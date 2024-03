Monster Fest en Cipolletti: se viene un seleccionado de bandas tributo del Alto Valle

Bandas tributo, tatuajes, emprendedores locales, todo junto en un mismo predio. De eso se tratará la primera edición del Monster Fest, el evento que tendrá ligar, el próximo 16 de marzo, desde las 19, en el Almacén Cultural (Ruta 22 y Mastrocola, Cipolletti). Las entradas anticipadas, a 3000 pesos, se pueden obtener por Instagram de bandas de Almacén Cultural.



En cuanto a la música en vivo se trata de un verdadero All Star Game de bandas tributo, veamos: Madafunky, tributo a Red Hot Chilli Peppers; October, tributo a Evanescence; Vasoline, tributo a Stone Temple Pilots; Juanas Trucks, el muy recomendable tributo femenino a AC/DC; y Monstruos Famosos , la banda organizadora que tributa la música de The Misfits.

En diálogo con Río Negro, Matías Ruarte, uno de los organizadores del festival, contó cómo surgió el evento y de qué irá la cosa.

P: ¿Cómo se originó este festival?

R: Podemos decir que el festival se originó, en principio, por la excelente predisposición de la gente de “El Almacén Cultural”, en Cipolletti, quienes pusieron a disposición su espacio. En ese momento, teniendo en cuenta las características del lugar, pensamos: “Acá tenemos que hacer algo grande, algo importante” y así surgió la idea de armar este formato de festival donde queremos compartir con toda la gente de la zona una propuesta amplia y variada. No queríamos quedarnos con la propuesta musical, sino que creímos una buena idea invitar a participar a todos aquellos emprendedores “del palo” para que participen y, sobre todo, que tengan un espacio para ofrecer sus productos, emprendimientos y arte.

“Cada vez que organizamos uno, cruzamos los dedos, para que la gente nos acompañe y podamos recuperar lo invertido”. Matías Ruarte, organizador del Monster Fest.

P: ¿Cómo hacen para sostener los costos siendo autogestivos?

R: La complejidad de las bandas under hoy (y creo que desde siempre), va más allá de sostener los costos para armar un evento de estas características. Nosotros entendemos que la única forma de llevar adelante este tipo de eventos es logrando la comunión de aquellos que poseen un espacio para armar un show, los músicos/artistas y desde luego la gente que acompaña estas propuestas. Sumo otra más: ¡Los medios de comunicación! Nos permiten hacer la difusión necesaria para llegar a la gente. Si alguna de estas “patas de la mesa”, no está, es imposible.

En nuestro caso, los gastos son afrontados por nosotros mismos, el dinero sale del sueldo que cada uno percibe.

Esta bueno también, hacer saber que, en su gran mayoría, las bandas no vivimos de los ingresos económicos obtenidos de este tipo de eventos y que cada vez que organizamos uno, cruzamos los dedos, para que la gente nos acompañe y podamos recuperar lo invertido. Si nos llega a ir muy bien y obtenemos alguna ganancia sobre lo invertido, lo volvemos a invertir en un próximo evento.

P: ¿Cuál es el aporte que hace el Estado?

R: Ninguno (risas). Nosotros creemos que, lamentablemente, todo lo que tiene contacto con el Estado, de una forma u otra, se termina manchando con la política. Y ese es un terreno en el que no queremos entrar. No queremos que esto que hacemos con tanta pasión se malinterprete.

El único aporte que creemos necesario es el de la gente que nos acompaña en cada show.

De todas formas, hay un mensaje que nos encantaría dejar bien claro en nombre de todas las bandas under: No importa si el estado apoya o no nuestras propuestas. Nosotros vamos a seguir estando, vamos a seguir dando batalla porque la pasión que tenemos por lo que hacemos es inquebrantable. El arte, la música y la cultura existen en la humanidad desde mucho antes de la concepción del Estado como figura.

P: ¿Cuáles serán las bandas que serán parte?

R: En esta primera edición decidimos convocar a bandas tributo, al igual que nosotros. Con una propuesta variada que incluye géneros musicales como Hard Rock, Punk, Ñu Metal y Rock Alternativo. La grilla completa la componen Madafunky (tributo a Red Hot Chilli Peppers), October (tributo a Evanescence), Vasoline (tributo a Stone Temple Pilots), Juanas Trucks (tributo femenino a AC/DC) y nosotros, la banda organizadora del evento, Monstruos Famosos (tributo a The Misfits).

Sinceramente, estamos muy entusiasmados y con muchas expectativas sobre lo que suceda en este festival, por eso es que agregamos al título del Monster Fest el epígrafe “1er Edición”. ¡Todavía no hicimos el primero y ya estamos pensando en el segundo! (risas). En esta ocasión convocamos a bandas tributo, pero con seguridad que en las próximas ediciones convocaremos a otras bandas de la escena con propuestas propias, es decir, que no sean tributo necesariamente.

P: ¿Qué tipo de artistas o emprendedores participarán?

R: La idea y el criterio de armado del encuentro está basada en ofrecer diversidad. Por eso, abrimos la convocatoria a todo aquel que quisiera participar. Fue una satisfacción muy grande lograr que rápidamente y con ayuda del “boca en boca” se sumaran diversos emprendedores y artistas de la zona. Vamos a tener desde emprendedores que ofrecen ropa y accesorios del tipo “rockerías” hasta tatuadores, pasando por artistas gráficos y artesanos, entre otros rubros.

