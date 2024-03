Sole Macchi, la creadora de «es viernes y tu cuerpo lo sabe», llega al Alto Valle con «Mentime que me gusta»

Una mañana cualquiera, Sole Macchi se paró frente a la sucursal San isidro del Banco Itaú, puso la camarita de su celu en modo selfie, estiró su brazo, miró a la pantalla y dijo las palabras mágicas: “Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe”. Después completó con algunos comentarios sobre hombres histéricos. Cortó, subió el video a su cuenta de Facebook y se zambulló en el banco para seguir con su vida que, hasta ese momento, se trataba entre otras cosas de vender tarjetas de crédito. A las pocas horas, una chica la llamó y le dijo el otro puñado de palabras mágicas: “Sos viral”.



Resultó que aquel videíto logró un tsunami de likes y comentarios que serían el comienzo de otra vida para Sole Macchi, la de una de standapera que llena salas y hace reír siendo ella misma. Unos cuantos años después de aquella mañana viral, aquella vendedora locuaz y ocurrente monta sus propios shows de stand up. Será con uno de ellos, “Mentime que me gusta”, que vendrá este fin de semana al Alto Valle para dos funciones, este sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, y el domingo, a las 20, en Casino Magic de Neuquén.

Sole Macchi, del banco a las tablas en una frase



Para Sole Macchi, “hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe” fue más que una ocurrencia que funcionó en redes: le cambió la vida, literalmente. La subió a un escenario y la convirtió en una humorista profesional que se planta, botellita de agua en mano, a contar sobre su vida con otros y otras, sobre sexo, amor, relaciones tóxicas, cuernos y más. Y, por supuesto, funciona.



“Es raro, jamás estudié teatro, pero siempre de chica me decían ‘qué graciosa sos, tenés que ser actriz’. En las familias siempre hay uno que hace reír gratis, bueno así toda la vida (risas). Yo siempre trabaje de otra cosa, era vendedora y me iba muy bien, nunca se me ocurrió siquiera presentarme en un casting, no existía en mi vida eso”, cuenta Sole en una entrevista con Diario RÍO NEGRO.



Acaso sin saberlo, ya estaba en un casting, porque, como ella lo dice: “Las redes son un gran casting”. Un día, ese día, se le ocurrió hacer un video para su Facebook: “Yo trabajaba en un banco. Siendo vendedora de ropa logro entrar a trabajar en un banco y todo por la labia porque a los 33 años es muy difícil entrar a un banco, pero siempre convencí a todo el mundo. Vendía tarjetas de crédito para el banco Itaú, armaban stands e íbamos por distintas sucursales”.

“Yo siempre quise el viernes, como todo laburante siempre esperaba el viernes, la mañana era más motivadora para mi cuando era viernes. Sole Macchi



“Siempre tuve una forma medio rara de hablar, medio vulgar, es como que mi imagen daba una cosa y lo que salía de mi boca daba otra y eso fue lo que llamó la atención del video. Un physique du rol medio raro (risas) Y en ese video dije ‘es viernes y tu cuerpo lo sabe’, fui la creadora. Tiro esa frase y habló de los histéricos. Lo subo a las redes y entro a trabajar en el banco. A las tres horas más o menos me llama una chica y me dice ‘Sole, te hiciste viral’. Imaginate, para una persona que siempre quiso ser actriz sin haber estudiado teatro… estaba recontenta pero no entendía nada. Seguí laburando en el banco, pero ya la gente no me pedía tarjetas, sino fotos. Todos querían que cada viernes dijera la frase. Y a los tres meses me llama un productor y me dice ‘¿te animás a renunciar al banco?, te espero en la calle Corrientes’. Y así se dio”.

Sole Macchi, del teatro al stand up



Sole se animó a renunciar al banco para comenzar una aventura teatral con final incierto. La experiencia fue rara al punto que del productor en cuestión solo se acuerda el nombre: Emanuel. Del apellido ni siquiera intenta acordarse. “Cuando voy al Paseo La Plaza le dije al productor no sabía si me iba a animar a hacerlo ante tanta gente porque una cosa es cuando estoy con amigos, pero esto iba a ser algo muy distinto. Yo no había estudiado, no sabía ni cómo respirar en escena…” Aun así, funcionó, aunque reconoce que las primeras funciones fueron durísimas. Hasta que todo comenzó a fluir y fue como si se tratara de toda la vida. La niña que hacía reír a la familia finalmente había llegado.



“Era la actriz principal y tres actores que me hacían de soporte para que yo me cambiara. Era la vida de Sole Macchi desde chiquita y todo lo o que hizo hasta ser famosa de grande, no, cualquiera”, dice entre risas y con mucha ironía. “Se llamaba ‘Sole Macchi está manija”… cualquier cosa. La escribió Gabriel Villalba y Emanuel era el productor, no me acuerdo ni el apellido… pasaron siete años”, se excusa. Sin embargo, reconoce que aquella obra ¿olvidable? Le sirvió para curtirse porque lo suyo era el stand up. Pero fue necesario otro nombre que Sole, esta vez, sí recuerda y muy bien: Fede Cyrulnik.



“La obra era por tres meses y cuando se terminó yo volví de nuevo a cero. ¿Y ahora qué hago? La puta madre… tengo que volver a laburar. En eso me llamó Fede Cyrulnik, que es un gran comediante, un colega y buena persona y me dijo ‘no, Macchi, vos no vas a volver a laburar más de lo de antes ni loca, vení a mi casa que armamos un stand up, eso es lo que tenés que hacer, solo vos parada en el escenario y lo podés lograr’. Un genio, Fede”.

El show es fuerte, es zarpado, es divertido, es dinámica y no jodo al público, estoy una hora y media hablando sola, pero esta buen, te llevás muchos tips”. Sole Macchi



Cyrulnik la convenció de que sus historias eran muy graciosas como ella las contaba, que había que bajarlas al papel y llevarlas al escenario: “‘Va a ser un éxito, olvídate. Vos no necesitás un personaje, lo que decís en el show es lo que sos’, me dijo, un divino”.



Desde entonces, Sole Macchi protagonizó dos espectáculos de stand up, “Cansada de triunfar”, antes de la pandemia y, postpandemia, “Mentime que me gusta”, que ya lleva un año y medio en cartel y con el que vendrá este fin de semana a Cipolletti y Neuquén.



¿De qué va Mentime que me gusta”? De anécdotas personales, nada inventado, aclara Sole. “Fracasos amorosos, cuernos… lo que logro es que la gente se sienta empatizada e identificada, porque algo de lo que yo te cuento seguro que te pasó y obviamente, aunque ahora estes casada, en algún momento lo viviste. Después hablamos de cosas que le pasa a la gente que está sola, que le cuesta coincidir con la pareja por la histeria, por la cantidad de oferta. Hablamos de muchas cosas, el show es fuerte, es zarpado, es divertido, es dinámica y no jodo al público, estoy una hora y media hablando sola, pero esta buen, te llevás muchos tips”.



Es viernes y tu cuerpo lo sabe, pero será sábado cuando Sole dé la primera de sus dos funciones en el Alto Valle. Aún así, el viernes siempre será “el día” de la semana. “Yo siempre quise el viernes, como todo laburante siempre esperaba el viernes, la mañana era más motivadora para mi cuando era viernes. Tiré ese video y entré a trabajar como cualquier día, solo que era viernes, pero una cosa no tenía nada que ver con la otra, no era una estrategia de venta ni nada, pero si tenía que ver con la rutina del trabajo y con la emoción de que era viernes”.



Sole se autopercibe amiguera antes que una influencer: “Siempre fui muy amiguera pero no era que habitaba las redes. Fue en Facebook, ahí me hice fuerte, no tenía Instagram, me lo abrí después, cero full redes (risas)”.