La Delio Valdez celebra sus quince años con un show en Neuquén: entrevista con Ivonne Guzmán

De Viena a Santa Fe, de Dublín a Villa Mercedes, de Berlín a Tucumán: La Delio Valdez cumple quince años y lo celebra con una gira por todos lados. Hace meses que van de un escenario a otro desatando esa fiesta que nunca decepciona, la fiesta del cumbión.

Y por todos lados significa que también se darán una vuelta por acá. Esta vez, la fiesta del cumbión será en el estadio Ruca Che de Neuquén, el próximo 19 de octubre, un par de semanas después de Montevideo y días antes de Salta.

De gira por Europa durante todo julio, La Delio Valdez llevó su fiesta de la cumbia a Suiza, Alemania, Irlanda, Francia, España y Portugal. A fines de agosto retomarán la ruta para viajar por el país, escala uruguaya mediante. Y la ruta los traerá, una vez más, al Alto Valle, un lugar que, se presenten donde se presenten, siempre agotan sus shows.

“Volver al Ruca Che es hermoso”, dice con evidente sinceridad Ivonne Guzmán, la carismática y talentosa cantante de esta singular cooperativa de artistas de la música que es La Delio Valdez. “Es un hermoso venue para nuestro espectáculo y, obviamente, esperen la fiesta de siempre- Eso sí, con algunos condimentos nuevos”, avisa.

En un cálido y ameno diálogo telefónico con Río Negro, Guzmán, colombiana de Bogotá, pero con una extensa e intensa trayectoria artística en Argentina, habló de la celebración por los quince años el grupo, de su particular forma cooperativa de existir y de la música que vendrá.

“Cumplir 15 años nos hace recapitular, mirar un poco hacia atrás y ser conscientes de todo lo que hicimos durante esos años de trabajo, de crecimiento, de esfuerzo y de ver también sus frutos. Obviamente que el reencuentro con la gente de Neuquén para nosotros siempre es muy especial. Siempre nos sentimos muy acogidos por el pueblo neuquino”, reflexiona Ivonne.

“Por el lado concreto del show, vamos a estar mostrando un par de músicas nuevas que se vienen. Estamos trabajando música nueva, así que algunos adelantos van a estar en el show seguramente”, anticipó.

Hasta el momento, La Delio Valdez editó cinco singles estos años: los feats. “Andei Só”, en colaboración con Francisco, el Hombre; “Ángel de Amor”, junto a Ráfaga; “Saber a dónde ir”, la bella colaboración para el último disco de Nonpalidece; y las recientes “Ven junto a mí”, en vivo con el Grupo Anaconda; y “Pájaro y demonio”, primer adelanto del nuevo disco.

Ese nuevo disco de La Delio Valdez, que aún no tiene fecha confirmada para su lanzamiento, será el sucesor de “El tiempo y la serenata” (2021), creado y producido en tiempos de cuarentena, y de su correlato en vivo “La gira y la serenata” (2023).

“Hay algo que es mágico”

Ex miembro de Bandana y de Actitud María Marta, Ivonne Guzmán se unió a La Delio Valdez en 2015, en reemplazo de la cipoleña Gladys “Negra” Sarabia. En casi diez años de trayectoria con el cumbión, la cantante, cuando mira hacia atrás, ve mucho esfuerzo, mucha dedicación y siente el orgullo de ser parte. “Es un proyecto inusual”, remarca. “Ser una cooperativa independiente, una orquesta de tantas personas que tiran para adelante, y para el mismo lado, ser un grupo humano que se ocupa de lo humano, sobre todo. Decir, ¡guau! ¡Hemos trabajado! ¡Hemos trabajado muchísimo! Y a Neuquén fuimos un montón de veces, y tocando en lugares mucho más chiquitos, como cuando viajas al principio sin presupuesto y vas capaz para quedar empatado. Y el entusiasmo al regresar hoy en día está intacto, a la hora de hacer el show. El entusiasmo por hacer la música y por estar arriba del escenario y encontrarte con la gente sigue intacto. Entonces, ahora, reflexionando en voz alta, me viene ese agradecimiento también a la gente que nos ha acompañado todos estos años, y cada vez más”.

La Delio es una orquesta de cumbia, pero también, una cooperativa de trabajo, acaso la única forma posible de existir para semejante estructura. Fue la única manera que la orquesta vio viable sobrevivir. “Si es difícil firmar un solista, imagínate una orquesta”, dice Ivonne. “Nosotros elegimos que siempre viaja la orquesta. Nos fuimos a Europa y fuimos todos”.

Siempre que La Delio vino, y vino mucho y a muy distintos lugares, llenó. ¿Por qué La Delio funciona para el público? “Yo pienso que hay una mezcla entre invocar un poco lo que es la tradición de la cumbia que nos atraviesa como latinoamericanos, y que eso ya de por sí convoca a las personas. En Argentina hay una tradición de cumbia que la atraviesa también, además de toda Latinoamérica. Y porque somos artistas jóvenes que estamos poniendo nuestro propio condimento sobre esa misma tradición”, reflexiona Ivonne.

“Yo creo que esa cosa quizás renovada de traer, porque traemos, cumbia, pero a la vez porque nos influenciamos de todas las cumbias, y quizás de algunos géneros también latinos distintos como puede ser la chaya, la salsa, inclusive a veces algunos folclores, como el chamamé. Hemos tocado con Chango Spasiuk, por ejemplo. Y después hay algo mágico que uno nunca sabe de dónde vienen ni por qué sucede, pero sucede y la verdad es que hay un punto que es inexplicable, y que no sé si quisiera saber exactamente explicarlo. Hay algo que es mágico y que pasa, y hay que agradecerlo y aprovecharlo, porque la verdad es que nos da la oportunidad de trabajar de esto, y de trabajar de este proyecto tan hermoso”.

El último disco de estudio de La Delio Valdez, El Tiempo y la Serenata, fue hecho, como muchas cosas en ese tiempo, en pandemia, en encierro, a distancia, virtual. “Fue tremendo”, dice Ivonne, sobre aquellos días. “Mira, somos agradecidos de que tenemos este espacio para poder expresarnos y poder haber salido un poco de ese encierro, porque realmente fue muy duro lo que tuvimos que vivir como sociedad. Y ser una ventanita de aire fresco, ¿viste? Cuando hicimos el disco fue un momento de encuentro, aunque haya sido virtual, porque el disco se compuso de manera virtual, pero estábamos con las mentes ocupadas y con los corazones puestos ahí. Como que eso nos rescató.

Respecto del disco nuevo, Ivonne afirma que ya el proceso de armado es completamente diferente al anterior y no solo porque aquel fue en la virtualidad. «Va a ser nuestro tercer disco de canciones propias, entonces eso también hace que sea como una apuesta, es nuestra apuesta renovada hacia el género, a mí me encanta, me encanta lo que viene sonando y ¿qué te puedo decir? Son canciones tan bárbaras”, se entusiasma.

Lo novedoso de este trabajo pasa por el modo en que fueron apareciendo as canciones. “Hasta este disco venía siendo bastante en la orquesta y se arreglaba en la orquesta y este año probamos un método diferente: nos dividimos en pequeños grupos y cada uno de esos grupos tenía que componer. Fue muy especial y muy lindo”.

Como si fuera una tarea escolar que se llevaron a sus casas, Ivonne trabajó con el clarinetista Santiago Moldovan, el trompetista Pablo Reyna y el percusionista Sebastián Agüero. El armado de los grupos fue azaroso, cada cual armaba sus maquetas y después reunían todo y lo mezclaban. “Compusimos mucho más de lo que nos imaginamos. ¡Un montón de canciones!”, reconoce Ivonne entre risas. “Me parece que lo van a disfrutar muchísimo”.

Las entradas están en venta en Croma (Perito Moreno 151, Neuquén), Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), Nikel (San Martín 526, Cipolletti) y Ticketek.