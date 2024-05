FAN 2024: abre la convocatoria para el encuentro audiovisual más importante de Neuquén

En el Museo Nacional de Bellas Artes se anunció una nueva edición del FAN, la tercera del Festival Audiovisual Neuquén, organizado por la Municipalidad de Neuquén, que propone potenciar el cine y las artes audiovisuales de la Norpatagonia. Esta tercera edición se realizará del 16 al 20 de octubre de 2024 en la ciudad de Neuquén, y como en las dos ediciones anteriores, la entrada será libre y gratuita. El año pasado, el encuentro abrió a sala llena con la proyección del filme argentino «Puan».

El FAN mantendrá el esquema de proponer una película de apertura fuera de competencia, de producción nacional y de gran atractivo para el público. “Todavía no podemos decir cuál será ¡Es una sorpresa! Además contaremos con proyecciones nocturnas y de trasnoche, con la presencia de otros festivales nacionales invitados, obras del jurado e invitados especiales. Solo les podemos decir que van a estar buenísimas y que se van a enterar por nuestras redes sociales”, dijeron desde la organización

Durante esos días, Neuquén se convertirá en punto de encuentro de profesionales, realizadores, estudiantes de carreras afines, escena artística, teatral, musical y público para disfrutar de producciones audiovisuales, talleres, masterclass, laboratorios y otras actividades.

Durante el evento de lanzamiento de la tercera edición, María Pasqualini, secretaría de Jefatura de Gabinete municipal, sostuvo que “la cultura es un derecho y para que ese derecho se cumpla hay que

tener un estado presente. Estos festivales son generadores de identidad y la industria audiovisual es generadora de empleo. Entendemos que la ciudad es joven y debemos potenciar todas las aristas de la cultura”.

Durante el lanzamiento la organización destacó que “uno de los objetivos del FAN es generar las condiciones para el encuentro entre los actores del sector audiovisual, cultural y artístico de la región”. En estos cruces, entre proyecciones, en las charlas posteriores con realizadores y productores, se genera, quizás, lo más rico de un festival: el germen de futuros proyectos. “Pero además se propondrán instancias formales para el desarrollo de habilidades necesarias para hacer un camino en la industria cultural audiovisual actual: financiación (nacional e internacional), estrategias de distribución y herramientas de producción”, ampliaron.

Los cineastas y realizadores podrán sumarse a las distintas competencias las obras audiovisuales finalizadas a partir del 1ro. de enero de 2022 en adelante y se recibirán desde el 1ro. de junio hasta el 31 de julio. Todas ellas, sometidas a la evaluación de un jurado, participarán por premios de entre 100 mil y 300 mil pesos.

La convocatoria e inscripción del material audiovisual para la preselección será vía online a través del formulario que se encuentra en www.fan-neuquen.com.ar o a través de la plataforma Festhome.

Secciones del FAN

En el Festival, hay distintas secciones competitivas y no competitivas

Sección competitiva:

● Competencia Federal de Largometrajes Ficción. Podrán participar largometrajes de ficción de todo el territorio nacional, de producción o coproducción argentina, con una duración superior a 60 minutos. El premio, para el elegido, Mejor Largometraje de Ficción, será una estatuilla y primer premio de $300.000.

● Competencia Federal de Largometrajes Documentales. Podrán participar largometrajes documentales de todo el territorio nacional, de producción o coproducción argentina, con una duración superior a 60 minutos. El Mejor Largometraje documental, se alzará con una Estatuilla y un primer premio de $250.000

● Competencia Federal de Cortometrajes: Podrán participar cortometrajes de todo el territorio nacional, de producción o coproducción argentina, con una duración menor a 30 minutos. Estatuilla y primer premio de $180.000



● Competencia Federal de Animaciones Breves. Podrán participar animaciones de todo el territorio nacional, de producción o coproducción argentina, con una duración mayor a 1 minuto y menor a 25 minutos. La mejor animación se llevará una estatuilla y primer premio de $150.000.-

● Competencia Patagónica de Cortometrajes. Podrán participar cortometrajes que no superen los 30 minutos, realizados en la Patagonia y cuyos realizadores/as demuestren residencia fehaciente no menor a 1 año en la región. La zona comprendida para este Festival es: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, e Islas dell Atlántico Sur. El mejor, obtendrá una estatuilla y un primer premio de $300.000. El mejor Montaje: Estatuilla y premio $100.000. Mejor Actuación: Estatuilla y premio $100.000. Mejor Guión: Estatuilla y premio $100.000. Mejor Sonido: Estatuilla y premio $100.000.

● Competencia Patagónica de Videoclips. Podrán participar obras audiovisuales de cualquier género musical (formato videoclip) con duración no mayor a los 10 minutos. El videoclip deberá haber sido solicitado o creado para un grupo o solista de la región patagónica y cuyos realizadores/as demuestren residencia fehaciente no menor a 1 año en la región Patagónica comprendida para este Festival por: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, e Islas dell Atlántico Sur. El mejor Videoclip: Estatuilla y primer premio de $150.000.

● Competencia Patagónica de Videominutos. Podrán presentarse aquellas obras audiovisuales de cualquier género con duración no mayor a 60 segundos. Los realizadores/as deberán demostrar residencia fehaciente no menor a 1 año en la región patagónica comprendida para este Festival por: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, e Islas dell Atlántico Sur. Mejor Videominuto: Estatuilla y primer premio de $80.000.

● Competencia Patagónica Proyectos en Desarrollo. Guión. Podrán presentarse aquellos proyectos audiovisuales de largometraje documental o ficción con carpeta de presentación (Sinopsis, Tratamiento Argumental y Propuesta Estética), en proceso de elaboración a partir del 1 de enero de 2021. Se premiará financieramente en busca de incentivar el desarrollo de proyectos. Premio Proyectos en Desarrollo: Estatuilla y primer premio de $300.000.

La sección no competitiva incluye:

● Muestra de contenidos audiovisuales relacionada al arte digital y videojuegos.

● Tributo a eventos relacionados con la industria audiovisual realizados en la ciudad de Neuquén y ciudades aledañas.

● Muestra Festivales Invitados.

● Muestra de Escuelas de Cine y Artes Audiovisuales. Instituciones de título terciario y universitario de Neuquén y ciudades aledañas.

● Muestra audiovisual de Escuelas de Nivel Medio de Neuquén y ciudades aledañas.