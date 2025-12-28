«El milagro que no llegó»: el desgarrador mensaje de la familia del «Chiqui» Pereyra tras su muerte

La muerte de Ricardo «Chiqui» Pereyra no fue solo una noticia oficial; fue un golpe devastador para su círculo íntimo. Tras días de incertidumbre y una vigilia que unió a Río Negro con Buenos Aires, su familia utilizó las redes sociales para despedir al artista y agradecer el apoyo, pero también para hacer un pedido desesperado de privacidad.

«Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui'», comienza el mensaje que confirmó lo que nadie quería escuchar. La frase más cruda del texto resume la esperanza que mantuvieron hasta el último minuto: «El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe».

El pedido por la esposa de «Chiqui» Pereyra: «Hoy está más frágil que nunca»

Más allá del dolor por la pérdida del ídolo del tango, la familia puso el foco en la situación de su esposa, compañera de vida y sostén del artista. En el comunicado, apelaron a la sensibilidad de los seguidores y amigos del roquense.

En el posteo, los familiares solicitaron evitar llamados y mensajes por el momento y describieron a la viuda de Pereyra como la figura central que hoy se encuentra «destruida como el resto de la familia».

Explicaron que el círculo íntimo está abocado a las gestiones legales y administrativas que siguen al deceso en la Ciudad de Buenos Aires.

Un agradecimiento en medio de la tragedia

Pese al impacto de la noticia, los allegados al cantor se tomaron un momento para reconocer las miles de muestras de afecto que inundaron las plataformas digitales desde que se conoció el accidente. «Gracias por tanto», cierra el mensaje, prometiendo que habrá tiempo para responder una vez que pase el impacto inicial del duelo.

La partida del «Chiqui» Pereyra deja un vacío imposible de llenar en la cultura popular, pero el mensaje de su familia deja en claro que, antes que un mito del tango, se fue un padre y un esposo amado.