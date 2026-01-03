Los libros que marcarán 2026

Estos primeros días del año, todo es promesa. Y aunque los anuncios se fue preparando en los últimos meses del 2025, ahora comienza la etapa de los estrenos. Las editoriales inauguran el año con un mapa diverso: clásicos recuperados, grandes nombres internacionales, narrativa local en expansión y un impulso renovado de los sellos independientes que buscan seguir creciendo.



Entre todos, uno destaca por su magnitud: la publicación de los “Ensayos completos” de Jorge Luis Borges, en el marco de los cuarenta años de su muerte. Se trata de un proyecto monumental que reúne textos dispersos, materiales difíciles de conseguir y nuevas ediciones críticas.

Además del libro de Borges, Penguin Random House apuesta a una combinación que es su marca: bestsellers internacionales -Stephen King, Ken Follett, John Grisham, Danielle Steel- convivirán con figuras literarias de peso como Han Kang, J. M. Coetzee o Yasmina Reza. Como todos los años, habrá nuevo libro de Isabel Allende, pero esta vez será uno de no ficción. En el plano local, reforzará su doble vía: autores de gran llegada, como Viviana Rivero o Federico Andahazi, y escritores que sostienen la conversación literaria contemporánea: Selva Almada, Dolores Reyes, Reynaldo Sietecase, Daniel Guebel, Alan Pauls, Cecilia Pavón, Cynthia Rimsky, Carla Maliandi, Fabián Martínez Siccardi y María Negroni.



A nivel internacional, se esperan el regreso a la ficción de Salman Rushdie, la nueva novela de Sonsoles Ónega, y las memorias de Gisèle Pelicot. La francesa, que fue víctima de las violaciones organizadas durante una década por su exmarido Dominique Pelicot firma ‘Un himno a la vida’ (Lumen), que convierte su historia personal en un símbolo contra la violencia sexual. Que la convirtió desde que, firme, dijo que «la vergüenza tiene que cambiar de bando».



Desde España, Libros del Asteroide promete una recopilación de artículos inéditos en español de la escritora, guionista y periodista estadounidense Nora Ephron: “Gente a cenar” se publicará en marzo. La misma editorial lanzará “La isla”, de Jérôme Ferrari, una sátira mordaz y tragicómica sobre el turismo.



Entre los sellos independientes argentinos, Eterna Cadencia publicará “La realidad absoluta”, de Luis Sagasti; “Amigos”, libro póstumo de Sylvia Molloy y “Campo visual”, de Jorge Consiglio, entre otros. Siglo XXI mantiene su foco en los debates políticos y sociales, con libros de Hernán Vanoli, yPablo Stefanoni, además de un nuevo título de Diego Golombek.



Fondo de Cultura Económica organizará su año alrededor de la Serie del Recienvenido, con novelas como “Luz era su nombre”, de Silvia Moyano del Barco; “Nada que perder”, de Andrés Rivera, y “El cerco”, de Juan Martini. También reeditará “Los dueños de la tierra”, de David Viñas.



Sigilo reeditará “Donde yo no estaba”, de Marcelo Cohen, y sumará novedades como “La música de los desafinados”, de Santiago Featherston, y “Necesito contarte”, de Patricia Bargero.



Bosque Energético, uno de los sellos más singulares del país, continuará su serie de diarios personales con seis nuevos volúmenes. Entre ellos se destacan “Diario de las flores del mar”, de Larisa Cumin, que aparecerá en marzo, y “Diario chino”, de Santiago Loza, previsto para mayo.



Páginas de Espuma apostará por los Cuentos completos de Ray Bradbury, Franz Kafka -con prólogo de Andrés Neuman- y de Edgar Allan Poe -con prólogo de Mariana Enriquez-, además de libros de Fernanda Trías y Ana María Shua.



Vinilo abrirá su año con “Salvo el presente”, de Lucila Gurman, situada en Buenos Aires durante la pandemia, y narrada desde una mujer atravesada por duelos familiares y afectivos. Luego llegarán “Dietéticas para la vida”, de Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako; y “Un cactus en el medio”, de Lila Bendersky.



La Pollera traerá “El pueblo del abismo”, de Jack London, una nueva versión de la obra en la que el autor se interna en los bajos fondos de Londres, y “Wilde también era una fiesta”, de Natalia Rodríguez Simón, una crónica literaria sobre la experiencia de crecer en esa ciudad bonaerense.



Es tiempo de promesas. Y de brindar por ellas.