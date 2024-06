Estrena «Cerdiña, la niña y el jabalí», la obra que indaga nuestra relación con la naturaleza y con las emociones

Un jabalí herido y una niña perdida se encuentran en el anochecer de la meseta roquense. Ambos temen el uno del otro. La bestia teme de la niña porque está atrapada en una trampa para cacería puesta allí por el hombre y para esa bestia atrapada y herida, la niña, en ese momento, es “el hombre”.

Acaso su padre sea el cazador. Y la niña teme de la bestia por el hecho mismo de serlo: aunque atrapada y herida, la bestia (la) intimida. Y además la noche, el campo abierto y sin papá ni mamá cerca. Aún así, sucederán cosas increíbles entre ellos y con la naturaleza.



La niña perdida y el jabalí confluyen en “Cerdiña”, una pieza escénica para todo público, con mirada sensible hacia las infancias. Escrita y actuada por Mariana Calcumil y Garza Bima con dirección de Maru Fernández, estrena este sábado y el domingo, a las 17, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454, Roca) y funciones los domingos de junio, a las 17.

«Cerdiña» está hecha de muchas texturas y de pequeños títeres que expanden el universo narrativo de la obra.



Una niña se dispersa en medio de un paseo escolar por el río y en el miedo del anochecer se encuentra con un jabalí herido, inmovilizado por un “guachi” (trampa de cacería). A partir de esta situación límite, se presentan distintas situaciones que atraviesan los personajes durante esta aventura. Ocurren interacciones entre sí, con el entorno, en todo ese universo que nos propone la estepa patagónica.



“Cerdiña, la niña y el jabalí” se convierte en un viaje transformador de la niña, devenida heroína, que dialoga y convive con animales, presencias mágicas, sagradas y, es a través de esas experiencias de conexión espiritual, que se pone de manifiesto la necesidad del cuidado de la naturaleza.

El equipo interdisciplinario que trabajó en la puesta en escena de «Cerdiña», integrado por artistas de Argentina, Chile y Uruguay.



La idea de la niña como una heroína fue algo que les surgió luego de pensar aquel encuentro inicial entre esa niña y el jabalí, revela Garza Bima, entrevistado por Diario RÍO NEGRO. “Fue la ida de un viaje de aventura, de pensar en una niña que viene otras prácticas, otras costumbres y que de pronto tiene conectar con la naturaleza de un modo en que no estaba habituada porque, si bien ese territorio le es familiar -de hecho la escena está situada en Paso Córdoba- , de pronto, al quedarse sola, todo aquello se le vuelve extraño y amenazante, la llegada de la noche y el encuentro con el animal salvaje… todo lo conocido se le vuelve extraño”.



La obra es una propuesta escénica que combina distintos lenguajes como teatro imagen, teatro físico, títeres, y una mirada sensible sobre el teatro para las infancias. Lo que la obra no tiene, en cambio, son diálogos: los personajes no dialogan. Se expresan, emiten sonidos, pero no hablan.

«Cerdiña» está hecha de teatro físico, entre otros tipos de teatros.



Así, los modos de expresión comienzan a ser otros y la falta de palabra propone una conexión diferente con la naturaleza , pero también con el teatro mismo. Sin diálogos, los sentidos del espectador también despiertan para atender aspectos que habrían pasado desapercibidos. allí también está puesta el mensaje de “Cerdiña”: aquello que se nos pasa desapercibidos del ecosistema que habitamos en lo cotidiano.



La obra tiene pasajes de teatro físico, hay teatro de imagen y teatro de títeres que tiene que ver con la posibilidad de habitar la escena con otros personajes. Este trabajo escenoplástico creado por Fernanda Bohigues se complementa con el trabajo lumínico de Dio Fernández y la música especialmente compuesta para la obra, a cargo de los músicos chilenos Axel Jans Mora y Pancho Araya González.

Ficha técnica y funciones

Dramaturgia y actuación: Mariana Calcumil y Garza Bima | Argentina

Diseño lumínico y operación técnica: Dio Fernández | Argentina

Dirección general: Maru Fernández | Uruguay

Puesta en escena: Tulio Hajos | Argentina

Diseño y realización escenoplástica: María Fernanda Bohigues | Argentina

Diseño sonoro y música original: Axel Jans Mora & Pancho Araya González | Chile

Tutoría sobre teatro para infancias: Teatro al Vacío | México + Argentina

Tutoría y montaje de títeres: Paula Quintana | Argentina

Fotografía y video: Laura Micol Vásquez | Argentina

Dirección artística y producción general: Garza Bima | Argentina

Estreno: este sábado y el domingo, a las 17, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454, Roca)

Funciones: domingos a las 17.