucho y de la cual me inspiro también.
P: ¿Qué buscabas cuando decidiste participar del programa?
R: Lo que buscaba eran herramientas para mi lado artístico, escénico y vocal, que es algo que yo a lo mejor antes no le daba mucha importancia. De hecho, haciendo un balance desde el comienzo del programa, cuando yo voy a la audición a cuando llegué a los cuartos de final, siento que me fui siendo un artista totalmente diferente arriba del escenario.
Siempre toqué con mi guitarra, entonces era como un poco mi refugio, y tocar sin un instrumento era algo que me inhibía bastante de arriba del escenario. No tener la expresión corporal que eso conlleva era algo que yo no tenía realmente incorporado en mi parte escénica y fui a buscar eso. Fue lo primero que me preguntaron también en el programa: qué buscaba yo con mi participación ahí y mi respuesta fue esta misma.
Después también creo que por lo que la mayoría de los que ya hacíamos música fuimos fue a que la gente nos conozca un poco más, que tal vez muchas personas que no nos conocían se sientan identificados con el arte y con la música que hacemos y que puedan también acompañarnos de alguna manera en lo que venimos haciendo.
“Después del programa sentimos un vacío enorme porque dijimos: y ahora, ¿hacia dónde vamos? Era la pregunta que nos hicimos todos, ¿qué hacemos ahora?, ¿cómo seguimos?”.
P: Más allá de toda esta cuestión artística que mencionás, también está el impacto mediático inmediato que iba a tener tu participación. Te iba a conocer mucha más gente mucho más rápido de lo que te iba a conocer si no entrabas a un programa así.
R: Sí, totalmente. Yo creo que fue como un punto de inflexión en cierto punto y como un nuevo comienzo también, porque yo venía siendo también un tipo de artista que por ahí se mantenía un poco más al margen de lo mediático absolutamente, y de pronto me encontré, no sé, haciendo cosas que no hacía antes, por ejemplo, grabar una historia de Instagram y aparecer yo en la cámara hablando con más fluidez, o grabando que estoy yendo al canal, y que mi vida diaria era eso, y convivir con un montón de gente que también era como recontra famosa. Para mis amigos, y para la gente que me conoció alguna vez, era totalmente surrealista verme de pronto ahí en la televisión compartiendo con todos esos artistas, y como viéndome desde ese lado, la verdad es que fue muy loco. Y también mucha información de golpe, pasamos de no ser nadie para casi todo el mundo a serlo todo.
P: ¿Cómo te llevaste con todo eso que empezó a suceder alrededor de ustedes, y que imagino sabías que iba a pasar, toda esa exposición estallada respecto de lo que era tu vida?
R: Sí, la verdad es que fue muy loco como de pronto mi vida pasó a ser más pública. Era algo que nosotros, antes de que salieran los primeros programas -porque ya los habíamos grabado- hablábamos mucho. La mayoría de los que éramos del interior nos quedamos en un hotel cerca del canal, entonces convivíamos mucho tiempo, y era algo que nos preguntábamos también, porque lo íbamos viendo programa a programa y decíamos qué loco, que hace unos días íbamos a comprar al súper chino que está ahí a dos cuadras del hotel y nadie sabía quién éramos y de pronto íbamos a comprar unas galletitas y la señora que iba todos los días al chino nos empezaba a reconocer. Y la verdad fue realmente demasiada información de golpe, pero creo que todos lo pudimos manejar de la mejor manera, porque también nos acompañábamos todos.
Particularmente, no fui un participante que recibió hates o que a la gente no le caía bien, creo que dentro de todo me posicioné en un lugar en el que la gente de alguna manera sentía algo bueno, escuchándome y viéndome en el programa. Recibí mucho cariño de la gente, pero la verdad es que fue muy fuerte, hasta el día de hoy me sigue pasando, porque nunca me imaginé ir caminando por las calles de Buenos Aires y que alguien me pare para pedirme una foto.
P: ¿Qué artista sentís que terminaste siendo después de ese programa?
R: Cuando entré al programa era un artista que tenía muy claro lo que quería, pero a lo mejor no tenía tanta confianza en cómo iba a suceder todo eso, porque un poco a veces la vida del artista depende mucho de la suerte y obviamente que si esa suerte te encuentra trabajando es buenísimo, pero muchas veces es muy difícil tener las posibilidades para hacerlo; y la confianza, por supuesto.
Creo que el programa me dejó un poco también esa confianza para poder lograr todo en lo que venía trabajando y me impulsó de una manera muy grande. Yo venía con mucha expectativa respecto a mi carrera, pero no sabía bien qué tan posible era todo y creo que el programa me hizo confirmar que sí es una posibilidad, y que si yo sigo trabajando es algo que tarde o temprano va a llegar.
Obviamente que después del programa, algo que nos pasó a todos los participantes fue que sentimos un vacío existencial muy grande, porque fue mi vida diaria, fueron cinco meses en los que estuve totalmente internado en el programa de televisión y la verdad es que era una vida que… Recuerdo que Soledad nos dijo en el primer encuentro que tuvimos que el programa era un poco un curso acelerado de la vida de un artista profesional.
Mi vida diaria antes de eso era levantarme todos los días, ir a cursar a la facultad, jugaba al tenis con un amigo todos los lunes, y de pronto estaba todos los días en Telefe conviviendo con Lali, con Luck Ra, con toda la producción de Telefe, con La Sole, con los Miranda, con un equipo de coach vocal que me instruía, una persona que me iba a buscar al hotel, un hotel donde estar, donde me daban de comer… mucha de esa información de golpe, fue muy loco, y nada, después del programa fue como todo un vacío, un vacío enorme que sentimos todos, porque dijimos, bueno, y ahora, ¿hacia dónde vamos?, porque era la pregunta que nos hicimos todos, ¿qué hacemos ahora?, ¿cómo sigo?
Lo que buscaba en el reallity eran herramientas para mi lado artístico, escénico y vocal, que es algo que yo a lo mejor antes no le daba mucha importancia”.
P: ¿Y cuál fue tu respuesta a esas preguntas?
R: Lo que hice después de eso fue seguir trabajando, tuve charlas con algunos de mis coaches vocales que tenía en el programa y el centro de la conversación siempre era que después del programa es donde más teníamos que trabajar porque era en donde estaba la clave, porque estando dentro del programa era muy fácil la manera en la que se daba todo, medio que nosotros no teníamos que hacer mucho para que la gente nos conozca y tener visibilidad, solo aparecer en el programa. El arduo trabajo estaba cuando eso terminara. Entonces yo me propuse seguir trabajando después de eso y generando cosas para que todo lo que yo venía haciendo, toda la música que yo venía creando y todo lo que venía proyectando de mi carrera se siga dando y sea una realidad, se materialice.
Después del programa me encargué un poco de que siga sucediendo. Salió mucho trabajo a raíz de eso, pude girar por un montón de lugares del país, conocí un montón de lugares y un montón de personas que se interesaron en la música que yo hago, y eso fue un poco lo que me hizo confirmar que yo quería estar acá en Buenos Aires, porque era un lugar en el que se me abrían muchas puertas.
P: ¿Sentiste que pudo haber sido peligroso en algún momento pasar de la hiper exposición al día después?
R: No, porque creo que fue un trabajo bastante minucioso para no caer en algo muy negativo. Fue difícil, fue difícil no caer en eso, pero me ayudó mucho también refugiarme en las personas que me entendían y también en mis amigos de toda la vida que me acompañaron en esto, mi familia también, obviamente. Creo que es demasiada información para todos los que fuimos parte, ser una persona mediática y aparecer en todos lados y de pronto sentir un vacío muy grande y muy difícil de manejar también. Refugiarme en las personas que quiero y que me quieren fue fundamental para que, de alguna manera, no terminara en un lugar que no quería.
P: ¿Cómo entró la música a tu vida y cómo vos fuiste agarrando la música? R: Mi vida estuvo ligada a la música desde que tengo uso de razón. En mi casa siempre se escuchó música, todas las mañanas la radio estaba prendida cuando se despertaban mis viejos. Mi papá hizo música toda su vida, también a mi edad se dedicaba a la música y por cosas de la vida terminó dedicándose a otra cosa, pero siempre la música fue como el núcleo de todo y lo que pasaba en casa.
En la casa de mi abuela paterna también siempre hubo música, mis tías hacían música con mi papá, entonces siempre era algo que estaba presente y que de alguna manera, obviamente, captó mi atención porque desde muy pequeño ya cantaba, me hacían cantar, yo en verdad no me acuerdo de eso, hay algunos registros audiovisuales en los que yo estoy cantando y demás, pero que son cosas que fui escuchando y viendo e interesándome desde muy pequeño y cuando fui consciente me despertó la curiosidad de querer aprender a tocar la guitarra.
P: ¿Todo eso sucedió en Zapala?
R: Sí, fue todo ahí en mi ciudad, mi viejo fue el primero que me enseñó los primeros acordes y después yo de manera autodidacta seguía haciendo música y a los 16, 17 años empecé a componer mis primeras canciones.
P: ¿Y qué era lo que se escuchaba, qué era lo que hacía tu familia, tus parientes, tu papá que eran músicos, qué música hacían, qué música te llegaba de ellos?
R: Mi papá es una persona que escucha mucha música popular, entonces lo primero que yo escuché de pequeño fue folclore. Ahí arrancó todo. Esa fue como la génesis de mi carrera artística, escuchando música de raíz folclórica. Después, a medida que fui creciendo, fui descubriendo también qué era el tipo de música que a mí me gustaba hacer y la sonoridad que buscaba y así fue un poco como me fui formando.
R: ¿Cómo fuiste encontrando esa sonoridad, qué fue apareciendo en el camino y de qué manera?
P: Bueno, yo soy de 2002, crecí en una generación que empezó a escuchar el indie. También me acuerdo que estaba sonando mucho Abel Pintos en ese entonces, era como un artista que no hacía folclore, pero tenía música de raíz folclórica, entonces era como la sonoridad que yo empecé a escuchar. Empecé a escuchar mucha música de otros artistas de Latinoamérica. Por ejemplo, Jorge Drexler, con él descubrí un poco lo que se conoce como el género canción rioplatense.
P: ¿Qué tipo de carrera venías haciendo o qué sentías que venías construyendo antes del programa? Porque bien pudiste no quedar en el programa, tomaste una decisión pero después la audición pudo haber dicho que no y tu vida hubiera seguido de una forma muy distinta a la que es actualmente.
R: Yo creo que estos últimos dos años, el año pasado y a principios de este 2025, medio que venía haciéndome conocer en el Alto Valle, yo no era un artista que era muy conocido. De hecho, había tenido muy escasas presentaciones en Neuquén y en algunos otros rincones del Alto Valle y en verdad creo que estaba siendo un artista que estaba emergiendo, metiéndome en el circuito y conociendo gente que hacía música también en el Alto Valle, como abriéndome paso a eso.
Pero el cambio muy grande porque de pronto yo tocaba para 30, 40 personas con mi amigo Tommy y ahora vamos con toda la banda completa, mi amigo sigue estando en la banda porque es parte fundamental de la música que yo hago, y de pronto hay más de 100 personas que ya compraron su entrada y que nos van a ir a ver (N. de la R.: la entrevista fue ocho días antes del show). Digo qué locura haber tocado para estas personas ahí y de pronto estar tocando en ese escenario con la banda completa después de todo este año y todas las locuras que pasaron… es muy loco.
Joaquín Martínez y la historia del primer disco
P: Cuando vos entras al programa tenías proyectos ya en camino, tu propia carrera, tus canciones, tu forma de componer, un disco que estaba en proceso y de pronto salís del reality y tenés que retomar todo aquello. ¿Sentís que todo lo que el programa te generó aceleró procesos?
R: Sí, por supuesto, o sea de hecho a mí me impulsó totalmente a decir es el momento ahora en el que yo de alguna manera tengo que aprovechar todo esto que me dejó el programa para seguir mostrando lo que yo hago. Por ejemplo, mañana (jueves 4) voy al estudio porque vamos a grabar una canción. Voy a sacar una canción a fin de año, entonces estoy como muy motivado con eso. Y también respecto a lo creativo hizo que el proceso del disco cambiara de alguna manera porque también empecé a encontrar otras cosas que a mí me gustaría mostrar a nivel musical y como artista en el disco. Nos encontramos con más canciones que aparecían y otro tipo de sonoridades y un montón de artistas también que van a ser parte del disco que me emociona un montón también poder decir que hay artistas muy increíbles que van a formar parte de mi primer disco. Es como muy loco decir bueno voy a sacar mi primer disco y voy a trabajar con estas personas.
P: ¿Sentís que el disco no va a ser el mismo que pensaste cuando lo empezaste a hacer?
R: No, en absoluto, de hecho, el año pasado yo había arrancado con la idea de querer empezar el disco a mediados de año y tenía muchas canciones que sentía que me representaban y de pronto, cuando me volví a juntar con mis productores en el estudio, dije mira todas estas canciones que te mostré no van a estar porque aparecieron todas estas que siento que son las que me representan hoy. Las otras también lo hicieron, pero era un Joaquín diferente el que las había compuesto y que son canciones que de alguna manera me quedaron viejas entre comillas. Tal vez son canciones que van a reaparecer en algún otro momento de otra manera, pero en este momento hay otro tipo de sonoridad y otras canciones que me representan mejor y con las que me siento más identificado.
P: ¿Cuándo empezaste a pensar en tener tu propio disco y qué idea tenías de ese primer disco?
R: Empecé a trabajar mi música hace tres años más o menos, no pasó tanto tiempo. Tal vez cuando estaba comenzando con la idea de grabar un disco había una sonoridad un poco más de raíz folclórica en mis canciones y después, con el paso del tiempo, me di cuenta de que tal vez es un género que me gusta escuchar mucho, pero no siento que yo sea una persona que lo que pueda representar, digamos. Me encanta escucharla, me encanta bailarla, yo bailé muchos años de mi vida folclore, pero no es el tipo de música con el cual yo me siento identificado para llevar un mensaje porque siento que hay muchas personas que lo representan mucho mejor.
También sentí que hubo desde fines del año pasado y a principios de este un punto de inflexión en el que me di cuenta de que quería hacer otro tipo de música y buscar también otro tipo de público por lo que no me parecía honesto hacer todo un disco sentía que lo representara del todo.
P: Ese cambio es anterior al programa, no influyó, ¿o sí?
R: No, pero cuando yo decidí cambiar esa estética de la musicalidad era algo que yo venía pensando, pero no sabía cómo accionar al respecto porque era más un prejuicio conmigo mismo, me decía a mí mismo “che, ¿vos estás preparado para hacer un tipo de música? ¿a la gente le va a gustar lo que estás haciendo? Y después fue como bueno, me voy a hacer cargo de lo que me está pasando, a mí me gusta lo que estoy haciendo y creo que en cierto punto a las personas que están trabajando conmigo también les gusta y si les gusta es por algo. Voy a dejar de sentir tanto prejuicio por lo que estoy haciendo y lo voy a hacer y si sale mal saldrá mal, pero no hay manera de que salga mal porque lo estoy haciendo con el mismo amor de siempre.
P: ¿Y de qué está siendo hecho finalmente el disco, a qué está sonando?
R: Yo creo que más allá de decir que no siento que pueda representar el género folclórico como tal, obviamente sé que hay muchas de mis canciones que por más que yo no quiera tienen esa sonoridad porque es un poco lo que con lo que yo nací, pero con un sonido más actual. Hay muchos artistas como Conociendo Rusia, Zoe Gottuso, Santi Celli, que son todos artistas del género indie que un poco influyen en la música que yo hago y esla sonoridad que tienen mis canciones ahora.
P: ¿Dónde estás haciendo el disco y con quién?
R: Estoy trabajando con un equipo grabándolo en Buenos Aires, en un estudio que se llama Estudio Broad, que está San Telmo. Estoy trabajando con dos amigos productores desde antes de mi aparición en el programa. Aportaron desinteresadamente a la producción del disco y se pusieron al hombro también el proyecto, así como también mi amigo y guitarrista Tomás Jara. Proyectamos sacar el primer single del disco.
P: ¿Siempre lo hiciste allá o lo empezaste acá y lo continúas allá ahora porque estás viviendo en Buenos Aires?
R: No, lo arranqué acá el año pasado y por cosas de la vida dejé de venir en algún momento a Buenos Aires, vine con menos frecuencia y eso hizo que se ralentizara un poco el proceso. Ahora lo retomamos con más fuerza para para poder compartir las canciones que es lo que más nos motiva.
