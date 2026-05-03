Río Negro se prepara para un evento clave del vino: llega “Íconos de Patagonia 2026”

En mayo, Río Negro será escenario del encuentro “Íconos de Patagonia 2026”, una propuesta impulsada por Caminos del Vino que convocará a referentes del sector vitivinícola con el objetivo de consolidar la identidad del vino del sur argentino y potenciar su posicionamiento a nivel internacional.

La iniciativa se desarrollará en el marco de la visita anual que Caminos del Vino realiza a la región y contempla una agenda de recorridos, instancias técnicas y espacios de vinculación entre actores de la industria, orientados al crecimiento del enoturismo y la consolidación de la vitivinicultura regional.

Participará como invitado especial Gabriel Bosso, reconocido experto en enoturismo con más de dos décadas de trayectoria en la industria y figura central en la creación de rutas de identidad en Argentina.

Recorrido por bodegas de Río Negro

La semana de actividades comenzará con un recorrido estratégico por establecimientos emblemáticos de la provincia, entre ellos Antigua Bodega Patagónica, Bodega Miras y Humberto Canale.

El objetivo de estas visitas será relevar el crecimiento del enoturismo local y generar contenido técnico y periodístico que contribuya a posicionar a Río Negro como un destino de excelencia dentro del mapa vitivinícola argentino.

Masterclass y degustación en Allen

El eje académico del encuentro se desarrollará en la localidad de Allen, donde se realizará una masterclass técnica y degustación destinada exclusivamente a enólogos y winemakers.

Durante la actividad se analizarán los denominados “vinos íconos” de la región junto a una selección de etiquetas francesas e internacionales.

La capacitación tendrá lugar en el SUM de la Secretaría de Fruticultura, ubicado sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1200, y estará a cargo de Yoann Canovas, especialista en enología y negocios internacionales, candidato al título Master of Wine y Sales Director para Latinoamérica de la empresa DIAM.

Encuentro de networking en Cipolletti

Como parte de la agenda también se realizará una cena de benchmarking y networking en la ciudad de Cipolletti, destinada a propietarios de bodegas y referentes del turismo.

La actividad contará con el apoyo de la empresa Diam y se llevará a cabo en el restaurante Del Sur, con el objetivo de generar vínculos estratégicos entre los distintos actores de la industria.

Sobre Caminos del Vino: El nexo estratégico de la industria

Caminos del Vino se consolida hoy como el único ecosistema de comunicación que vincula de manera directa el trinomio fundamental del sector: productores, proveedores y consumidores.

A diferencia de los medios tradicionales, su fortaleza reside en la presencia territorial: visita de primera mano a los productores en cada rincón del país, generando vínculos tangibles y duraderos. Con una red activa de más de 400 profesionales, actúan como una plataforma de soluciones que abarca desde el desarrollo de nuevas regiones y tecnologías vitivinícolas hasta el posicionamiento de marcas de lujo.

El evento del 21 de mayo en Río Negro no es un cierre, sino el inicio de una nueva etapa de integración para la vitivinicultura patagónica.



