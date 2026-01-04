Estos son los mejores discos argentinos de 2025, según la revista Rolling Stone

La música argentina volvió a dejar una marca fuerte en 2025 y así lo reflejó Rolling Stone En Español en su reciente ranking de los mejores discos del año. Con una selección que cruza géneros, épocas y estilos, la revista destacó trabajos de artistas consagrados como Fito Páez, Juana Molina y Divididos, junto a exponentes de una nueva generación como Milo J y YSY A.

La Vida Era Más Corta es el último disco de Milo J. Un trabajo que confirma al joven artista como uno de los artistas más ambiciosos de la música popular argentina, según la revista. Sus colaboraciones van de históricos como Silvio Rodríguez, Cuti y Roberto Carabajal y Mercedes Sosa hasta Trueno, Akriila, Paula Prieto y Nicki Nicole.

Rolling Stone habla de esas canciones intimistas (“Niño”); las líneas raperas por Trueno (“Gil”); y una cita de “Giros”, el clásico de Fito Páez, en la voz de Nicki Nicole como «un ejercicio de regionalismo crítico». La revista asegura que Milo J fue a hacer un viaje, introspectivo y casi etnomusicológico, por Santiago del Estero. «De allí se trajo más que canciones, se trajo la experiencia compartida en peñas, patios de tierra y paisajes hipnóticos».

El segundo disco que menciona es Para Quien Trabajas de Marilina Bertoldi. La artista mencionó a Diario Río Negro que trató de buscar otras cosas en este album. «Estaba cansada de sonar de una manera y en esa búsqueda entendí cuáles eran algunos elementos que si yo los cambiaba me iba a dar un sonido más fresco», dijo. «Tiene esta cosa artesanal, esta cosa que tiene como pequeños chistes, pequeños déjà vus, incluso; y llamadas de atención a discos y artistas muy conocidos de Argentina», describió.

Portada de Doga, de Juana Molina.

Doga, de Juana Molina, también aparece en la lista. Doga es su primer lanzamiento en ocho años y recoge un período que abarca desde 2019 hasta 2024. La artista describió este álbum a este medio como «un disco mucho más libre, con canciones muchísimo más largas, sin partes, que se van disolviendo, con miles de arreglos, miles de teclados, miles de cosas que pasan, muchas historias que se van contando, un paisaje».

En el cuarto lugar, Rolling Stone menciona a El retorno de Santiago Motorizado. Según contó la revista, buena parte de las canciones de El retorno, el primer álbum solista del cantante de Él Mató a un Policía Motorizado, llevan casi quince años cocinándose. El título juega irónicamente con que su primer disco sea un retorno y, al mismo tiempo, se apoya conceptualmente en volver y darles una nueva vida a un puñado de canciones que unos años atrás se habían filtrado en YouTube.

Novela de Fito Paez encabeza el puesto cinco. Es una joya de la música popular argentina que esperó más de 35 años para ver la luz. Una ópera rock dirá el propio Páez. Diario Río Negro describió: «Novela es la historia de un circo, el Circo Beat, que llega a Villa Constitución con su troupe y una historia trágica que se irá revelando a lo largo de las canciones».

Saturación pop de YSY A y Evlay «es un reseteo contundente y adictivo, alrededor de un bajo minimalista y recubierto de ecos de una orquesta rota», dijo Rolling Stone. “Tantas fotos”, con Lia Kali, es una rumba traccionada más que nada por las voces, a medida que “se despiertan los demonios de adentro”. “Café berlinés” tiene algo de diario de viaje y “Trap o pop???” es la autoreflexión artística no extraña en Ysy, pero más presente en este álbum, evidentemente enriquecido por la perspectiva berlinesa.

Anónimo de Juana Aguirre ocupa el puesto ocho. El álbum transmite la inocencia infantil a través de instrumentos de viento desafinados en “Las mañanas” y rindiéndose a la sensualidad percusiva en “La noche”. El disco es una cautivadora obra electroacústica con un aura sobrenatural.

No Vayas A Atender Cuando el Demonio Llama de Lali se trata de un disco de sonido más crudo y visceral que se alimenta de guitarras y cuenta con una serie de guiños explícitos al rock argentino. No fue un capricho estético ni una búsqueda pasajera, sino más bien una reivindicación de su crianza en el sur de Buenos Aires, dijo Rolling Stone.

No Vayas A Atender Cuando el Demonio Llama de Lali

“Una crece, ya hizo varios discos en el camino, siempre muy en la columna vertebral del pop. Pero estoy absolutamente forjada por nuestro rock nacional, como todos”, afirmó Lali.

Divididos de Divididos es el último disco de la lista. La contemplación es una de las claves de este álbum, que respetando los propios tiempos de inspiración y producción de un grupo que trazó una dinámica de lo impensado en sus constantes presentaciones en vivo, se grabó a lo largo de seis años.

«El resultado es mucho más que una colección de doce canciones: es una tesis intuitiva sobre cómo estamos viviendo (y cómo deberíamos aspirar, al menos, vivir)», expuso la revista. En la era del feat., Divididos opta por enfocarse en su forma más perfecta: el arte del trío, la increíble sinergia del tándem Ricardo Mollo- Diego Arnedo, con casi cinco décadas de complicidad musical, y el tercer integrante de ese par perfecto, Catriel Ciavarella, el baterista de la profecía autocumplida desde hace más de dos décadas.