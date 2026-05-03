Megaoperativo en Junín y San Martín: 12 allanamientos, droga, armas y millones de una red narco

Parte de los elementos incautados durante los procedimientos realizados en la cordillera en el marco de la investigación.

Un amplio operativo contra el microtráfico de drogas se desplegó este sábado en la cordillera de Neuquén, donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial realizaron 12 allanamientos simultáneos que terminaron con ocho personas detenidas y el secuestro de droga, armas y dinero.

Los procedimientos se concretaron en el marco de una investigación iniciada a comienzos de este año contra una presunta banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. Once de los allanamientos se realizaron en Junín de los Andes y uno en San Martín de los Andes.

Qué secuestraron en los operativos

Durante las diligencias, que comenzaron a primera hora y se extendieron hasta el mediodía, los investigadores incautaron 186 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalente a 372 dosis, además de 23 gramos de cannabis.

También se secuestraron seis armas de fuego —tres carabinas, dos revólveres y una pistola—, 80 municiones de distintos calibres, alrededor de 9,1 millones de pesos y 500 dólares.

A esto se sumaron 22 teléfonos celulares, 10 balanzas de precisión y una notebook, elementos considerados clave para avanzar en la causa.

Investigación y despliegue

El operativo estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, bajo la supervisión del superintendente de Investigaciones, Dante Catalán, y del director del área, Nelson Peralta. Además, participaron el fiscal general José Gerez y el fiscal jefe Gastón Ávila.

La investigación se inició en enero con aportes de vecinos, tareas de observación policial e informes de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Con esa información, el MPF solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por la Justicia durante la madrugada del sábado.

Los procedimientos se concentraron en distintos barrios de Junín de los Andes, como Nehuenche, Primeros Pobladores, Lanín y 101 Viviendas, y en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes.

Próximas imputaciones

Desde el MPF indicaron que los ocho detenidos —todos hombres— serán imputados en las próximas horas. La causa investiga la comercialización de drogas y no se descarta que algunos de los involucrados hayan participado en otros delitos.

Según la hipótesis de los investigadores, la organización operaba de manera coordinada y utilizaba distintos domicilios como puntos de venta.