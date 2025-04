Este fin de semana, en Zapala: una celebración del teatro neuquino con ocho obras en escena

Este fin de semana termina en Zapala el 38º Selectivo Provincial de Teatro Neuquén, organizado por el Instituto Nacional del Teatro en cogestión con la Municipalidad, y junto a un gran equipo de trabajadoras y trabajadores del teatro y las artes escénicas de toda la provincia.



El evento, que comenzó el miércoles pasado, ofrecerá, entre este viernes y el domingo, las funciones de las últimas ocho obras de las doce que tomaron parte (ver aparte). La ganadora representará a la provincia en la próxima Fiesta Nacional del Teatro, con fecha y lugar aún por designar.



La fiesta del teatro neuquino culminará con una ceremonia de cierre en la que se seleccionará al elenco que representará a la provincia en el mencionado encuentro nacional. El jurado estará compuesto por las directoras y actrices Nerina Dip, Analía Fedra García y Soraya Maicoño.

Viernes

“Versión libre de la leyenda de Robin Hood”

Funciones: este viernes, a las 15, en Cine Teatro Amado Sapag (San Martín 281, Zapala).

Entrada: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: cuatro personajes, dos juglares de la plaza y dos pregoneros de la corte debaten cuál es la verdadera historia… quienes son los malos, quienes los buenos… y nos llevan de paseo por todo el mito de Robin Hood representando a sus personajes a través del pasaje por distintos géneros populares: melodrama, grotesco, canciones, pantomimas guerreras, clown, épico, que se integran en las escenas para dar vida a un Robin de nuestros días y de nuestro querido valle patagonico.

Actúan: Santiago Veiga, Zahira Milovanov, Leo Mellado, Gabriela Quiñones

Dirección: Juliana Zaffino

Vestuario: Julieta Tabbush

Técnica: Leo Mellado

Diseño Musical: Ezequiel Boronat

Procedencia: ciudad de Neuquén.

“La vieja Ucha, eternidad vs. juventud”

Función: este viernes, a las 20, en Casa de la Cultura (Roca 675, Zapala).

Entrada: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: una vieja marginal desarrolla un vínculo oscuro con la muerte. La condición paranormal de la inmortalidad pesa sobre sus hombros y en los albores de la sociedad de consumo encuentra en su propia historia la posibilidad de fagocitarse a sí misma, en una embestida más contra el tiempo y la degradación de las cosas. Una pieza teatral cargada de ironías a la vida y reflexiones sobre el paso del tiempo, la juventud y la eternidad.

Escrita, dirigida y actuada por Rocío Goñi

Asistencia técnica: Ain Andrés.

Procedencia: ciudad de Neuquén.

“La suerte de la fea”

Función: este viernes, a las 21.30, en Cine Teatro Amado Sapag (San Martín 281, Zapala).

Entradas: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: obra ambientada a comienzos de siglo. Un unipersonal que narra como una violista que carece de los atributos hegemónicos de belleza es confinada al foso para interpretar las piezas musicales, mientras que una figurante, joven y hermosa hace que toca. En este caso, la esperanza no es lo último que se agota, una brisa con facilidad la apagará provocando la resignación porque la única suerte de la fea, es ser confinada y escondida.

Autor: Mauricio Kartun

Dirección: Silvana Feliziani

Actúa: Laura Sarmiento

Diseño Escénico: Bárbara Treves Moran.

Procedencia: ciudad de Neuquén.

Sábado

“Piñones de un Pehuen: Gn´liu Pehuen”

Función: este sábado, a las 17.30, en Casa de la Cultura (Roca 675, Zapala).

Entrada: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: en esta obra se conjugan la narración, el teatro de sombras, los títeres y la música para contar historias de un lugar conocido como Pehuenia: territorio ancestral mapuche convertido hoy en una hermosa villa turística.

El abuelo le enseña a su nieta Tahiel la cultura y las tradiciones del pueblo mapuche; la joven quiere defender su territorio de la ambición que amenaza la vida del árbol sagrado: el pehuén o araucaria y de la recolección desmedida de su fruto y semilla: el piñón.

Dirección: Julieta Corro Guevara

Actriz y titiritera: Laura Mondino

Voz en off en relato de leyenda: Victoria Lesgart.

Realización de Muñecos y Escenografía: Teatro Monino y Viajando al Compás del Juego.

Asistencia Técnica: Claudio Di Lorenzo.

Realización de Escenografía: Fernando Pérez y Victoria Sosa.

Procedencia: Villa Pehuenia.

“Babel, vecindario al revés”

Función: este sábado, a las 20.30, en Cine Teatro Amado Sapag (San Martín 281, Zapala).

Entrada: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: casi como una metáfora de la civilización global, vista desde un prisma deforme y grotesco, llega “Babel, vecindario al revés”. Crónica bufa de una tragedia vecinal. Un edificio viejo, corroído y herrumbrado. Seres oscuros, crueles y siniestros. Siete gigantes, siete grandes pecados. Una caída estrepitosa. Dios dio, Dios quitó.

Dirección, puesta en escena : Santiago Salaburu.

Máscaras : Santiago Salaburu, Adriana Iglesias.

Vestuario: Yazmin Mer y Flor Arienti.

Pelucas: Leandro Stepanchuc.

Diseño de arneses y cuerdas: Toni Rodriguez. Diseño lumínico: Marcos Sandoval. Fotografía: Keila Piflacs.

Maquillaje: Élida Nahuelcheo.

Procedencia: ciudad de Neuquén.

“La invitación. Conjetura clown”

Función: este sábado, a las 20.30, en Casa de la Cultura (Roca 675, Zapala).

Entrada: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: una travesía emocional: una inmersión cruda y sensorial en el caótico mundo de Filomena, una clown que desafía las convenciones y desarma con su franqueza brutal. A través de encuentros surrealistas, Filomena navega entre la risa y la melancolía, explorando las facetas más intensas del amor, el desengaño y la soledad. Con una honestidad descarnada, la obra ofrece una experiencia visceral que sacude y conmueve, dejando al público reflexionando sobre la belleza y la dureza de ser auténtica y vulnerable.

Actuación: Luciana Berrutti

Dramaturgia: Luciana Berrutti y Sofy Avila. Vestuario: Yaz Mer

Dirección: Sofy Avila

Procedencia: ciudad de Neuquén.

“Atando cabos”

Función: el domingo, a las 18, en Casa de la Cultura (Roca 675, Zapala).

Entrada: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: La relación entre un hombre y una mujer que irán descubriendo sus experiencias personales durante los años del terrorismo de estado. La historia encuentra a Elisa y Martín viajando en un crucero hacia Europa. El intento de seducción de Martín, un pañuelo, dan lugar a la conversación entre ambos. Un naufragio crea una casualidad trágica. Solos en un bote salvavidas durante todo un día en medio del agua, irán atand o cabos sobre quiénes son y cuáles fueron sus vidas en torno a un hecho ocurrido en la ciudad de La Plata durante la última dictadura en Argentina.

Autora: Griselda Gambaro

Dirección: Celeste Contreras

Asistente de dirección: Silvina Ziegel

Actúan: Mariana Taberniso y Gustavo Alucín.

Diseño de luces: Neftalí Villlalba

Puesta en escena: Celeste Contreras

Operación técnica: Micaela Herz y Esteban Garay

Fotografía: Ana Albornoz

Sonido y edición musical: Gustavo Alucín, Esteban Garay, Celeste Contreras

Música: Le mer, Sacha Distel – Tak Tak To Ja, Hania Rany y Dobrawa Czocher

Asistencia en escena: Esteban Garay, Ana Albornoz, Silvina Ziegel

Procedencia: San Martín de los Andes.

“Living”

Función: el domingo, a las 20.30, en Cine Teatro Amado Sapag (San Martín 281, Zapala).

Entrada: general $3.000. Dos obras por $5.000.

Sinopsis: Cotidianeidad deformada o una deforme cotidianeidad. Siempre Tita, Tita, Tita… Merelo y el pucho y el gin y la casa llena de música. Respiración boca a boca, así se sale del enredo. Me dijiste, me olvidé, te olvidaste, te salvé, me salvaste. Y la ternura nos salvó.

Idea, dirección, e intérpretes: Ayelén Ramirez y Stefania Mateu

Dramaturgia y dirección actoral: Yannick Du Plessis

Asistencia de dirección: Noelia Meilerman

Edición musical y música original: Marcos Romano

Diseño de luces: Laura Saban

Diseño gráfico: Sofia Mateu

Preparadora física: Mónica de Cicco

Producción: Soledad Brizuela

Procedencia: San Martín de los Andes