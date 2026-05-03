Las 3 plantas ideales para el invierno que crecen en agua: fáciles, resistentes y perfectas para el hogar

Estas especies son resistentes y perfectas para sumar verde sin esfuerzo en los meses fríos.

En los meses de frío, mantener plantas en buen estado dentro de casa puede volverse un desafío. Sin embargo, existen especies que no solo resisten las bajas temperaturas, sino que además pueden crecer directamente en agua, sin necesidad de tierra ni cuidados complejos.

Se trata de opciones prácticas, decorativas y cada vez más elegidas para sumar verde en interiores sin esfuerzo. Entre las más recomendadas aparecen la drácena, la peperomia y la clásica cinta o lazo de amor.

Plantas que crecen en agua y son tendencia

Una de las favoritas es la drácena, especialmente la variedad Dracaena marginata. Su porte estilizado y su estética minimalista la convierten en una opción ideal para ambientes modernos. Para cultivarla, alcanza con cortar un tramo del tallo y colocarlo en un recipiente con agua limpia, siempre en un espacio con luz media o brillante, pero sin sol directo.

La Drácena decora cualquier rincón. (Imagen ilustrativa IA Gemini).

Por su parte, la peperomia se destaca por su tamaño compacto y sus hojas carnosas. Es perfecta para espacios pequeños o escritorios, ya que ocupa poco lugar y requiere mínimos cuidados. Se reproduce fácilmente mediante esquejes de tallo colocados en agua y se adapta mejor a ambientes con luz indirecta.

La peperomia crece en agua fácilmente. (Imagen ilustrativa IA Gemini).

Otra alternativa clásica es la cinta, también conocida como lazo de amor (Chlorophytum comosum). Es una de las plantas más elegidas por quienes se inician en la jardinería, ya que crece rápido y es muy resistente. Sus brotes o “hijuelos” pueden colocarse directamente en agua hasta que desarrollen raíces, lo que la convierte en una opción simple y efectiva.

La planta cinta es súper fácil de cuidar. (Imagen ilustrativa IA Gemini).

Cuidados básicos para mantenerlas saludables

Aunque estas plantas son fáciles de mantener, hay algunas recomendaciones clave para asegurar su crecimiento durante el invierno:

Cambiar el agua cada 5 a 7 días para evitar bacterias.

Utilizar agua a temperatura ambiente.

Evitar la exposición al sol directo.

Sumergir solo las raíces, no los tallos ni las hojas.

Limpiar el recipiente para prevenir la formación de algas.

Incorporar fertilizante líquido de forma ocasional si permanecen mucho tiempo en agua.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas simples y funcionales para decorar sus hogares, estas plantas se posicionan como una opción accesible, versátil y de bajo mantenimiento. Además de aportar un toque natural, permiten mantener espacios vivos incluso durante los meses más fríos del año.