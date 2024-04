“El regreso de la noche”, cuentos atravesados por la dictadura que Marcelo Justo viene a presentar a la región

Los días de pandemia de Covid, y sobre todo sus noches, nos dejaron a todos frente al miedo de lo desconocido , frente a la finitud, y la muerte. A Marcelo Justo, periodista él, ese espejo oscuro le devolvió sueños, y esos sueños se transformaron en historias. Aquellas noches sobre saltadas, el columnista del diario “Página/12, corresponsal en el Reino Unido, empezó a irse a dormir con un cuaderno abierto y una lapicera al lado. Y cada vez que se despertaba escribía lo que quedaba entre el sueño y la vigilia. Esos materiales, convulsionados por aquel presente incierto del virus pero sobre todo por el pasado argentino y su dictadura, se convirtieron en cuentos que primero salieron en la contratapa del diario en el que trabaja y ahora, más expandidos y sumados a otros, se transformaron en el libro “El regreso de la noche”.

“No sé si fue ese choque con la muerte que nos despertó la pandemia, no sé si eso me remitió al año 1977 en el que yo me fui del país. No sé si ese choque que significó la pandemia me llevó a ese pasado, a revivir ese pasado. Pero algo de esa ocurría”, dice Marcelo Justo.



Con la presencia del autor, mañana, a las 19, en el salón azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén y viernes, en la sala Astor Piazzolla del Complejo Cultural de Cipolletti se presentará el libro, su primer libro de ficción.



Los sueños, o más bien la materia que salía de ellos, fueron prolíficos. Justo escribió durante un año y medio. El editor de Equidistancia los leyó en la contratapa del diario, y se puso en contacto con él para finalmente reunirlos en el libro.



¿Hay un tema que los unifique? Marcelo Justo cree que sí. “Si uno dijera el tema más abstracto que unifica el libro diría así: la historia, el sujeto que la padece y el margen que queda, que es la vida misma”, dice, más bien escueto.



Pero después se explaya un poco más y enumera algunos de los argumentos de los 14 relatos: “El regreso del pasado y una huida que se repite y no termina, sueños que cambian la realidad y el tiempo, el año nuevo de una dictadura, la corrupción adultade sobres y negociados, una ciudad utópica enterrada por la represión, una venganza que espera toda una vida. Algunas fueron publicadas en las contratapas del diario y acá conocen el formato más amplio de un libro. Otras trazan un arco que va de la noche de la dictadura argentina hasta su actual regreso embozado en formato de siglo XXI. La historia es la pesadilla de la que quieren despertarse los protagonistas de estos relatos inolvidables en un mundo que parece haber perdido el rumbo. Algunos lo logran, otros salen a la calle con los ojos cerrados porque no saben qué mundo les espera y mucho menos, si quieren verlo” .



“No son todos los cuentos sobre la dictadura. El ultimo cuento incluso, se refiere al presente y al futuro, que es el que termina con un personaje que sale a la calle con los ojos cerrados, tanteando las paredes, sin saber qué mundo va a encontrar ni si quería verlo”, dice.



El título también tiene algo de presagio sobre el presente. Eso cree el autor: “El regreso de la noche tiene que ver con la actualidad. Y es bastante curioso porque lo había escrito en 1992, pero lo reescribí después. Es alguien que regresa a su país y regresa a una escena del pasado traumática tanto para él como para su familia. Lo curioso con ese cuento es que se produjo una resignificación no sólo por Argentina sino por todo lo que está pasando a nivel mundial, con el regreso de la ultraderecha, con las guerras. Y es algo que recuerda un poco en las entreguerras en Europa, con el nazismo, el fascismo. Estamos en una situación mucho más peligrosa: una noche que puede regresar”.