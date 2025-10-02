Joaquín Martínez de Neuquén superó el 4° round de La Voz Argentina y está cerca de la final

Joaquín Martínez Urrutia fue nuevamente el primer salvado por el team Miranda! y se metió de lleno en la próxima ronda de La Voz Argentina. Cada vez más cerca de la final, el neuquino Joaquín “Joaco” Martínez, oriundo de Zapala, volvió a deslumbrar en el escenario de La Voz Argentina durante el 4° round de la competencia. En esta oportunidad interpretó “Uno X Uno”, del español Manuel Carrasco, y cosechó nuevos elogios de su coach.

Antes de su presentación, el joven patagónico compartió sus sensaciones sobre esta etapa decisiva del certamen: “Me parece una locura estar entre tantos artistazos como son mis compañeros. Es una experiencia muy linda y seguiremos paso a paso”.

Tras su interpretación, Ale Sergi, del dúo Miranda! y coach de Joaco, destacó la facilidad con la que transmite emociones arriba del escenario: “Lo hace parecer fácil. Es de esos artistas que te quedás escuchando porque transmiten de una manera increíble la canción”.

Así fue la presentación de Joaco Martínez Urrutia de Neuquén en La Voz Argentina

Joaquín Martínez deslumbra con su interpretación de “Uno por uno” de Manuel Carrasco 👏



🎙 #LaVozArgentina con Nicolas Occhiato 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/SDLpJpY6A2 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 3, 2025

¿Quién es Joaco Martínez, el joven de Neuquén?

Joaco es un zapalino que lleva la música en la sangre. Porque mientras crecía escuchaba a su papá, también a su mamá, y ni que hablar de sus tíos. En los encuentros familiares nunca faltó una guitarra, ni una melodía de folclore. Todo era absorbido por Joaquín, que a los 18 compuso su primera canción y desde ese momento su vida fue un total despliegue.

Fue ganador de IUPA canta y estudió tres años estudiando la Licenciatura en Música Popular de IUPA en la ciudad de General Roca. Pese a encontrar una ciudad muy cultural y musical, su proyecto de vida es estar en Buenos Aires.